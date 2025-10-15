Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

To na tiskové konferenci po poledni potvrdili předseda FAČR David Trunda a manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
„Rozhodnutí respektuji,“ uvedl dvaašedesátiletý kouč ve svém vyjádření, které zveřejnila fotbalová asociace.
Haškovu roli převezme zatím neznámý dočasný trenér, který minimálně dokončí kvalifikační skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Předtím ještě národní tým v přípravě vyzve San Marino.
|
Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?
Asociace hledá dlouhodobé řešení, které může oznámit začátkem roku i těsně před mistrovstvím. Zatím tedy není jasné, kdo odtrénuje jarní baráž o MS.
To už teď Haška trápit nemusí.
„Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na šampionát postoupila. Přeji národnímu týmu i svému nástupci hodně úspěchů,“ řekl bývalý trenér.
Výběr nového kouče má na starosti právě Nedvěd, který se zaměří na zahraniční varianty. „Výkon jako na Faerských ostrovech je neakceptovatelný,“ čílil se někdejší skvělý záložník.
„Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání,“ dodal Hašek.
V reprezentaci nahradil Jaroslava Šilhavého a byl u 21 zápasů, jedenáct z nich vyhrál. Před listopadovým posledním zápasem světové kvalifikace již český celek ztratil naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup. Na druhé příčce má jednobodový náskok na třetí Faerské ostrovy.
Reprezentace se v březnu představí v baráži o šampionát, účast v ní měla prakticky jistou už od loňského vítězství ve skupině Ligy národů. Hašek mužstvo v minulém roce vedl i na mistrovství Evropy v Německu, kde se svými svěřenci získal jen bod a nepostoupil ze skupiny.