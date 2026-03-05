Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

  11:24
Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup na mistrovství světa totiž ohrožuje letecký chaos, který nastal po amerických a izraelských úderech na Írán. Jak se teď dostat přes půl světa?
Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně. | foto: AP

Reprezentanti Iráku mají 31. března v Monterrey v Mexiku nastoupit proti vítězi zápasu mezi Bolívií a Surinamem.

Irácký vzdušný prostor je ale od víkendu uzavřený. Sousední Írán reagoval na letecké údery USA a Izraele odpálením raket a bezpilotních letounů na Izrael, státy Perského zálivu a další země.

Tamní funkcionáři se obávají, že se jim nepodaří dopravit do Mexika všechny své reprezentanty. „Kvůli uzavření vzdušného prostoru nemůže náš hlavní trenér Graham Arnold opustit Spojené arabské emiráty. Navíc několik ambasád zůstává v současné době uzavřených, což brání několika hráčům, technickému a lékařskému personálu v získání víz do Mexika,“ uvedla irácká asociace v prohlášení, které citovala agentura Reuters.

Svaz se proto obrátil s žádostí o pomoc na FIFA a Asijskou fotbalovou konfederaci. „FIFA i AFC situaci pečlivě sledují, zůstáváme s nimi v úzkém kontaktu,“ doplnili činovníci.

Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Irácký národní tým se dosud zúčastnil pouze jednoho světového šampionátu, v roce 1986 hrál v Mexiku a po třech těsných porážkách skončil ve skupině na posledním místě. Nyní se může na červnový a červencový turnaj do USA, Kanady a Mexika probojovat jako devátý asijský zástupce.

S otazníkem je přitom hlavně účast Íránu, který má hrát na šampionátu všechny tři zápasy ve skupině v USA. Podle Reuters by ho mohly na turnaji nahradit Spojené arabské emiráty nebo právě Irák, pokud by v baráži neuspěl.

Na mistrovství světa se poprvé představí 48 týmů.

