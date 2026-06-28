Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nejlepší hráč v naší historii. Anglie velebí rekordmana Kanea, překonal Linekera

Václav Havlíček
  6:37
Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v historii mistrovství světa. | foto: AP

Harry Kane slaví gól do sítě Panamy.
Anglický útočník Harry Kane během utkání s Panamou.
Fanoušci Anglie u vytržení po gólu do sítě Panamy.
Gólová střela Bellinghama v zápase s Panamou.
12 fotografií
Fotbalová Anglie má nového hrdinu. No, nového... útočník Harry Kane letos kroutí už své třetí mistrovství světa, teď se však zapsal do historie. Proti Panamě vstřelil již jedenáctý gól na světovém šampionátu, čímž překonal anglický rekord Garyho Linekera. Trefa útočníka Bayernu Mnichov pomohla k výhře 2:0 nad Panamou a prvnímu místu ve skupině L.

Angličané se proti outsiderovi v prvním poločase trápili. Po změně stran ale přidali na obrátkách. Nejprve se po rohovém kopu prosadil záložník Realu Madrid Jude Bellingham.

A pak už to přišlo.

Bellingham tentokrát v roli nahrávajícího hráče posadil míč hlavu Harryho Kanea a ten v 67. minutě podruhé rozjásal anglické fanoušky na MetLife Stadium. „Skvělá souhra a výborné řešení od Bellinghama,“ vyzdvihl bývalý anglický reprezentant Ian Wright.

Panama - Anglie 0:2, povinná výhra pro Albion. Po půli rozhodli Bellingham a Kane

Podtrženo, sečteno, jedenáctý Kaneův gól na mistrovství světa. Z Angličanů nikdo v historii nemá víc. „Neustále posouvá svůj level, je to neuvěřitelné,“ chválil svého spoluhráče Bellingham.

Kane s typickým ledovým klidem, skoro až nezájmem, jen do kamery televize ITV pokrčil rameny: „Dobré tři body. Je fajn dosáhnout dalšího rekordu, doufám, že tím nekončím.“

„Tým podal solidní výkon. Panama má rychlé a dobré hráče. Měli svoje pasáže, ale my docela dobře kontrolovali hru. V první půli jsme byli trochu malátní ve finální třetině, po změně stran jsme se zlepšili. Ale je pravda, že jsme si přáli snazší průběh,“ komentoval Kane.

Gólová hlavička Harryho Kanea.

Jeho počin nechal klidným také trenéra Anglie Thomase Tuchela. Při otázce na překonání historického milníku jeho svěřence vzkázal jen: „Good, good, good. A to ještě není konec.“

Nikdy o něm nepochybujte

Dvaatřicetiletý útočník jedenáctým zásahem na MS překonal dosavadního anglického rekordmana Garyho Linekera, bývalého útočníka Barcelony či Tottenhamu. „Harry je nejlepší střelec, kterého jsme kdy měli,“ uznal Lineker už před šampionátem.

Teď má opět důvod chválit.

Stejně jako spoluhráči.

„Je to čest, hrát po boku takového hráče. Je nejlepší hráč Anglie v historii!“ myslí si Bellingham. „Je to hráč, který se ukazuje v důležitých momentech více než kdokoliv jiný. Nikdy o něm nepochybujte. Můžete se spolehnout, že v každém zápase bude rozdílový.“

Po chvále vlažný výkon. Měl jsem skórovat, hezčí zápas to ani být nemohl, řekl Kane

„Mistrovství světa je největší turnaj, který jako fotbalista můžete zažít. Jsem pyšný, že jsem na takové scéně dosáhl jedenácti branek. Snažím se užívat si každý zápas,“ poznamenal Kane.

Angličtí experti ovšem po zápase chválili zejména Bellinghama. „Dosud jasně nejlepší hráč Anglie na turnaji. Působí čerstvě, živě, je ve formě. Teď je na něm, aby si výkonnost udržel až do play off, kde na tom bude doopravdy záležet,“ podotkl ve studiu stanice ITV Sport bývalý hráč Manchesteru United Gary Neville.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Gakpa zasáhla rodinná tragédie, měl by zůstat s týmem

Sledujeme online
Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo postoupil do play off

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

28. června 2026  6:57

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Většinu postupujících už známe, další týmy je brzy doplní. Do vyřazovacích bojů projdou vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a...

28. června 2026  6:54

Nejlepší hráč v naší historii. Anglie velebí rekordmana Kanea, překonal Linekera

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Fotbalová Anglie má nového hrdinu. No, nového... útočník Harry Kane letos kroutí už své třetí mistrovství světa, teď se však zapsal do historie. Proti Panamě vstřelil již jedenáctý gól na světovém...

28. června 2026  6:37

Alžírsko - Rakousko 3:3, divočina na konci. Evropané byli kousek od vyřazení

Aktualizujeme
Absolutní euforie. Rakušané si zajistili postup gólem z 96. minuty.

Oba týmy potřebovaly k postupu do další fáze mistrovství světa alespoň bod. Prohra by jednoho, či druhého vyřadila. A ke konci byli blíž hořkému konci Rakušané, kteří ve třetí minutě nastavení...

28. června 2026,  aktualizováno  6:25

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

28. června 2026  6:09

Jordánsko - Argentina 1:3, Messi se trefil i jako náhradník, Jihoameričané bez ztráty

Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Do hry se dostal až v druhém poločase, když vystřídal kolegu Martíneze. Přesto se argentinský kapitán Lionel Messi zapsal proti Jordánsku na listinu střelců. Jeho trefa z přímého kopu pečetila výhru...

28. června 2026,  aktualizováno  5:58

Kolumbie - Portugalsko 0:0, titěrný ofsajd zachránil Evropany. Bezbrankový mač bavil

Kolumbijci v nastaveném čase dostali míč do portugalské sítě, branka ovšem...

Radost fotbalistům Kolumbie sebralo pár centimetrů. Když se v nastaveném čase v zápase proti Portugalsku prosadil hlavou Davinson Sanchez, jihoamerická střídačka propukla v euforii. Jenže rozhodčí...

28. června 2026,  aktualizováno  4:19

DR Kongo - Uzbekistán 3:1, Afričané otočili zápas, výhra je posunula do play off

Hráči Konga slaví - postupují do play off mistrovství světa.

Aby na mistrovství světa postoupili, museli fotbalisté DR Konga v posledním zápase skupiny K porazit Uzbekistán. To se nakonec povedlo, třebaže Afričané po prvním poločase prohrávali. Po změně stran...

28. června 2026,  aktualizováno  4:05

Panama - Anglie 0:2, povinná výhra pro Albion. Po půli rozhodli Bellingham a Kane

Jude Bellingham slaví gól do sítě Panamy.

Fotbalisté Anglie podle očekávání ovládli skupinu L na mistrovství světa. V posledním duelu skupinové fáze přehráli outsidery z Panamy 2:0. Evropané oba góly vstřelili až po pauze, nejprve se trefil...

27. června 2026,  aktualizováno  28. 6. 1:42

Chorvatsko - Ghana 2:1, druhé místo pro Evropany, postup ale slaví obě země

Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.

Chorvatští fotbalisté si v posledním zápase skupiny L zajistili druhé místo. V přímém souboji o něj porazili Ghanu 2:1. Skóre otevřel po půlhodině parádní střelou z dálky Sučič, dvacet minut před...

27. června 2026,  aktualizováno  28. 6. 1:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Gakpa zasáhla rodinná tragédie, měl by zůstat s týmem

Sledujeme online
Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

27. června 2026  21:59

Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal...

27. června 2026  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.