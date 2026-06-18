Kane dorovnal rekord a hlásil: Cítím se na vrcholu. Po výhře chválil i trenérův proslov

Kapitán Anglie vyčníval v doposud možná nejatraktivnějším duelu turnaje, který přinesl šest branek. Prosadil se z opakované penalty, kterou původně chytil Dominik Livakovič, jenže videoasistent odhalil, že v době kopu nestál na brankové čáře.
Chvíli po vyrovnání na 1:1 poslal Kane svůj tým zpět do vedení hlavičkou při rohovém kopu.
„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme hráli docela dobře, ale mrzelo mě, že jsme inkasovali takovým způsobem. Myslím, že jsme polevili,“ narážel Kane v rozhovoru s britskou televizí ITV na závěr úvodního dějství, kdy Chorvaté opět vyrovnali, a to na 2:2.
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Po změně stran však Angličané naprosto dominovali a dalšími dvěma góly dotáhli utkání k vítězství. Podle Kanea i díky proslovu kouče Thomase Tuchela v kabině: „Jako by chtěl říct: ‚Hele, jestli prohrajeme, tak prohrajeme po svém.‘ A to se projevilo v tom, jak jsme nastoupili – šli jsme do toho naplno a oni to nezvládli.“
„Nebylo to nic dramatického, ani žádné vstávání a křičení. Bylo to přesně to, co tým potřeboval. Máme vyspělý kolektiv se skvělými vůdčími osobnostmi; všichni věděli, jaké úrovně musíme dosáhnout. Začátek druhého poločasu nám poskytl skvělý základ,“ doplnil střelec třetí branky Jude Bellingham.
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Zásluhu na vítězství 4:2 německému trenérovi připisoval také záložník Declan Rice: „On byl v poločase skvělý – ta slova, která použil, a to, co řekl. Byl to jeden z těch momentů, kdy si řeknete: ‚Páni, to je ale skvělý trenér.‘“
Tuchel se hlavně snažil hráče povzbudit. „I kdybychom prohráli, na mém pohledu na posledních 17 dní to nic nezmění, ale pojďme do toho po svém. Příliš jsme se soustředili na to, abychom udrželi výsledek. Hráli jsme v sedmičce v obraně, ale nebránili jsme. I když výsledek třeba nebude podle našich představ, chceme hrát po svém – to jsem jim řekl,“ vysvětlil kouč pro ITV.
První Kaneův gól v zápase s Chorvatskem z pokutového kopu.
Pro Anglii to bylo první vítězství na mistrovství světa proti zemi z první patnáctky v žebříčku FIFA (Chorvatsko – 11. místo) od utkání proti Argentině v roce 2002. Ukončila tak sérii šesti porážek a devíti zápasů bez výhry (2 remízy, 7 proher) proti těmto týmům.
„První poločas byl nervózní a měli jsme potíže najít správný rytmus. Bylo tam příliš mnoho zpětných přihrávek. Ani bez míče jsme nebyli dost odvážní,“ popsal průběh Tuchel. „Reakce hráčů ve druhém poločase se mi moc líbila. Bylo v tom hodně emocí. Chvíli nám trvalo, než jsme se rozjeli, ale nakonec se nám to podařilo, a to je pozitivní.“
Podle Kanea je právě ona intenzita největší silou Anglie. „Takže ji na tomhle turnaji budeme muset využívat častěji. První zápas, skvělý výsledek proti špičkovému soupeři,“ liboval si muž utkání.
Druhý Kaneův gól v zápase s Chorvatskem hlavou po rohovém kopu.
Nejlepší střelec Anglie odehrál na mistrovství světa 12. zápas a podesáté se prosadil, celkově Kane v dresu národního mužstva vsítil 81. branku.
V rozhovoru pro BBC Sport sdělil, že se cítí „ve své nejlepší formě, na vrcholu“. Od fanoušků sklidil chválu také za odvážné blokování střely v závěru duelu.
K tomu Kane proměnil více penalt než kterýkoli jiný hráč v historii turnaje (5) a znovu by se mohl stát jeho nejlepším střelcem, stejně jako s pěti trefami v roce 2018.