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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Irák - Norsko, černý kůň mistrovství? Evropané v čele s Haalandem

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Sledujeme online   23:10
Kvalifikací prosvištěli hladce, nechali za sebou i giganta z Itálie, která na mistrovství světa chybí. Potvrdí norští fotbalisté pověst černého koně turnaje? Vstupují do něj utkáním s Irákem, za který hraje například plzeňský Merchas Doski. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od půlnoci.

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Norové spoléhají hlavně na útočnou sílu, v čele je kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City, na soupisce je také bijec Alexandr Sörloth z Atlétika Madrid nebo mladík Antonio Nusa z Lipska, všechno řídí Martin Ödegaard z Arsenalu.

Parta, která budí respekt.

Jak se jí bude dařit?

Na minulé mistrovství Evropy v Německu se Norové nedostali, na velkém šampionátu jsou vůbec poprvé od Eura 2000, na MS byli naposledy v roce 1998.

Irák na svou další účast čekal ještě déle, na světovém jevišti byl naposledy v roce 1986. Na to letošní se kvalifikoval až jako úplně poslední, když zvládl mezikontinentální baráž s Bolívií.

Na soupisce má i plzeňského krajního obránce Merchase Doskiho, který zaujal gólem v přípravě proti Španělsku (1:1).

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 0:00
Irák : Norsko
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Sestavy:
D. Hasan - H. Alí, Z. Tahsín, Á. Hášim, M. Doski - I. Bájaš, A. al-Ammárí, Z. Ismaíl, A. Džásim - A. Husajn, A. al-Hamádí
Sestavy:
Ö. Nyland - J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, F. Aursnes - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
Náhradníci:
F. Tálib, A. Šír, Z. Ikbál, A. Kásim, J. Amín, M. Saadún, A. Maknazí, M. Alí, A. Júsuf, A. Básil, R. Súláká, M. Júnis, F. Putros, K. Yakob, M. Faradž
Náhradníci:
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, J. Hauge, M. Pedersen, O. Bobb, K. Thorstvedt, M. Thorsby, F. Björkan, P. Berg, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
2. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
3. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0
4. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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