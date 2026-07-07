Ten, co poslal Ronalda domů. Žolík Merino opět úřadoval, přitom MS málem nestihl

Jestli ano, bingo, zase jste se trefili!
A jestli ne? Poučení pro příště!
Mikel Merino ukázal, jak moc je pro Španěly důležitý.
Na hřišti byl sotva šest minut, ale stejně dokázal zápas rozhodnout. V první minutě nastavení si naběhl do vápna, dostal přihrávku od Ferrana Torrese a přesnou ranou k tyči skóroval.
Jako první v zápase, rovněž taky jako poslední. Díky němu Španělé zvládli derby s Portugalci a slavili postup do čtvrtfinále.
„Mikel Merino vás nikdy nezklame. Je to sázka na jistotu,“ říkal o něm po utkání španělský trenér Luis de la Fuente.
Využívá ho jako smrtícího žolíka. Když se schyluje k dramatickému závěru, pošle ho na hřiště. Má jej ozkoušeného, ví, že takové momenty umí rozseknout.
Přesně jako v pondělí proti Portugalsku nebo třeba taky jako před dvěma lety, kdy ve čtvrtfinále Eura ve 119. minutě rozhodl o výhře nad domácím Německem.
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„Když jde nejvíc do tuhého, vždycky se ukáže. Mikel podává výjimečné výkony a vždy je přesně tam, kde má být. Na své pozici patří k nejlepším hráčům na světě,“ chválil ho de la Fuente.
Ale co je vlastně jeho pozice?
Před dvěma lety odcházel do Arsenalu jako střední záložník. Zvládne pozici šestky s více defenzivními úkoly i osmičky, kdy častěji tvoří hru. Jenže už několikrát ukázal schopnosti zabijáka a když tým z Londýna trápila četná zranění v útočných řadách, kouč Mikel Arteta si ho vybral na hrot.
Ani byste nepoznali, že v této roli jen zaskakoval. Nasázel spoustu důležitých branek. Třeba ve čtvrtfinále proti Realu Madrid, rozhodoval taky o výhře nad Chelsea, pomáhal k remízám s Liverpoolem, dvakrát se trefil v Lize mistrů proti Slavii.
Arsenalu zachránil několik zápasů, za dvě sezony nasázel hned 15 gólů. A to i přesto, že značnou část té probíhající promarodil kvůli zranění.
Na konci ledna se totiž doslechl krutou zprávu. „Jsi zraněný, do konce sezony už si nezahraješ.“
Přivodil si únavovou zlomeninu v chodidle, se kterou už chvíli hrál přes bolest, ale bylo jasné, že se dlouho přepínat nemůže. A nakonec doktoři odhalili poměrně vážné poranění.
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„Odborníci nic takového do té doby prý ještě neviděli. Zpočátku jsem měl trochu strach, protože jsme neměli žádné příklady z minulosti, jak se taková zlomenina léčila a jak by měla probíhat rekonvalescence,“ uznal po čase.
Dva měsíce strávil o berlích, s náročnějšími pohyby mu museli pomáhat ostatní. Třeba i manželka, byť zrovna čekala syna a měla jistě svých starostí dost.
„Bylo neuvěřitelné ji sledovat, jak mi v sedmém či osmém měsíci těhotenství pomáhá do schodů. Ukázala, jak je silná,“ povídal Merino.
Lékaři mu predikovali pět měsíců bez fotbalu, což reálně znamenalo návrat až na start dalšího ročníku.
Merino ale zabojoval, nechtěl přijít o mistrovství světa ani závěr tak úspěšné sezony Arsenalu. Nakonec chyběl 115 dní, u titulových oslav už byl opět na hřišti. Stihl je jen tak tak, ale na půdě Crystal Palace na chvíli nastoupil.
De la Fuente slíbil, že na něj s nominací počká. Jenže Merino od konce ledna odehrál jen 28 minut, nenastoupil ani ve finále Ligy mistrů. Ještě tři měsíce před startem šampionátu nezvládl udělat ani krok bez berlí a teď by měl bojovat za vlastní zemi na největším turnaji planety?
Za odvážnou myšlenkou si španělský trenér stál. V přípravě dal Merinovi na trávníku pár minut proti Iráku i Peru, aby pak mohl prohlásit: „Na šampionát je připravený.“
Merino prožil tuze náročný půlrok. Nejdřív kvůli zranění, pak i kvůli odloučení od rodiny. Zatímco se chystal ve Spojených státech na start mistrovství, doma mu vyrůstal v květnu narozený syn Marco, který pět z prvních osmi měsíců života strávil bez svého tatínka.
Jistě ale jednou bude hrdý, až mu rodina pustí video z pondělního večera. Jak jeho táta poslal svůj národ do čtvrtfinále mistrovství světa.
„Když se vám něco takového povede, vybaví se vám v jeden okamžik úplně všechno. Dobré i zlé. Zranění i to, že jsem neviděl, jak můj malý vyrůstá. Ale tohle všechno jsem využil jako sílu, abych ze sebe vymáčkl to nejlepší,“ říkal Merino.
„Když mi řekli o mém zranění, myslel jsem si, že na mistrovství světa nebudu. Ale nakonec jsem tady. A jsem ohromně šťastný, že jsem mohl pomoct, navíc zase takto v samotném závěru,“ zakončil.
Merino totiž opět ukázal, že si na něj soupeři musí dát pořádný pozor.