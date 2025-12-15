POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu. | foto: AP

David Čermák
Chce si jít vlastní cestou. Vyhnout se údělu, který na něj čeká. Nemá ambice, netouží po moci, drží se stranou. A stejně nakonec zjistí, že nemůže jinak. Dojde mu, že nikdo jiný tu odpovědnost neunese.

Michael Corleone, hlavní postava kultovního mafiánského románu Kmotr, tak dlouho odolává, až se přece jen dobrovolně-povinně stane hlavou rodinného klanu.

Mohl to být i osud Jindřicha Trpišovského?

Mohly ho okolnosti přimět, aby kývl a pomohl ve svízelné situaci fotbalové reprezentaci?

Kdo ví? Teď už je to stejně jedno.

Potvrdilo se, že Trpišovského rodinou není národní tým, ale Slavia.

Ta řekla jasné ne, čímž se jedna zásadní otázka vyřešila.

Ať se v zákulisí děje cokoli, navenek tohle vakuum rozhodně nepůsobí jako dobrá vizitka pro reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, jenž celý proces zaštiťuje.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Premium
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu.

Chce si jít vlastní cestou. Vyhnout se údělu, který na něj čeká. Nemá ambice, netouží po moci, drží se stranou. A stejně nakonec zjistí, že nemůže jinak. Dojde mu, že nikdo jiný tu odpovědnost...

15. prosince 2025

Real po výhře dál ztrácí na Barcelonu čtyři body, mezi střelci opět nechyběl Mbappé

Kylian Mbappé skóruje v utkání s Deportivem Alavés.

Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1 a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Real se oklepal z porážky s Celtou Vigo, která na svůj úspěch navázala a porazila...

14. prosince 2025  23:21

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.

Před novináři bývá za kliďase, málokterý dotaz ho vyvede z míry. Ale po remíze 2:2 s Libercem Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, jedna otázka nadzvedla. Vůbec se mu nelíbilo, když jeden z...

14. prosince 2025  22:26

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.

Chválil tým za vítěznou rozlučku s podzimem proti pražské Dukle (2:0), do jarní fáze sezony chce Martin Hyský kádr posílit a neskrývá nejvyšší ambice. Byť Plzeň v první lize ze čtvrté příčky na lídra...

14. prosince 2025  20:25

Nečekané zaváhání lídra. Bayern remizoval s posledním, až v závěru srovnal Kane

Harry Kane (Bayern Mnichov) střílí na branku, zatímco se ho snaží bránit Stefan...

Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a...

14. prosince 2025  19:52

West Ham ztratil náskok a padl, Tottenham dostal tři góly. Za City opět pálil Haaland

Lucas Paqueta z West Hamu (vlevo) v hlavičkovém souboji s Boubacarem Kamarou z...

Fotbalisté West Hamu v 16. kole Premier League podlehli Aston Ville 2:3, ačkoliv v zápase dvakrát vedli. Český reprezentant Tomáš Souček naskočil až v závěru. Tottenham prohrál na půdě Nottinghamu...

14. prosince 2025  14:48,  aktualizováno  19:37

Petruta o hattricku: Asi se ani nebudu svlékat! Kluci se ptali, jestli jsem normální

Hráči Zlína spolu s hvězdou zápasu Stanislavem Petrutou oslavují s fanoušky...

Doteď nedal v nejvyšší soutěži ani gól, proti Olomouci se ale zlínský záložník Stanislav Petruta rozparádil. Dvacetiletý rodák z Moldavska řídil pětigólovou demolici Sigmy Olomouc hattrickem, který...

14. prosince 2025  19:31

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  17:58

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl

Český reprezentant Ladislav Krejčí (vlevo) během utkání s Arsenalem.

Mluvil rozvážně, věcně, a taky už možná trochu smířeně s tím, co se poslednímu Wolverhamptonu neustále děje. Zmar, bezmoc a cesta ven nikde. „Už se těším, až na ní přijdu,“ hlesl český reprezentant...

14. prosince 2025

