I tak to byla pro Milana Albrechta událost. „Zážitek na celý život. Třeba zápas s Brazílií: na lavičce jsem seděl prakticky metr od Pelého,“ vyprávěl a i po dlouhých letech mu stále svítily oči.
Možná si vybavíte, jak v sedmdesátých letech střílel góly za Baník, s kterým vybojoval tři tituly. Ale věřili byste, že dodnes zůstává jediným teenagerem, kterého čeští a českoslovenští trenéři vzali na mistrovství světa?
Vzhledem k době, o níž se zmiňujeme, by se možná slušelo použít spíš výraz jinoch než teenager. Tak jako tak dávný příběh ožívá, protože na Albrechta může už za pár týdnů navázat Hugo Sochůrek, objev ligového jara.
Překvapení? Jak se to vezme.
„Svou typologií se vymyká uniformě českých hráčů,“ vysvětlil trenér Miroslav Koubek, proč neokoukaného záložníka napsal do své devětadvacetičlenné nominace. Tu na konci května, pár hodin před odletem za oceán, o tři jména zúží.
Ještě předtím dostane Sochůrek i další hráči na hraně šanci v přípravném utkání s Kosovem (31. května od 16.00).
„Chceme Huga vidět v konfrontaci s větší evropskou intenzitou, protože naše liga je pomalejší,“ nastínil kouč. „Neříkám, že konkurz na místo v závěrečné nominaci vyhraje, ale historie světových šampionátů přece potvrzuje starty šestnáctiletých či sedmnáctiletých talentů v jiných týmech.“
Norman Whiteside, čerstvě sedmnáctiletý severoirský útočník z Manchesteru United, byl v roce 1982 tím nejmladším. Ještě před osmnáctinami si na světovém pódiu zahráli také Kamerunci Eto’o, Olembé a Song, Nigerijci Opabunmi s Ogbechem a samozřejmě Brazilec Pelé, král všech králů.
Kdyby letos nastoupil Sochůrek, kterému bude osmnáct tři dny před výkopem turnaje, objeví se v žebříčku nejmladších někde na konci první desítky. Z ní by mohl mimochodem vyšoupnout například sparťanského spoluhráče Kuola, který se v osmnácti letech blýskl na posledním mistrovství v Kataru.
Teď dost možná přichází šance pro Sochůrka, studenta třetího ročníku Anglo-německé obchodní akademie v Praze.
Byla by to pro něj další vystoupaná patra v rychlovýtahu, do něhož začátkem března naskočil. Do té doby šlapal hezky po schodech: sezonu načal ve sparťanské devatenáctce a teprve během podzimu povýšil k béčku, kde posbíral pět druholigových startů.
Trenéra Priskeho následně zaujal na zimním kempu ve španělské Marbelle, což byl důležitý krok. Na druhou stranu: nebýt kalamity zranění, která Spartu postihla během jara, tyto řádky byste pravděpodobně vůbec nečetli.
Nouzový stav vyžadoval nouzová řešení. A Sochůrek se chytil šance, v kterou jen těžko mohl doufat. „Vždycky vynikal charakterem a vztahem k fotbalu,“ tvrdí kouč Jakub Hovorka, který ho vedl ve sparťanské mládeži. „Je technicky vyspělý, práce s míčem a driblink u něj působí velmi jednoduše, soupeřům se těžko zastavuje.“
Což od jara platí také v lize. Na hřišti se nakrátko ostříhaný klučina nebojí, na dospělý fotbal se naopak až nečekaně snadno adaptoval. Jen v kabině o něm pravděpodobně vůbec neuslyšíte: moc toho nenamluví, spíš poslouchá, snad se i mezi staršími spoluhráči trochu stydí. Přesto má před sebou jedinečnou příležitost.
Přímo v Mexiku, kde Češi odehrají dva ze tří zápasů základní skupiny, by mohl symbolicky navázat i na svého dávného předchůdce.
A mít zážitek na celý život.