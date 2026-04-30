Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář se vedení FIFA ujal před deseti lety, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal přednost před čtyřmi oponenty. Znovuzvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023. Soupeře do voleb nemá zatím ani tentokrát.
Jihoamerická (CONMEBOL), africká (CAF) a asijská (AFC) konfederace Infantinovi už před oznámením jeho kandidatury vyjádřily podporu. Evropská unie UEFA zatím své stanovisko nezveřejnila.
Infantino může být znovuzvolen i proto, že první funkční období v letech 2016 až 2019, v němž převzal mandát po Blatterovi, se mu nezapočítává jako úplné. V čele FIFA mimo jiné prosadil rozšíření mistrovství světa z 32 na 48 týmů, premiéra nového formátu se uskuteční letos v létě v USA, Kanadě a Mexiku. Fotbalová organizace rovněž pod jeho vedením zaznamenala rekordní příjmy.