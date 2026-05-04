Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

Autor: ,
  18:40
Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů korun), což je jen zlomek částky, kterou požaduje mezinárodní federace FIFA. Od představitelů Číny nemá FIFA šest týdnů před začátkem turnaje oficiální vyjádření.

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS 2022. | foto: Reuters

Vysílací práva pro indický trh chtěly získat společně tamní konglomerát Reliance a firma Disney, nabídly ale částku, která byla pro FIFA nepřijatelná. Společnost Sony od jednání ustoupila. Dohoda chybí také v Číně, která se přitom podle FIFA během mistrovství světa v roce 2022 v Kataru podílela téměř z poloviny na sledovanosti na digitálních a sociálních platformách.

„Jednání v Číně a Indii o prodeji mediálních práv na mistrovství světa stále probíhají a v této fázi musí zůstat důvěrná,“ uvedla FIFA v prohlášení pro Reuters. Mezinárodní federace uzavřela smlouvy o vysílání šampionátu do více než 175 zemí.

Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

Před čtyřmi lety vlastnila vysílací práva pro Indii společnost Reliance, která za ně podle Reuters zaplatila 60 milionů dolarů. Smlouvu uzavřela už 14 měsíců před turnajem. Podobnou částku požaduje FIFA i nyní.

Fotbalisté Číny ani Indie se na šampionát neprobojovali.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: FIFA
Tipsport - partner programu
Cremonese vs. LazioFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Cremonese vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.70
  • 3.30
  • 6.00
AS Řím vs. FiorentinaFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:AS Řím vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
4. 5. 20:45
  • 1.54
  • 4.35
  • 6.53
Everton vs. Manchester CityFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 7.12
  • 5.08
  • 1.44
Sevilla vs. Real SociedadFotbal - 34. kolo - 4. 5. 2026:Sevilla vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 2.46
  • 3.45
  • 3.02
Táborsko akademie vs. DomažliceFotbal - 33. kolo - 5. 5. 2026:Táborsko akademie vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
5. 5. 17:00
  • 4.86
  • 4.29
  • 1.36
Arsenal vs. AtléticoFotbal - - 5. 5. 2026:Arsenal vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 5. 21:00
  • 1.62
  • 4.12
  • 5.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Chelsea prohrála šestý ligový zápas v řadě, padla s Nottinghamem. City vyzve Everton

Aktualizujeme
Igor Jesus zvyšuje z penalty vedení Nottinghamu nad Chelsea.

Dva pondělní zápasy uzavírají program 35. kola fotbalové Premier League. Chelsea nezvládla své utkání proti Nottinghamu, na domácí půdě prohrála 1:3 a ztratila už šestý zápas v řadě. Hosté jsou...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  18:41

Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS...

Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů...

4. května 2026  18:40

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

4. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš v hlavičkovém souboji s Davidem Puškáčem

První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...

4. května 2026

Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...

4. května 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.