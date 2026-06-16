Katastrofa, jsme utlačovaní. Íráncům vadí jednání organizátorů, problémy přibývají

Nezastíral, že zacházení ze strany pořadatelů jej výrazně znepokojilo. „Jsme nejvíce utlačovaným týmem na šampionátu,“ ulevil si naštvaně dvaašedesátiletý kouč.
On i hráči se chtěli vyhnout cestování a první volný den po vstupu do turnaje věnovat regeneraci. Po zápase ale museli absolvovat zhruba hodinový let do Tijuany, kde mají základnu.
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Utkání s Novým Zélandem, v němž dvakrát dotáhli nepříznivé skóre, dokončili zhruba kolem osmé hodiny večerní tamního času. Jejich autobus opustil SoFi Stadium v Los Angeles o dvě hodiny později, mezi jedenáctou a půlnocí tým nasedl do letadla a vydal se zpět do Mexika.
Íránská fotbalová asociace pro web The Athletic uvedla, že za rozhodnutím stojí FIFA, příčinou ale mohla být také omezení ze strany americké vlády. Ani jedna strana se zatím nevyjádřila.
„Museli jsme okamžitě odletět. Vůbec nevíme, proč nás poslali zpátky. Přijde nám to přinejmenším zvláštní,“ podivoval se Ghalenújí.
Stěžovali si i fotbalisté. Vadilo jim také to, že do Los Angeles museli odletět až den před zápasem, nikoliv dva dny, jak si původně naplánovali. Podobné zásahy podle nich negativně ovlivňují jejich výkony.
„FIFA nám musí pomáhat, čekáme daleko větší podporu,“ hlásil Mahdí Taremí, největší hvězda týmu, který hraje za řecký Olympiakos a dříve působil i v Interu Milán. „Jsme na mistrovství světa, potřebujeme se dobře připravit na další zápas. Tohle pro nás není dobré, přináší nám to akorát stres.“
Před novináře předstoupil krátce po závěrečném hvizdu. Zaměstnanci FIFA, kteří koordinují dění v mixzóně, se při otázkách na nefotbalové záležitosti několikrát snažili rozhovor ukončit, ale třiatřicetiletý útočník a jeho parťák Mohammad Mohebí dál odpovídali.
„Poslední dva měsíce řešíme jen samé nepříjemnosti. Je to špatné, už nás to unavuje,“ připomněl všemožné obstrukce vycházející z velice napjatých vztahů se Spojenými státy.
Ještě několik měsíců před startem monumentální sportovní akce se nevědělo, zda Američané vůbec Íránce na šampionát pustí.
„Jsou u nás vítání, ale domnívám se, že pro jejich vlastní bezpeční není vhodné, aby na něm byli,“ napsal prezident Donald Trump na sociální síť Truth Social.
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O účast nakonec nepřišli, ale problémy pokračují. Především ty s vyřízením amerických víz, zástupce Íránského fotbalového svazu sdělil The Athletic, že hned jedenácti členům byl odepřen přístup do země.
„Jsme tu bez prezidenta svazu, několika členů mediálního, realizačního i manažerského týmu,“ vyjmenovával Ghalenújí.
„Není to fér, v takové atmosféře se necítíme vůbec dobře,“ přidal se Mohebí, autor důležité vyrovnávací trefy na 2:2.
A Taremí jen doplnil: „Celé je to pro nás katastrofa.“
Po zápase se za hráči osobně zastavil Gianni Infantino, šéf FIFA. „Vím, čím si procházíte, ale jste silnější než kdokoliv jiný a vysíláte vzkaz celému světu,“ řekl v kabině, kde strávil zhruba deset minut.
„Snaží se nám pomoct, ale nejde jen o něj. Nemusím to zmiňovat, všichni víme, kde jsme,“ pronesl Taremí. Nebyl konkrétní, ale dalo se odhadnout, že nepřímo poukazuje na vliv amerických úřadů.
Mezitím vznikají další komplikace, po duelu s Novým Zélandem měla podle francouzského deníku L’Équipe vypršet víza křídelníkovi Mahdímu Torabímu.
🚨🚨| JUST IN: Mehdi Torabi is facing a 𝐕𝐈𝐒𝐀 issue. His visa expired just after Iran's match against New Zealand. 🇮🇷❌— Goals Side (@goalsside) June 16, 2026
Iran are working to resolve the situation before their next World Cup fixture.
[@lequipe] pic.twitter.com/A8m0i055Gt
Íránci už se situací začali zabývat. A doufají, že vše zvládnou vyřešit co nejdříve.
Pokud možno do neděle, kdy je ve 21 hodin čeká Belgie. Opět nastoupí v Los Angeles, skupinu uzavřou v Seattlu, kde v sobotu 27. června od 5 hodin nastoupí proti Egyptu.
„Překážek musíme překonat spoustu, ale nic nás nezastaví v tom, abychom odvedli maximum a snažili se ze všech sil,“ vzkázal Ghalenújí.