Historický moment proti bezzubému soupeři. Jak Faery oslavují výhru nad Čechy

Nechme stranou, že faerský sen o kvalifikaci do baráže zřejmě nevyjde, pokud český nároďák v listopadu s Gibraltarem nepotká další obrtrapas, nicméně při čtení reakcí z ovčích ostrovů rychle pochopíte, jak moc pro ně nedělní úspěch znamená.
Poprvé se tamní pidifotbalová základna, která čítá sedm a půl tisíce registrovaných Faeřanů z pětapadesáti tisíc obyvatel, vyšvihla v kvalifikační skupině nad devět bodů. Ještě dva roky zpátky, v boji o místa na Euru v Německu, získaly Faerské ostrovy pouhé dva.
Teď potvrzují, že systematická práce s mládeží se vyplácí a přináší výsledky.
Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást
„Češi pro nás obvykle představovali obrovskou výzvu, ale tentokrát vyklidili pole,“ pokračují tamní média.
A jak zmiňují už v úvodu, v posledních měsících nejde o ojedinělý úspěch.
Víte, že faerští bojovníci inkasovali víc než jednou až sedm duelů nazpět? A to už vzájemný souboj právě s Českem v Hradci Králové (1:2) naznačil, že tentokrát nebudou snadnou kořistí, byť si na nich tuzemští fotbalisté málem vylámali zuby už na podzim 2023, kdy v boji o mistrovství Evropy vyhráli v Plzni jen tak tak 1:0 díky penaltě. Víc než dvakrát v soutěžním utkání Faeřané inkasovali dokonce dva a půl roku zpátky (1:3 s Albánií).
Jejich urputný styl plný soubojů Čechům nechutná, protože sami často k zápasům přistupují podobně. „Faeřané zatlačili Čechy hluboko na jejich polovinu, často drželi míč, aniž by se soupeř byť jen přiblížil pokusům jim ho sebrat. Vyloženou šanci si sice nevytvořili, ale bezzubý protivník jakbysmet,“ píše KVF.
Když se Češi ve druhé půli zlepšili, doplatili na rychlé protiútoky, které mají Faeřané natrénované výborně. „To dobrodružství bylo příliš dobré, aby to byla pravda,“ nevěřili faerští novináři.
Trenér prý jako po každém zápase dorazil před kamery s kelímkem kávy. „Hráči byli fantastičtí. Nevím, jestli Češi vyrukovali s tím nejlepším, co mají, ale drželi jsme s nimi krok,“ těšilo Eyduna Klaksteina.
„Museli jsme bojovat, ale věřil jsem, že se nám pomocí protiútoků podaří uspět,“ dodal kouč, který reprezentaci převzal teprve před rokem. Po patnácti letech, kdy Faery vedl trenér z ciziny. Klakstein postupně prošel mládežnickými kategoriemi od U17 přes jedenadvacítku až k áčku.
Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já
Na mistrovství světa sice zatím severské překvapení nečekejte. Ale co evropská kvalifikace před turnajem v roce 2028? Když Faery znovu zlomí rekord, téměř jistě postoupí aspoň do baráže. Což bude tuplem historická chvíle.
Skoro taková, jako když parta amatérů porazila 1:0 účastníky mistrovství světa z Rakouska. „Rok 1990 je zatím jednoznačně nejvýš. Ale vítězství nad Čechy je mezi třemi největšími úspěchy,“ doplnilo KVF.
A pro tuzemský tým je to zase jeden z největších propadáků.