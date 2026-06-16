ONLINE: Irák - Norsko, černý kůň mistrovství? Evropané v čele s Haalandem

Norové spoléhají hlavně na útočnou sílu, v čele je kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City, na soupisce je také bijec Alexandr Sörloth z Atlétika Madrid nebo mladík Antonio Nusa z Lipska, všechno řídí Martin Ödegaard z Arsenalu.
Parta, která budí respekt.
Jak se jí bude dařit?
Na minulé mistrovství Evropy v Německu se Norové nedostali, na velkém šampionátu jsou vůbec poprvé od Eura 2000, na MS byli naposledy v roce 1998.
Irák na svou další účast čekal ještě déle, na světovém jevišti byl naposledy v roce 1986. Na to letošní se kvalifikoval až jako úplně poslední, když zvládl mezikontinentální baráž s Bolívií.
Na soupisce má i plzeňského krajního obránce Merchase Doskiho, který zaujal gólem v přípravě proti Španělsku (1:1).
D. Hasan - H. Alí, Z. Tahsín, Á. Hášim, M. Doski - I. Bájaš, A. al-Ammárí, Z. Ismaíl, A. Džásim - A. Husajn, A. al-Hamádí
Ö. Nyland - J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, F. Aursnes - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
F. Tálib, A. Šír, Z. Ikbál, A. Kásim, J. Amín, M. Saadún, A. Maknazí, M. Alí, A. Júsuf, A. Básil, R. Súláká, M. Júnis, F. Putros, K. Yakob, M. Faradž
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, J. Hauge, M. Pedersen, O. Bobb, K. Thorstvedt, M. Thorsby, F. Björkan, P. Berg, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard