Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ten, co poslal Ronalda domů. Žolík Merino opět úřadoval, přitom MS málem nestihl

Autor:
  13:06
Mikel Merino rozhodl jediným gólem o vítězství Španělska nad Portugalskem.

Mikel Merino rozhodl jediným gólem o vítězství Španělska nad Portugalskem. | foto: Reuters

Španělský fotbalista Mikel Merino se raduje z gólu, k němu přibíhá krajan...
Španělští fotbalisté oslavují gól do sítě Portugalska.
Španělé slaví gól Mikela Merina do sítě Portugalska.
Španělský záložník Mikel Merino slaví gól do sítě Portugalska.
33 fotografií
Má kolem sebe takovou zvláštní auru. Tak nějak tušíte, že v základní sestavě nebude, ale jakmile se objeví u postranní čáry, víte, že soupeři hrozí nebezpečí. Vnímali jste to v pondělí večer při zápase Španělska a Portugalska (1:0) na fotbalovém mistrovství světa stejně?

Jestli ano, bingo, zase jste se trefili!

A jestli ne? Poučení pro příště!

Mikel Merino ukázal, jak moc je pro Španěly důležitý.

Na hřišti byl sotva šest minut, ale stejně dokázal zápas rozhodnout. V první minutě nastavení si naběhl do vápna, dostal přihrávku od Ferrana Torrese a přesnou ranou k tyči skóroval.

Jako první v zápase, rovněž taky jako poslední. Díky němu Španělé zvládli derby s Portugalci a slavili postup do čtvrtfinále.

Španělé slaví gól Mikela Merina do sítě Portugalska.

„Mikel Merino vás nikdy nezklame. Je to sázka na jistotu,“ říkal o něm po utkání španělský trenér Luis de la Fuente.

Využívá ho jako smrtícího žolíka. Když se schyluje k dramatickému závěru, pošle ho na hřiště. Má jej ozkoušeného, ví, že takové momenty umí rozseknout.

Přesně jako v pondělí proti Portugalsku nebo třeba taky jako před dvěma lety, kdy ve čtvrtfinále Eura ve 119. minutě rozhodl o výhře nad domácím Německem.

Portugalsko - Španělsko 0:1, prodloužení odmítl Merino, rozhodl v úvodu nastavení

„Když jde nejvíc do tuhého, vždycky se ukáže. Mikel podává výjimečné výkony a vždy je přesně tam, kde má být. Na své pozici patří k nejlepším hráčům na světě,“ chválil ho de la Fuente.

Ale co je vlastně jeho pozice?

Před dvěma lety odcházel do Arsenalu jako střední záložník. Zvládne pozici šestky s více defenzivními úkoly i osmičky, kdy častěji tvoří hru. Jenže už několikrát ukázal schopnosti zabijáka a když tým z Londýna trápila četná zranění v útočných řadách, kouč Mikel Arteta si ho vybral na hrot.

Záložník Mikel Merino z Arsenalu se raduje ze svého gólu.

Ani byste nepoznali, že v této roli jen zaskakoval. Nasázel spoustu důležitých branek. Třeba ve čtvrtfinále proti Realu Madrid, rozhodoval taky o výhře nad Chelsea, pomáhal k remízám s Liverpoolem, dvakrát se trefil v Lize mistrů proti Slavii.

Arsenalu zachránil několik zápasů, za dvě sezony nasázel hned 15 gólů. A to i přesto, že značnou část té probíhající promarodil kvůli zranění.

Na konci ledna se totiž doslechl krutou zprávu. „Jsi zraněný, do konce sezony už si nezahraješ.“

Přivodil si únavovou zlomeninu v chodidle, se kterou už chvíli hrál přes bolest, ale bylo jasné, že se dlouho přepínat nemůže. A nakonec doktoři odhalili poměrně vážné poranění.

Ronaldo se v slzách loučil s mistrovstvím. Odcházím s čistým svědomím, řekl

„Odborníci nic takového do té doby prý ještě neviděli. Zpočátku jsem měl trochu strach, protože jsme neměli žádné příklady z minulosti, jak se taková zlomenina léčila a jak by měla probíhat rekonvalescence,“ uznal po čase.

Dva měsíce strávil o berlích, s náročnějšími pohyby mu museli pomáhat ostatní. Třeba i manželka, byť zrovna čekala syna a měla jistě svých starostí dost.

„Bylo neuvěřitelné ji sledovat, jak mi v sedmém či osmém měsíci těhotenství pomáhá do schodů. Ukázala, jak je silná,“ povídal Merino.

Lékaři mu predikovali pět měsíců bez fotbalu, což reálně znamenalo návrat až na start dalšího ročníku.

Merino ale zabojoval, nechtěl přijít o mistrovství světa ani závěr tak úspěšné sezony Arsenalu. Nakonec chyběl 115 dní, u titulových oslav už byl opět na hřišti. Stihl je jen tak tak, ale na půdě Crystal Palace na chvíli nastoupil.

Mikel Merino slaví gól proti Portugalsku.

De la Fuente slíbil, že na něj s nominací počká. Jenže Merino od konce ledna odehrál jen 28 minut, nenastoupil ani ve finále Ligy mistrů. Ještě tři měsíce před startem šampionátu nezvládl udělat ani krok bez berlí a teď by měl bojovat za vlastní zemi na největším turnaji planety?

