Michael Corleone, hlavní postava kultovního mafiánského románu Kmotr, tak dlouho odolává, až se přece jen dobrovolně-povinně stane hlavou rodinného klanu.
Mohl to být i osud Jindřicha Trpišovského?
Mohly ho okolnosti přimět, aby kývl a pomohl ve svízelné situaci fotbalové reprezentaci?
Kdo ví? Teď už je to stejně jedno.
Potvrdilo se, že Trpišovského rodinou není národní tým, ale Slavia.
Ta řekla jasné ne, čímž se jedna zásadní otázka vyřešila.
Ať se v zákulisí děje cokoli, navenek tohle vakuum rozhodně nepůsobí jako dobrá vizitka pro reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, jenž celý proces zaštiťuje.