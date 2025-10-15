Končí trenér, který byl v samostatné historii u české reprezentace po Petru Radovi nejkratší dobu, nepočítaje dočasné záskoky.
Loni v lednu dostal kontrakt do konce kvalifikace o mistrovství světa, kam patří i březnová baráž, s tím, že v případě úspěchu se mu automaticky prodlouží i na závěrný turnaj. Baráž mají Češi jistou, v ní už šanci Hašek nedostane.
Mužstvo vedl v jedenadvaceti zápasech, z nichž tým jedenáct vyhrál. Jenže neporazil nikoho ani ze širší evropské špičky.
Úspěchem byl triumf v loňské Lize národů, Češi ovládli jednu ze skupin druhé úrovně, když doma zdolali Ukrajinu, Albánii i Gruzii. Venku utrpěli debakl v Gruzii, v Albánii a s Ukrajinou na neutrálním hřišti remizovali.
V kvalifikaci o postup na světový šampionát zapisoval povinné výhry nad outsidery v Gibraltaru, doma s Faerskými ostrovy a Černou Horou. Ale v červnu dostal pět branek v Chorvatsku, čímž si zásadně ztížil možnost postoupit na závěrečný turnaj přímo z první příčky.
Bylo to krátce po valné hromadě asociace, po které Hašek ztratil svého hlavního ochránce. „Ano, Ivan byl taky mým osobním kandidátem, známe se třicet let a v celé řadě záležitostí se shodneme,“ říkal v lednu 2024 tehdejší předseda Petr Fousek.
Jenže o pět měsíců později ve volbách neuspěl a nové vedení nebylo Haškovi zrovna nakloněno. Vzápětí nový šéf asociace Trunda přivedl Pavla Nedvěda, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob, a udělal z něj Haškova nadřízeného.
„Probírali jsme všechno asi tři hodiny a z toho jsme dvě a půl spolu nesouhlasili,“ poznamenal Nedvěd po prvním setkání. „S Ivanem se známe dlouho, vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby z něj byl ten starej Ivan Hašek. On v sobě měl takové ty věci, odvahu, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. Chci, aby byl tím Ivanem znovu.“
Neprobudil se to v něm. Češi ve většině zápasů pod Haškem předváděli neatraktivní fotbal, mužstvo nemělo tvář, hra vyhlížela opatrně, postrádalo jiskra, chyběla mu odvaha.
I v nedávném souboji s Chorvatskem, kdy hrálo o naději na první příčku ve skupině zvolilo spíš pragmatický styl, až příliš vidět bylo, že chce především neprohrát, nikoli že by šlo tvrdě za vítězstvím.
Když o tři dny později tým absolutně nezvládl utkání na Faerských ostrovech, pro Trundu, Nedvěda i další lidi z vedení asociaci už neexistovala žádná polehčující okolnost, která by Haška ve funkci podržela.
Hašek býval vynikajícím záložníkem, kapitánem reprezentace. Svou trenérskou kariéry začal už jako pětatřicetiletý ve Spartě. Hned ovládl ligu, další sezonu titul obhájil, vyhrál skupinu Champions League.
V roce 2001 zamířil do zahraničí, jeho práci si pochvalovali ve francouzském Štrasburku i japonském Viselu Kobe. Po krátké štaci v Gabonu se usídlil ve Spojených arabských emirátech.
Domů se vrátil na jaře 2009, aby se stal předsedou asociace. Tenkrát národní mužstvo bylo bez trenéra a jelikož Haškovi odmítl Karel Jarolím ze Slavii, kvalifikaci o světový šampionát dojel on sám. Češi neuspěli, Hašek se vrátil do kanceláře, po dvou letech na funkci předsedy rezignoval a vrátil se do arabského světa.
Naposled tam od léta 2021 necelý rok působil u reprezentace Libanonu.
U české reprezentace nahradil Jaroslava Šilhavého. Ten sice s týmem postoupil na Euro 2024, ale po posledním zápase kvalifikace rezignoval.
Trenéři české reprezentace v samostatné historii
Dušan Uhrin (1994 až 1997)
Jozef Chovanec (1998 až 2001)
Karel Brückner (2002 až 2008)
Petr Rada (2008 až 2009)
František Straka (2009)
Ivan Hašek (2009)
Michal Bílek (2009 až 2013)
Josef Pešice (2013)
Pavel Vrba (2014 až 2016)
Karel Jarolím (2016 až 2018)
Jaroslav Šilhavý (2018 až 2023)
Ivan Hašek (2024 až 2025)