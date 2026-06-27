Je to katastrofální mistrovství světa. Chtějí, aby Íránci vypadli, bědoval Taremí

Írán se na MS v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních. Od konce února, kdy zahájily USA a Izrael na islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá.
Nakonec na něm zůstal, jen původně určenou základnu v americkém Tucsonu vyměnil za mexickou Tijuanu.
Úvodní dva zápasy v „géčku“ odehrálo mužstvo v Los Angeles, ten poslední s Egyptem v Seattlu. Po druhém duelu, v němž Íránci remizovali s Belgií 0:0, zanechali v šatně SoFi Stadium ručně psaný vzkaz, v němž poděkovali druhému nejlidnatějšímu městu USA za jeho pohostinnost.
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V dějišti turnaje se výběr trenéra Amíra Ghálenoeího musí od začátku vyrovnávat s komplikacemi, jelikož americké úřady vyžadují, aby tým vstoupil do země do 24 hodin před zápasem a odletěl ve stejný den.
To už dříve vedlo Ghálenoeího k tomu, že Írán označil za „nejutlačovanější“ mužstvo na turnaji. Nyní si na podmínky postěžoval i Taremí.
„Je to katastrofální mistrovství světa. Katastrofa. FIFA (Mezinárodní fotbalová federace) by tu měla vyřešit každý problém, ale bohužel to od samého začátku nezvládla. Pan Infantino přišel do naší šatny po prvním zápase a řekl: ‚Je to teprve začátek.‘ Zítřkem ale končí skupinová fáze a my tu nemáme naše logistické pracovníky. Nemají víza,“ konstatoval Taremí.
Nechápe ani neustálé přesuny na mexickou základnu. „Jak je možné, že pořád musíme jezdit do Tijuany? Máme rádi Mexičany. Máme rádi Tijuanu. Je to tam skvělé. Jsou to tak skromní lidé. Máme je rádi. Ale z pohledu profesionálního hráče a profesionální soutěže to není správné. Je to náš názor, protože jsme teď zase cestovali, zase jedeme do Tijuany. Takže jsme bez odpočinku, což podle nás není fér,“ řekl hráč Olympiakosu Pireus.
Není si jistý, jestli o Írán ještě na turnaji stojí.
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„Kdo nám chce pomoct? Kdo? Jestli chtějí, abychom vypadli, dobře, tak vypadneme. Ale není to fér,“ mínil Taremí.
Írán ve všech třech utkáních remizoval a obsadil ve skupině třetí místo. Stále tak má slušnou šanci na první postup do vyřazovací fáze. V tabulce týmů, které se umístily třetí, je aktuálně šestý. Dál jich půjde osm z 12.
Taremí proti Egyptu v 11. minutě neproměnil penaltu, jeho spoluhráč Rámín Rezajíán ale brzy nato srovnal na konečných 1:1.
V dramatickém závěrečném nastavení Íránci mohli strhnout výhru na svou stranu, branka Šodžáího Chalílzadého ale neplatila kvůli těsnému ofsajdu. Po něm nevyužili velké šance ani jeho spoluhráči, Sajjed Ezatolahí trefil břevno.
„Jsem smutný, ale máme naději, že? Člověk má vždycky naději a po zápase jsme v šatně měli dobrou energii, takže uvidíme, co se stane. Těším se na zítřejší zápasy. Jsme hrdí na naše výkony a sami na sebe, vzhledem k tomu, jak jsme si vedli v posledních třech zápasech,“ řekl Taremí.
Zápasu s Egyptem hrozilo, že bude zastíněn geopolitickými událostmi. Někteří fanoušci mávali předrevolučními íránskými vlajkami a vypískali národní hymnu.
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Stalo se tak jen několik hodin poté, co Spojené státy americké zahájily útoky na Írán v reakci na čtvrteční útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu, ze kterého Washington obvinil Írán. Strany se navzájem viní z porušení příměří.