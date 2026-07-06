Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Bellingham zval na panáky a Kane ztratil hlas: Jeden z nejoblíbenějších večerů, sípal

Autor:
  11:06
Harry Kane slaví spolu s anglickými spoluhráči vítězství nad Mexikem

Harry Kane slaví spolu s anglickými spoluhráči vítězství nad Mexikem | foto: Reuters

Angličan Jarell Quansah vidí v zápase proti Mexiku červenou kartu
Mexičan Raúl Jiménez se dává míč na penaltový puntík v zápase proti Anglii
Mexičan Brian Gutiérrez fauluje Angličana Harryho Kanea
Fanoušci Mexika sledují v ulicích hlavního města zápas proti Anglii
22 fotografií
To byl zápas. Angličané proti Mexiku (3:2) předvedli svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa, překonali bouřlivé mexické fanoušky i často zmiňovanou nadmořskou výšku. „Dejte si dalšího panáka a napište svým šéfům, že zítra nepřijdete do práce,“ vzkázal fanouškům po postupu do čtvrtfinále dvougólový muž utkání Jude Bellingham.

Celkem padlo branek pět, diváci viděli penaltu na obou stranách a jednu červenou kartu. Anglie nakonec i v deseti urvala postup a historicky první vítězství nad Mexikem na Aztéckém stadionu během mistrovství světa, to se dosud nikomu nepodařilo.

„Pokud má nějaký tým srdce a víru, pak je to právě tento tým. Zvládl to čistě díky své vůli. K tomu není co dodat. Byl to legendární zápas na legendárním stadionu. Překonali jsme spoustu překážek. Jsem velmi hrdý,“ prohlásil pro BBC Sport trenér anglického výběru Thomas Tuchel.

Zápas byl kvůli silným bouřím odložen o hodinu. Pak se podle mnohých zrodilo největší anglické vítězství v posledních letech.

Mexiko - Anglie 2:3, Evropané dobyli Aztécký stadion, dva góly dal Bellingham

„Jen v posledních letech? V historii Anglie na mistrovství světa!“ poznamenal bývalý fotbalista a druhý nejlepší střelec reprezentace Wayne Rooney.

Mexiko ve svém hlavním městě na světovém turnaji padlo až v jedenáctém zápase. Ve své pevnosti celkově prohrálo teprve třetí duel z 90 soutěžních utkání.

„Drama hned od první minuty. Bláznivý zápas. Emocionální horská dráha. Hymna v podání mexického publika. Jsem tak hrdý, že jsem toho byl součástí,“ sypal ze sebe heslovitě Tuchel.

Kouč anglického výběru Thomas Tuchel před zápasem proti Mexiku

„V momentech, kdy jsme si mysleli, že se nám daří nabrat správný rytmus, přišly další překážky. Ukázali jsme správnou mentalitu, tento tým to myslí opravdu vážně,“ řekl trenér, který v závěru dobře vystřídal a upravil taktiku s rozestavením na pět obránců.

Angličané do osmifinále vstupovali jako favorité, vzhledem k okolnostem však mnozí věřili, že by je domácí Mexiko mohlo skolit. Je to teprve podruhé, co Ostrované porazili hostitele mistrovství světa. Poprvé se tak stalo v roce 1954, kdy zvítězili nad Švýcarskem.

V mexickém chrámu téměř celý druhý poločas bránili v deseti hráčích vlastní pokutové území. „V minulých letech, když jsem to sledoval jako fanoušek, jako kluk, by se Anglie v takových napínavých momentech pravděpodobně sesypala, ale my jsme drželi pohromadě až do poslední vteřiny,“ popsal Bellingham.

Byl to právě on, kdo má na úspěchu doslova lví podíl. Dvěma trefami v rozmezí pouhých 98 sekund dal Angličanům vedení a ve strhujícím závěru prvního dějství pak ukopl míč před napřahujícím se Césarem Montesem, který už byl před prázdnou brankou.

„Byl to důležitý odkop, stejně jako góly, ale toto vítězství je mnohem víc než jen moje zásluha. Jsou to hráči, kteří nastoupili, fanoušci, kteří přijeli do Mexika a pravděpodobně měli náročnou cestu a zaplatili za to své těžce vydělané peníze. Je to výkon celé země,“ dodal záložník Realu Madrid.

Klíčovou roli sehrál brilantně chytající brankář Jordan Pickford. „Viděli jste laťku, kterou jsem si nastavil, když jsem předváděl zákroky v rozhodujících momentech a vybíhal na centry. To je úroveň, na kterou mířím a ve které se chci stále zlepšovat. Klíčové momenty v důležitých zápasech – to je moje parketa,“ řekl sebevědomě.

Anglický brankář Jordan Pickford během zápasu proti Mexiku

„Byl to šílený zápas. Museli jsme bojovat a hledat řešení. Právě jsem zpíval, takže nemůžu moc mluvit. Ta atmosféra, tým, všechno bylo proti nám, ale našli jsme cestu,“ chraptěl před kamerou Kane, který po oslavách ztratil hlas.

K postupu přispěl proměněnou penaltou a gólovou asistencí. Na turnaji se trefil pošesté.

„Všichni bojovali o každý centimetr míče, o každý centimetr trávníku. To nám jen dodá větší víru a elán. Máme naprostou touhu, odhodlání a hrdost nosit tento dres. Je to jeden z mých nejoblíbenějších večerů v kariéře,“ radoval se kapitán.

