Íránští fotbalisté chtějí své zápasy přesunout do Mexika, FIFA na to neslyší

  19:30
Írán začal jednat s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA o přesunutí zápasů své reprezentace na mistrovství světa ze Spojených států do Mexika. Podle agentury AP to oznámila íránská ambasáda v Mexiku. FIFA však uvádí, že změny v rozpisu turnaje neplánuje.

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s Jižní Koreou. | foto: Reuters

Podle vyjádření ambasády usiluje o přesun utkání šéf Íránské fotbalové federace Mehdi Tádž. Americký prezident Donald Trump před pár dny uvedl, že íránský tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpečí není vhodné, aby se turnaje zúčastnil.

Írán se má ve skupině utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu. Kromě USA a Mexika spolupořádá šampionát ještě Kanada.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová informovala, že její země je na případnou změnu připravená. FIFA ale chce zachovat původní harmonogram.

„Jsme v pravidelném kontaktu se všemi účastníky mistrovství včetně Íránu. Počítáme s tím, že se vše odehraje podle rozpisu, který byl vydán 6. prosince 2025,“ stojí v prohlášení FIFA.

Katarští a íránští fotbalisté se poškorpili po semifinále mistrovství Asie.

Účast íránských fotbalistů na MS minulý týden vyloučil tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí. USA a Izrael tento měsíc zahájily útoky na Írán, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí. Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny - Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátům.

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

