Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Infantino chce prý prodat podíl z MS investorům. UEFA vyšla s ostrou kritikou

Autor: ,
  17:50
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. (19. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před...
16 fotografií
Prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle médií plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 až 30 procent a zaplatit za ně několik miliard dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA na tyto zprávy reagovala ostrou kritikou.

FIFA hodlá založit společnost, která převezme komerční práva na její vrcholné soutěže, tedy mistrovství světa mužů, žen a klubů, napsal list The Times. Dodal, že taková dohoda by mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud.

Ve společném podniku by FIFA zůstala majoritním vlastníkem, podle agentury DPA by měla od investorů získat přes čtyři miliardy dolarů (85 miliard korun). Všech 211 členských svazů by rovněž mělo obdržet menší podíly, které by si mohly buď ponechat, nebo prodat.

UEFA podrobila tento plán ostré kritice. „Tím se překračuje hranice, kterou by instituce odpovědné za fotbal nikdy neměly překročit. Duše a vedení fotbalu nejsou obchodním zbožím - a už vůbec ne při naprosté netransparentnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje,“ uvedla v prohlášení.

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž ho pojí blízké přátelství. Sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který má vypršet v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.

Podobnou záležitost řešila před třemi lety Německá fotbalová liga (DFL), jež sdružuje dvě nejvyšší soutěže v zemi. Zástupci klubů tehdy odmítli prodej osminového podílu mediálních práv investorům zvenčí. Podle vedení DFL měl prodej podílu 12,5 procenta práv pro domácí a celosvětový trh na dvacet let přinést soutěži zhruba dvě miliardy eur (47 miliard korun).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Španělské oslavy v Madridu, přišly skoro dva miliony lidí. Fotbalisty přijal i král

Oslavy španělského titulu fotbalových mistrů světa v ulicích Madridu.

Vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa slavily v Madridu podle vládních úřadů skoro dva miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a po 22:00 předstoupili...

Sestava MS 2026: hned pět Španělů, Vozinha i Haaland. A kdo zůstal v autu?

Dani Olmo zvedá trofej pro fotbalové mistry světa.

Spousta výjimečných výkonů a silných příběhů, ale také pouze jedenáct míst v sestavě. Redakce iDNES.cz vybrala ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa, což není snadný úkol. Některá políčka...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

Infantino chce prý prodat podíl z MS investorům. UEFA vyšla s ostrou kritikou

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...

Prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle médií plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20 až 30 procent a...

28. července 2026  17:50

Žádné hlavičky, hrajte po zemi. Bývalý hráč Realu řídí revoluci v tréninku dětí

Kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City (vpravo) hlavičkuje před Raphaelem...

Sám na tuhle problematiku několikrát upozorňoval coby aktivní hráč. Teď bývalý francouzský stoper Raphäel Varane stojí za iniciativou, která v nižších věkových kategoriích fotbalového Coma omezí...

28. července 2026  17:23

Italové sází na ozkoušeného. Národní tým převezme trenér Mancini

Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o...

Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. Jednašedesátiletý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023, v roce...

28. července 2026  13:56,  aktualizováno  15:48

Karle, doporučuju přezkum, za nás je tam penalta. Komise zveřejnila komunikaci VAR

Ruka Lukáše Masopusta

Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš...

28. července 2026  15:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Zidane už oficiálně vede Francii, Chelsea cílí na veterány

Sledujeme online
Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane povzbuzuje svůj tým v utkání s Valencií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

28. července 2026  11:08,  aktualizováno  13:40

Výkon nebyl v pořádku. Každý se musí zamyslet, kritizoval Hapal po Jablonci

Jablonecký obránce Cedidla posílá k zemi Sejka ze Sigmy.

Trenér a generální sportovní manažer fotbalistů Olomouce Pavel Hapal v pondělí oslavil sedmapadesáté narozeniny. Sluší se pogratulovat a popřát pevné zdraví i mnoho spokojenosti v životě. Jenže...

28. července 2026  13:39

Žlutá za simulaci po zásahu videa? Chyba, říká komise. Zváží ale úpravu protokolu

Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...

Fanoušci si tuhle „novinku“ na fotbalovém šampionátu pochvalovali, experti se ale o výklad přeli. Zachovali se rozhodčí správně, když na základě kontroly u videa zrušili žlutou kartu za faul a místo...

28. července 2026  13:15

Nejen Vozinha. Kapverdy mají další hvězdu, Cabral dal nejhezčí gól šampionátu

Emiliano Martínez nedosáhl na úžasnou ránu Sidnyho Lopese Cabrala.

Sidney Lopes Cabral z Kapverdských ostrovů nejdřív ladně obešel Alexise Mac Allistera a z levé strany pokutového území kolem dalšího argentinského protivníka Nahuela Moliny zakroutil míč do...

28. července 2026  12:45

Sparta v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Fotbalisté Sparty se pokusí probojovat do ligové fáze Ligy mistrů. Začínají ve 3. předkole a jejich soupeřem je francouzský Lyon. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním...

28. července 2026  12:40

Tooor! Ústecký Messi baví Rakousko, gólem po výkopu rozesmál tribunu

Ústecký Richard Veverka (vlevo) se raduje ze svého gólu v severočeském derby

Přezdívce ústecký Messi se tvrdošíjně bránil, ale teď ji fotbalový hračička Richard Veverka zase oprášil. V rakouském zemském poháru zaskočil hrající trenér Altmünsteru brankáře soupeře v závěru...

28. července 2026  12:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Francouze dle očekávání převzal Zidane. U reprezentace má být minimálně čtyři roky

Zinédine Zidane byl představen jako nový trenér francouzské reprezentace.

Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille jako...

28. července 2026  11:15,  aktualizováno  11:47

Z Ústí odešel a hned čelil Viagemu. Strhli jsme to jako náplast, říká kladenský Čítek

Antonín Fantiš z Ústí nad Labem v souboji s Vojtěchem Čítkem z Kladna.

Scénář, jaký nevymyslíte. Stanete se nepotřebným a v novém týmu debutuje zrovna na trávníku svého bývalého. Fotbalový obránce Vojtěch Čítek to zažil v kladenském dresu na hřišti ústeckého Viagemu.

28. července 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.