Infantinovi věříme! Vedení FIFA podpořilo šéfa a omluvilo se veřejnosti za chyby

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích - nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.
„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se už neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA.
Prohlášení zaslala všem 211 členským asociacím, druhé pak členům Rady federace. „Shodli jsme se, že záměrem nebylo, aby se Rada FIFA a členské asociace FIFA cítily z procesu vyloučeny, a že proces měl být řešen jinak,“ napsala.
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Infantino svolal krizovou schůzku, vedení FIFA letí do Maroka
Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací či organizace evropských lig už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.
Světovou federaci vede šestapadesátiletý rodák ze Švýcarska, jenž má také občanství italské a libanonské, od roku 2016. Infantinův návrh na prodej části práv z MS se setkal s kritikou i kvůli zapojení společnosti s rodinnými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle vedení FIFA už návrh „byl smeten ze stolu“ a „vždy je potřeba si z chyb vzít poučení“.