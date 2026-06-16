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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Írán proti Íránu. Jste tým režimu, křičeli fandové. Neřešme politiku, reagovali další

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  11:16
Jako by nehrál Írán proti Novému Zélandu. Ale Írán proti Íránu. „Tohle není můj tým. To je tým režimu,“ skandovali íránští fanoušci v hledišti. Když soupeř z Nového Zélandu skóroval, gól v íránské bráně oslavovali a mávali vlajkami, na kterých je v bílém pruhu vyobrazen zlatý lev a slunce.
Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství...

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství světa proti Novému Zélandu. | foto: Reuters

Muž trhá vlajku Íránské islámské republiky před utkáním na MS proti Novému...
Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí před stadionem v Los Angeles...
Fanoušci Íránu s vlajkami Islámské republiky během utkání na mistrovství světa...
Mehdi Taremi z Íránu střílí na bránu Nového Zélandu.
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Když utkání skupiny G skončilo (2:2), íránští hráči se objali a předseda mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino si v čestné lóži stadionu SoFi v Inglewoodu v aglomeraci Los Angeles oddechl.

Zápas, který přesahoval hranice fotbalu.

Na tribunách byly tisíce íránských vlajek. Z dálky vypadaly stejně, zblízka vyprávěly jiný příběh.

Před zápasem jeden z íránských emigrantů roztrhal vlajku Íránské islámské republiky, symbol převratu v druhé polovině sedmdesátých let minulého století. Na jiných místech zase vlály „předrevoluční“ prapory se zlatým lvem a sluncem.

Ale všichni fanoušci byli oblečeni v barvách Íránu.

Fanoušci Íránu s vlajkami Islámské republiky během utkání na mistrovství světa proti Novému Zélandu.

Íránské národní mužstvo kvůli probíhajícímu konfliktu s Izraelem a USA smí překračovat hranice Spojených států pouze na své zápasy, takže svůj kemp na poslední chvíli přesunulo do Mexika.

Několika íránským představitelům je zakázán vstup do země a zrušeno bylo i přidělování vstupenek fanouškům z Íránu.

„Jsme tady, abychom hráli fotbal. Nejsme politici,“ zdůraznil trenér Amir Ghalenoei.

Když se začalo, nejhlasitějšími odpůrci íránských fotbalistů nebyli fanoušci z Nového Zélandu, ale američtí Íránci, disidenti.

Pro ně se stala vlajka se lvem a sluncem symbolem odporu vůči náboženskému režimu v Teheránu. Sice je FIFA v hledišti jako politický symbol zakázala, ale byly jich k vidění tisíce. Fanoušci je měli i na trikách.

Členové týmu opakovaně prohlašují, že chtějí, aby fotbal lidi spojoval. Nálada na tribunách však byla všelijaká, jen ne jednotná.

Skutečnost, že úvodní zápas Íránu se konal v Los Angeles, městě s největší populací Íránců mimo Írán, z nichž mnozí přicestovali právě po islámské revoluci v roce 1979, jen zvýšila obavy.

„Bylo tu mnoho Íránců. Věří v různá politická přesvědčení, ale všichni nás z celého srdce povzbuzovali a myslím, že je to vítězství pro nás všechny,“ řekl trenér Ghalenoei.

Írán - Nový Zéland 2:2, atraktivní zápas vítěze nepřinesl. Dvakrát se trefil Just

Část hlediště zpívala předrevoluční státní hymnu. „Znamená to svobodu a hrdost,“ řekl jeden z fanoušků, když ho novinář z BBC požádal o překlad. „Jsem tu, abych podporoval Írán, ne režim.“

„Je to složité. Jsem tu, abych podpořila Írán, ne režim. Stýská se mi po mé zemi,“ říkala Samaneh, íránsko-americká žena, která žije ve Spojených státech deset let.

„Můj otec je tady v Americe, ale máma uvízla v Íránu kvůli byrokracii a cestovním omezením prezidenta Trumpa. Bojím se o ni. Taky mám strach se tam vrátit a navštívit ji.“

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí před stadionem v Los Angeles před utkáním na mistrovství světa proti Novému Zélandu.

„Íránský lid si zaslouží změnu režimu. Lidé byli masakrováni v ulicích Teheránu. Nechceme dohodu,“ vyhlašovala jiná fanynka Nini v souvislosti s mírovým paktem mezi USA a Íránem ze začátku týdne.

„Nemůžeme jen tak mávnout rukou nad tím, co se stalo v lednu, a zabalit to do sportovních události,“ říká Farimah, která měla sobě tričko se znakem lva a slunce. „Tento tým nereprezentuje íránský lid.“

Hráči toto tvrzení odmítají. „Hrajeme za každého Íránce, ať už v diaspoře nebo v Íránu. Lidé mají různé názory, ale jsme tu, abychom je spojili. A budeme se snažit přinést radost všem Íráncům, ať už žijí kdekoli,“ řekl kapitán týmu Mahdí Taremí na tiskové konferenci.

„Fotbal je o přátelství, kulturních vazbách a o tom, že politiku odložíme stranou,“ přitakává jiný z fanoušků Mostafa.

Dohoda o zastavení nepřátelských akcí mezi Washingtonem a Teheránem sice snížila obavy z další eskalace, ale napětí zůstává.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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