Nejlepší hráč v naší historii. Anglie velebí rekordmana Kanea, překonal Linekera

Angličané se proti outsiderovi v prvním poločase trápili. Po změně stran ale přidali na obrátkách. Nejprve se po rohovém kopu prosadil záložník Realu Madrid Jude Bellingham.
A pak už to přišlo.
Bellingham tentokrát v roli nahrávajícího hráče posadil míč hlavu Harryho Kanea a ten v 67. minutě podruhé rozjásal anglické fanoušky na MetLife Stadium. „Skvělá souhra a výborné řešení od Bellinghama,“ vyzdvihl bývalý anglický reprezentant Ian Wright.
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Panama - Anglie 0:2, povinná výhra pro Albion. Po půli rozhodli Bellingham a Kane
Podtrženo, sečteno, jedenáctý Kaneův gól na mistrovství světa. Z Angličanů nikdo v historii nemá víc. „Neustále posouvá svůj level, je to neuvěřitelné,“ chválil svého spoluhráče Bellingham.
Kane s typickým ledovým klidem, skoro až nezájmem, jen do kamery televize ITV pokrčil rameny: „Dobré tři body. Je fajn dosáhnout dalšího rekordu, doufám, že tím nekončím.“
„Tým podal solidní výkon. Panama má rychlé a dobré hráče. Měli svoje pasáže, ale my docela dobře kontrolovali hru. V první půli jsme byli trochu malátní ve finální třetině, po změně stran jsme se zlepšili. Ale je pravda, že jsme si přáli snazší průběh,“ komentoval Kane.
Jeho počin nechal klidným také trenéra Anglie Thomase Tuchela. Při otázce na překonání historického milníku jeho svěřence vzkázal jen: „Good, good, good. A to ještě není konec.“
Nikdy o něm nepochybujte
Dvaatřicetiletý útočník jedenáctým zásahem na MS překonal dosavadního anglického rekordmana Garyho Linekera, bývalého útočníka Barcelony či Tottenhamu. „Harry je nejlepší střelec, kterého jsme kdy měli,“ uznal Lineker už před šampionátem.
Teď má opět důvod chválit.
Stejně jako spoluhráči.
„Je to čest, hrát po boku takového hráče. Je nejlepší hráč Anglie v historii!“ myslí si Bellingham. „Je to hráč, který se ukazuje v důležitých momentech více než kdokoliv jiný. Nikdy o něm nepochybujte. Můžete se spolehnout, že v každém zápase bude rozdílový.“
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Po chvále vlažný výkon. Měl jsem skórovat, hezčí zápas to ani být nemohl, řekl Kane
„Mistrovství světa je největší turnaj, který jako fotbalista můžete zažít. Jsem pyšný, že jsem na takové scéně dosáhl jedenácti branek. Snažím se užívat si každý zápas,“ poznamenal Kane.
Angličtí experti ovšem po zápase chválili zejména Bellinghama. „Dosud jasně nejlepší hráč Anglie na turnaji. Působí čerstvě, živě, je ve formě. Teď je na něm, aby si výkonnost udržel až do play off, kde na tom bude doopravdy záležet,“ podotkl ve studiu stanice ITV Sport bývalý hráč Manchesteru United Gary Neville.