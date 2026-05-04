Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

Vysílací práva pro indický trh chtěly získat společně tamní konglomerát Reliance a firma Disney, nabídly ale částku, která byla pro FIFA nepřijatelná. Společnost Sony od jednání ustoupila. Dohoda chybí také v Číně, která se přitom podle FIFA během mistrovství světa v roce 2022 v Kataru podílela téměř z poloviny na sledovanosti na digitálních a sociálních platformách.
„Jednání v Číně a Indii o prodeji mediálních práv na mistrovství světa stále probíhají a v této fázi musí zůstat důvěrná,“ uvedla FIFA v prohlášení pro Reuters. Mezinárodní federace uzavřela smlouvy o vysílání šampionátu do více než 175 zemí.
Před čtyřmi lety vlastnila vysílací práva pro Indii společnost Reliance, která za ně podle Reuters zaplatila 60 milionů dolarů. Smlouvu uzavřela už 14 měsíců před turnajem. Podobnou částku požaduje FIFA i nyní.
Fotbalisté Číny ani Indie se na šampionát neprobojovali.