Hašek u fotbalové reprezentace končí, výkonný výbor ho odvolal

11:51
Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) podle informací iDNES.cz odvolalo. Stalo se třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2).Svaz událost zatím oficiálně nekomentoval, nástupce oznámí během dalších dnů.
Trenér Ivan Hašek při kvalifikačním utkání proti Chorvatsku.

Trenér Ivan Hašek při kvalifikačním utkání proti Chorvatsku. | foto: AP

Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek během zápasu s Chorvatskem.
Trenér Ivan Hašek a Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase v Edenu.
Ivan Hašek hodnotí akci v utkání s Chorvatskem.
Trenér Ivan Hašek sleduje své svěřence.
Končí trenér, který byl v samostatné historii u české reprezentace po Petru Radovi nejkratší dobu, nepočítaje dočasné záskoky.

Loni v lednu dostal kontrakt do konce kvalifikace o mistrovství světa, kam patří i březnová baráž, s tím, že v případě úspěchu se mu automaticky prodlouží i na závěrný turnaj. Baráž mají Češi jistou, v ní už šanci Hašek nedostane.

Mužstvo vedl v jedenadvaceti zápasech, z nichž tým jedenáct vyhrál. Jenže neporazil nikoho ani ze širší evropské špičky.

Úspěchem byl triumf v loňské Lize národů, Češi ovládli jednu ze skupin druhé úrovně, když doma zdolali Ukrajinu, Albánii i Gruzii. Venku utrpěli debakl v Gruzii, v Albánii a s Ukrajinou na neutrálním hřišti remizovali.

V kvalifikaci o postup na světový šampionát zapisoval povinné výhry nad outsidery v Gibraltaru, doma s Faerskými ostrovy a Černou Horou. Ale v červnu dostal pět branek v Chorvatsku, čímž si zásadně ztížil možnost postoupit na závěrečný turnaj přímo z první příčky.

Bylo to krátce po valné hromadě asociace, po které Hašek ztratil svého hlavního ochránce. „Ano, Ivan byl taky mým osobním kandidátem, známe se třicet let a v celé řadě záležitostí se shodneme,“ říkal v lednu 2024 tehdejší předseda Petr Fousek.

Jenže o pět měsíců později ve volbách neuspěl a nové vedení nebylo Haškovi zrovna nakloněno. Vzápětí nový šéf asociace Trunda přivedl Pavla Nedvěda, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob, a udělal z něj Haškova nadřízeného.

„Probírali jsme všechno asi tři hodiny a z toho jsme dvě a půl spolu nesouhlasili,“ poznamenal Nedvěd po prvním setkání. „S Ivanem se známe dlouho, vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby z něj byl ten starej Ivan Hašek. On v sobě měl takové ty věci, odvahu, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. Chci, aby byl tím Ivanem znovu.“

Neprobudil se to v něm. Češi ve většině zápasů pod Haškem předváděli neatraktivní fotbal, mužstvo nemělo tvář, hra vyhlížela opatrně, postrádalo jiskra, chyběla mu odvaha.

I v nedávném souboji s Chorvatskem, kdy hrálo o naději na první příčku ve skupině zvolilo spíš pragmatický styl, až příliš vidět bylo, že chce především neprohrát, nikoli že by šlo tvrdě za vítězstvím.

Když o tři dny později tým absolutně nezvládl utkání na Faerských ostrovech, pro Trundu, Nedvěda i další lidi z vedení asociaci už neexistovala žádná polehčující okolnost, která by Haška ve funkci podržela.

Hašek býval vynikajícím záložníkem, kapitánem reprezentace. Svou trenérskou kariéry začal už jako pětatřicetiletý ve Spartě. Hned ovládl ligu, další sezonu titul obhájil, vyhrál skupinu Champions League.

V roce 2001 zamířil do zahraničí, jeho práci si pochvalovali ve francouzském Štrasburku i japonském Viselu Kobe. Po krátké štaci v Gabonu se usídlil ve Spojených arabských emirátech.

Domů se vrátil na jaře 2009, aby se stal předsedou asociace. Tenkrát národní mužstvo bylo bez trenéra a jelikož Haškovi odmítl Karel Jarolím ze Slavii, kvalifikaci o světový šampionát dojel on sám. Češi neuspěli, Hašek se vrátil do kanceláře, po dvou letech na funkci předsedy rezignoval a vrátil se do arabského světa.

Naposled tam od léta 2021 necelý rok působil u reprezentace Libanonu.

U české reprezentace nahradil Jaroslava Šilhavého. Ten sice s týmem postoupil na Euro 2024, ale po posledním zápase kvalifikace rezignoval.

Trenéři české reprezentace v samostatné historii

Dušan Uhrin (1994 až 1997)
bilace: 48 zápasů 27 výher 10 remíz, 11 porážek

Jozef Chovanec (1998 až 2001)
bilance: 45, 27, 7, 11

Karel Brückner (2002 až 2008)
bilance: 76, 50, 12, 14

Petr Rada (2008 až 2009)
bilance: 7, 2, 4, 1

František Straka (2009)
bilance: 1 1 0 0

Ivan Hašek (2009)
bilance: 5 3 2 0

Michal Bílek (2009 až 2013)
bilance: 42 16 11 15

Josef Pešice (2013)
bilance: 3 3 0 0

Pavel Vrba (2014 až 2016)
bilance: 25 10 5 10

Karel Jarolím (2016 až 2018)
bilance: 22 10 4 8

Jaroslav Šilhavý (2018 až 2023)
bilance: 59 28 10 21

Ivan Hašek (2024 až 2025)
bilance: 21 11 5 5

Témata: Ivan Hašek
KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Hašek u fotbalové reprezentace končí, výkonný výbor ho odvolal

Aktualizujeme

Rozhodnutí padlo. Kouč českých fotbalistů Ivan Hašek po trapasu na Faerských ostrovech (1:2) končí. Ve středu dopoledne ho odvolal výkonný výbor FAČR. Svaz událost zatím oficiálně nekomentoval,...

15. října 2025  11:51

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