Za odvážnou myšlenkou si španělský trenér stál. V přípravě dal Merinovi na trávníku pár minut proti Iráku i Peru, aby pak mohl prohlásit: „Na šampionát je připravený.“

Merino prožil tuze náročný půlrok. Nejdřív kvůli zranění, pak i kvůli odloučení od rodiny. Zatímco se chystal ve Spojených státech na start mistrovství, doma mu vyrůstal v květnu narozený syn Marco, který pět z prvních osmi měsíců života strávil bez svého tatínka.

Jistě ale jednou bude hrdý, až mu rodina pustí video z pondělního večera. Jak jeho táta poslal svůj národ do čtvrtfinále mistrovství světa.

Španělský fotbalista Mikel Merino se raduje z gólu, k němu přibíhá krajan Fabian Ruiz.

„Když se vám něco takového povede, vybaví se vám v jeden okamžik úplně všechno. Dobré i zlé. Zranění i to, že jsem neviděl, jak můj malý vyrůstá. Ale tohle všechno jsem využil jako sílu, abych ze sebe vymáčkl to nejlepší,“ říkal Merino.

„Když mi řekli o mém zranění, myslel jsem si, že na mistrovství světa nebudu. Ale nakonec jsem tady. A jsem ohromně šťastný, že jsem mohl pomoct, navíc zase takto v samotném závěru,“ zakončil.

Merino totiž opět ukázal, že si na něj soupeři musí dát pořádný pozor.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Rozsekla to dcera. Do ciziny už nechci. Zmrhal glosuje zabydlování ve Zbrojovce

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

V Itálii dostal vynadáno za to, že s parťákem mluvil česky, na Slovensku zažil bouřlivá derby s Trnavou, na Kypru sledoval, jak válka na Ukrajině mění život celé země. Exreprezentant Jaromír Zmrhal...

7. července 2026  12:23

MS 2014: Jak kanibal Suárez zase kousal. A vážně mohl během trestu hrát v Kosovu?

Premium
Luis Suárez (vlevo) z Uruguaye se během utkání na MS 2014 zakousl do Giorgia...

Bezprostředně po utkání veškerá nařčení odmítal. „Byl to běžný souboj, takové věci se ve vápně stávají,“ přesvědčoval kanonýr uruguayské fotbalové reprezentace Luis Suárez. Jenže když pak viděl...

7. července 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu opouští opora, Kairinen přestupuje do AEK Atény

Sledujeme online
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

3. července 2026  20:15,  aktualizováno  7. 7. 11:29

Haló, Donalde? Lukaku a spol. se vysmáli Trumpovi. Média píší o belgické pomstě

Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól a směrem k americkým tribunám...

Nebyla to jen obyčejná oslava gólu. Když belgický hromotluk Romelu Lukaku v nastavení překonal amerického brankáře Matta Freese, běžel vstříc k tribunám a dal si dlaně za uši. Poté prsty pravé ruky...

7. července 2026  11:01

Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény

Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem.

Fotbalovou Spartu opouští hráč s nejstabilnější formou za poslední roky. Sedmadvacetiletý finský záložník Kaan Kairinen stvrdil odchod do AEK Atény. S úřadujícím řeckým mistrem podepsal smlouvu do...

7. července 2026  10:24

Smutek a přetěžká mise. Brazílie bledne i stárne, Ancelottiho čeká složitý rébus

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...

Celá generace Brazilců vyrostla, aniž by si ten opojný pocit někdy prožila. Pokud byste zapli stopky v den, kdy se vyslanci nejfotbalovějšího národa planety naposledy zkrášlili světovým zlatem, dávno...

7. července 2026

Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...

Dva dny před zápasem se ve fotbalovém světě mluvilo jen o něm. Když měl na hřišti promluvit konečně on, mlčel. Po drtivé porážce s Belgií (1:4) v osmifinále šampionátu se ukázalo, že bizarní případ...

7. července 2026  8:07

28. den MS ve fotbale: Argentina vyzve Egypt, Švýcarsko nastoupí proti Kolumbii

Argentinci slaví postup do osmifinále MS ve fotbale.

Na fotbalovém mistrovství světa jsou před námi závěrečné osmifinálové boje. Úterní program otevře obhájce titulu Argentina, která se utká s Egyptem a bude chtít udělat další krok na cestě za...

7. července 2026  7:59

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

6. července 2026  22:34,  aktualizováno  7. 7. 7:40

Ronaldo se v slzách loučil s mistrovstvím. Odcházím s čistým svědomím, řekl

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Na rozdíl od utkání s Chorvatskem nestřídal. Ale nakonec mohl jen v úvodu nastavení zasmušile sklonit hlavu, když Španěl Mikel Merino jediným gólem zápasu rozvlnil síť. Tušil, že je hotovo. Že...

7. července 2026  7:12

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Už samotné osmifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Paraguaye (1:0) bylo velmi emotivní. Duel má nyní ještě nechutnou dohru, jihoamerická senátorka Celeste Amarillová totiž na sociální...

7. července 2026  6:22

USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Také pro posledního ze tří pořadatelů skončilo mistrovství světa v osmifinále. Fotbalisté Spojených států v něm nestačili na Belgii, které podlehli 1:4. Dva góly si na straně vítězů připsal De...

7. července 2026  3:58,  aktualizováno  5:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.