Íránští fotbalisté chtějí své zápasy přesunout do Mexika, FIFA na to neslyší

Podle vyjádření ambasády usiluje o přesun utkání šéf Íránské fotbalové federace Mehdi Tádž. Americký prezident Donald Trump před pár dny uvedl, že íránský tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpečí není vhodné, aby se turnaje zúčastnil.
Írán se má ve skupině utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu. Kromě USA a Mexika spolupořádá šampionát ještě Kanada.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová informovala, že její země je na případnou změnu připravená. FIFA ale chce zachovat původní harmonogram.
„Jsme v pravidelném kontaktu se všemi účastníky mistrovství včetně Íránu. Počítáme s tím, že se vše odehraje podle rozpisu, který byl vydán 6. prosince 2025,“ stojí v prohlášení FIFA.
Účast íránských fotbalistů na MS minulý týden vyloučil tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí. USA a Izrael tento měsíc zahájily útoky na Írán, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí. Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny - Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátům.