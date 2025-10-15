Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Autor:
  15:10
Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal. „Ten výsledek je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace, přijímám za něj plnou odpovědnost,“ sdělil krátce po svém odvolání.
Trenér Ivan Hašek sleduje své svěřence.

Trenér Ivan Hašek sleduje své svěřence. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Ivan Hašek během...
Trenér českých fotbalistů Ivan Hašek během zápasu s Chorvatskem.
Trenér Ivan Hašek a Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase v Edenu.
Ivan Hašek hodnotí akci v utkání s Chorvatskem.
23 fotografií

To na tiskové konferenci po poledni potvrdili předseda FAČR David Trunda a manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

„Rozhodnutí respektuji,“ uvedl dvaašedesátiletý kouč ve svém vyjádření, které zveřejnila fotbalová asociace.

Haškovu roli převezme zatím neznámý dočasný trenér, který minimálně dokončí kvalifikační skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Předtím ještě národní tým v přípravě vyzve San Marino.

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Asociace hledá dlouhodobé řešení, které může oznámit začátkem roku i těsně před mistrovstvím. Zatím tedy není jasné, kdo odtrénuje jarní baráž o MS.

To už teď Haška trápit nemusí.

Kdo by měl podle vás převzít fotbalovou reprezentaci po Ivanu Haškovi?

celkem hlasů: 4469

„Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na šampionát postoupila. Přeji národnímu týmu i svému nástupci hodně úspěchů,“ řekl bývalý trenér.

Výběr nového kouče má na starosti právě Nedvěd, který se zaměří na zahraniční varianty. „Výkon jako na Faerských ostrovech je neakceptovatelný,“ čílil se někdejší skvělý záložník.

„Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání,“ dodal Hašek.

Manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Ivan Hašek během tréninku áčka před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku.

V reprezentaci nahradil Jaroslava Šilhavého a byl u 21 zápasů, jedenáct z nich vyhrál. Před listopadovým posledním zápasem světové kvalifikace již český celek ztratil naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup. Na druhé příčce má jednobodový náskok na třetí Faerské ostrovy.

Reprezentace se v březnu představí v baráži o šampionát, účast v ní měla prakticky jistou už od loňského vítězství ve skupině Ligy národů. Hašek mužstvo v minulém roce vedl i na mistrovství Evropy v Německu, kde se svými svěřenci získal jen bod a nepostoupil ze skupiny.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Olomouc BFotbal - 11. kolo - 15. 10. 2025:Vítkovice vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Příbram vs. Artis BrnoFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Příbram vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 4.52
  • 3.88
  • 1.65
Prostějov vs. Sparta BFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Prostějov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.83
  • 3.70
  • 3.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....

15. října 2025  15:10

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

15. října 2025  11:51,  aktualizováno  13:46

Výprasky, bod na Euru i triumf v Lize národů. Jaké byly dva roky pod Haškem?

Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu...

15. října 2025  13:30

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...

15. října 2025  12:17

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

Premium

Někdy to tak holt bývá. Že hezké životní období olemuje hořký konec. Ne zrovna příjemný rozchod prožil i fotbalový obránce Juraj Chvátal, který po téměř šesti letech opustil olomouckou Sigmu. Vztah...

15. října 2025

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.