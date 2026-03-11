Trump po útoku na Írán uvítá íránské hráče v USA. Fotbal zase spojuje, říká Infantino

Autor: ,
  11:40
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na instagramu poté, co se v úterý setkal s Trumpem, aby prodiskutovali přípravy na turnaj, který pořádají USA, Kanada a Mexiko. Šampionát začne 11. června.

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový světový šampionát. | foto: Reuters

Infantino uvedl, že s Trumpem „hovořili o současné situaci v Íránu“. Írán má v USA odehrát tři zápasy, ale jeho účast je nejistá od doby, kdy USA a Izrael tento měsíc zahájily útoky na zemi, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí. Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátům.

„Během diskusí prezident Trump zopakoval, že íránský tým je samozřejmě vítán, aby se turnaje ve Spojených státech zúčastnil,“ řekl Infantino. „Všichni potřebujeme událost, jako je mistrovství světa ve fotbale, která by lidi spojila, více než kdy jindy. Upřímně děkuji prezidentovi Spojených států za jeho podporu, protože to opět ukazuje, že fotbal spojuje svět,“ dodal.

Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump

Írán se má utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu.

Trump minulý týden řekl serveru Politico, že je mu opravdu jedno, jestli Írán bude hrát na mistrovství světa.

Íránští představitelé nedávno naznačili, že účast jejich reprezentace je kvůli válce poněkud nejistá. „Jisté je, že po těchto útocích je těžké dívat se na mistrovství světa s nadějí,“ řekl prezident Íránské fotbalové federace Mehdi Tádž.

Infantino má blízký vztah s Trumpem, jemuž byla udělena inaugurační cena míru FIFA. Ocenění, o kterém se mnozí domnívají, že jej vrcholný fotbalový řídící orgán vytvořil s ohledem na Trumpa.

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Fanoušci z Íránu dostali zákaz vstupu do USA hned v první fázi omezení cestování, které oznámila Trumpova administrativa.

Začátkem tohoto týdne provozní ředitel mistrovství světa Heimo Schirgi prohlásil, že turnaj je „příliš velký“ na to, aby byl odložen kvůli globálním nepokojům způsobeným válkou USA a Izraele proti Íránu. „Doufáme, že se šampionátu zúčastní všichni, kdo se kvalifikovali,“ řekl.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.56
  • 4.54
  • 1.52
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.43
  • 3.74
  • 2.87
Real Madrid vs. Manchester CityFotbal - - 11. 3. 2026:Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 3.45
  • 3.94
  • 2.06
PSG vs. ChelseaFotbal - - 11. 3. 2026:PSG vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.12
  • 3.74
  • 3.46
Alkmaar vs. SpartaFotbal - - 12. 3. 2026:Alkmaar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 2.16
  • 3.49
  • 3.40
Rijeka vs. ŠtrasburkFotbal - - 12. 3. 2026:Rijeka vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
12. 3. 18:45
  • 3.92
  • 3.72
  • 1.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Trump po útoku na Írán uvítá íránské hráče v USA. Fotbal zase spojuje, říká Infantino

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

Trenér o střídání Kinského: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Udělal jsem to poprvé

Střídání českého gólmana Antonína Kinského, kterého nahradil Guglielmo Vicario....

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře Tottenhamu pak cestou do kabin utěšovali...

11. března 2026  9:30

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem.

Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v...

11. března 2026  7:08

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se po zranění může objevit na soupisce Leverkusenu ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci to dnes řekl...

10. března 2026  18:28

Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Dango Ouattara z Brentfordu zahrál penaltu jako Panenka, ale brankář Areola z...

Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit,“ píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z...

10. března 2026  15:15

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku.

Postup je blízko, zbývají „jen“ dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.