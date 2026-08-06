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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Infantinovi věříme! Vedení FIFA podpořilo šéfa a omluvilo se veřejnosti za chyby

Autor: ,
  9:56
Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na mistrovství světa | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...
Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.
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Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům.

Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích - nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.

„Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se už neopakovaly,“ uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA.

Prohlášení zaslala všem 211 členským asociacím, druhé pak členům Rady federace. „Shodli jsme se, že záměrem nebylo, aby se Rada FIFA a členské asociace FIFA cítily z procesu vyloučeny, a že proces měl být řešen jinak,“ napsala.

Infantino svolal krizovou schůzku, vedení FIFA letí do Maroka

Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací či organizace evropských lig už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.

Světovou federaci vede šestapadesátiletý rodák ze Švýcarska, jenž má také občanství italské a libanonské, od roku 2016. Infantinův návrh na prodej části práv z MS se setkal s kritikou i kvůli zapojení společnosti s rodinnými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle vedení FIFA už návrh „byl smeten ze stolu“ a „vždy je potřeba si z chyb vzít poučení“.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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