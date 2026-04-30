Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

  22:37aktualizováno  22:55
Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru.
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu. | foto: Reuters

Šestapadesátiletý švýcarský funkcionář se vedení FIFA ujal před deseti lety, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal přednost před čtyřmi oponenty. Znovuzvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023. Soupeře do voleb nemá zatím ani tentokrát.

Jihoamerická (CONMEBOL), africká (CAF) a asijská (AFC) konfederace Infantinovi už před oznámením jeho kandidatury vyjádřily podporu. Evropská unie UEFA zatím své stanovisko nezveřejnila.

Šéf FIFA potvrdil: Írán na fotbalovém mistrovství světa v USA hrát bude

Infantino může být znovuzvolen i proto, že první funkční období v letech 2016 až 2019, v němž převzal mandát po Blatterovi, se mu nezapočítává jako úplné. V čele FIFA mimo jiné prosadil rozšíření mistrovství světa z 32 na 48 týmů, premiéra nového formátu se uskuteční letos v létě v USA, Kanadě a Mexiku. Fotbalová organizace rovněž pod jeho vedením zaznamenala rekordní příjmy.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

30. dubna 2026  22:37,  aktualizováno  22:55