A v pozápasových hodnoceních došlo i na atmosféru. „Byla zdaleka nejlepší, jakou jsem zažil v mezinárodním fotbale. Tahle země je jako fotbalová velmoc úžasná. Přivítání, které nás čekalo při vystoupení z letadla, bylo sice nepřátelské, ale bylo krásné vidět, jak vášnivě může jedna země fandit svému týmu,“ sdělil Bellingham.

A jak si představuje fanouškovské oslavy v Anglii?

„Musí to tam být hotové peklo. Ať už jsou odkudkoli, nebo dělají cokoli, dokážu si představit, že jsou všichni pohromadě. Právě o tom sním, když jsem součástí národního týmu – sjednotit svou zemi a dopřát lidem takové večery, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Jsem na tento tým tak pyšný. To, co jsme dnes dokázali, je úžasné.“

Jedinou kaňkou za památným večerem je tak, kromě příští absence vyloučeného Quansaha, zranění záložníka Jordana Hendersona.

Když přeskakoval reklamní panel – po oslavách s fanoušky a zpěvu písně „Wonderwall“ od Oasis, která se stala anglickou hymnou na mistrovství světa – přepadl a skončil na nosítkách s kyslíkovou maskou.

„Je to pro nás velmi výjimečný večer, ale mám smíšené pocity. Jsem vyčerpaný a dojatý, ale také smutný, protože se Jordan zranil – poranil si zápěstí a momentálně je v nemocnici,“ uvedl po utkání Tuchel. Podle něj jde o poměrně vážné zranění.

Aztéckým stadionem, na kterém v tomto století zvítězil jiný tým než Mexiko pouze dvakrát, znělo typické „It’s Coming Home“.

Kdy jindy, když ne teď? ptá se britský tisk. Obzvlášť 40 let po „boží ruce“ Argentince Diega Maradony, která v tomto svatostánku Anglii připravila o semifinále mistrovství světa.

Angličtí fotbalisté slaví vítězství nad Mexikem

„Tenhle zápas ukázal, že máme tým, který je schopen vyhrát mistrovství světa. Důvěra, kterou to těmto hráčům dodá, je obrovská,“ prohlásil Rooney, anglická fotbalová legenda, pro BBC.

Na to, aby se trofej po 60 letech vrátila na Ostrovy, si však ještě kolébka fotbalu bude muset máknout. V sobotu od 23.00 SEČ se utká v Miami ve čtvrtfinále s Norskem. Pokud postoupí, čeká ji vítěz souboje, který vzejde z dvojic Argentina/Egypt a Švýcarsko/Kolumbie.

„Teď to vypadá jako čtvrtfinále nebo semifinále. Hned od začátku to bylo něco obrovského. Od chvíle, co jsme tady v Mexiku, máme pocit, že jsme součástí něčeho velmi velkého a velmi výjimečného,“ mínil Tuchel.

Bude tomu tak?

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexický trenér Aguirre po prohře s Anglií skončil

Sledujeme online
Trenér Mexičanů Javier Aguirre během zápasu proti Anglii

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce budí vášně, Belgie se odvolala

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Mezinárodní federace FIFA omilostnila amerického útočníka Folarina Baloguna, automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině mu změnila na roční podmínku. Belgická fotbalová...

6. července 2026  11:34

Bellingham zval na panáky a Kane ztratil hlas: Jeden z nejoblíbenějších večerů, sípal

Harry Kane slaví spolu s anglickými spoluhráči vítězství nad Mexikem

To byl zápas. Angličané proti Mexiku (3:2) předvedli svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa, překonali bouřlivé mexické fanoušky i často zmiňovanou nadmořskou výšku. „Dejte si dalšího...

6. července 2026  11:06

2x 206 cm. Ústí má asi nejvyšší brankářský tandem světa, po Holém přišel Srb

Luka Savič v dresu Loznice, nyní posila Ústí nad Labem.

Ústecký fotbal zase ohromil, v nové sezoně vsadí v brance na dvě věže. Díky nejčerstvějšímu příchodu Luky Saviče poskládal klub z města nad Labem nejvyšší tandem gólmanů v českých profesionálních...

6. července 2026  10:33

Neymar v reprezentaci končí, i Casemiro se rozplakal: Jsme generace, která selhala

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...

Před šestnácti lety na stejném místě debutoval. Na mistrovství světa 2026 se Neymar, nejslavnější brazilský fotbalista současnosti, na stadionu v New Jersey v reprezentačním dresu představil...

6. července 2026  9:03

Na dva góly stačí dvě šance, to jsem prostě já. Největší zápas historie, zářil Haaland

Erling Haaland otevřel skóre v zápase s Brazílií.

Tentokrát už neseděl v první řadě. Tentokrát si norský bijec Erling Haaland místo kapitána Martina Ödegaarda stoupl rovnou k bubnu a rozjel už tradiční veslovačku. Byl to právě svalnatý útočník, kdo...

6. července 2026  8:08

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexický trenér Aguirre po prohře s Anglií skončil

Sledujeme online
Trenér Mexičanů Javier Aguirre během zápasu proti Anglii

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

6. července 2026  7:29

27. den MS ve fotbale: Šlágr Portugalsko – Španělsko, domácí USA vyzvou Belgii

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Pondělní program nabídne velký pyrenejský souboj mezi Portugalskem a úřadujícími mistry Evropy ze Španělska. V noci na úterý se pak domácí...

6. července 2026  6:59

Jedeme dál! Gólman Norů Nyland: Pomohla i práce s mentálním koučem a analytiky

Norský gólman Nyland slaví s kolegou Sorlothem chycenou penaltu ve čtvrtfinále...

Až do nastaveného času odolával všem brazilským útokům. V něm ho sice z penalty překonal Neymar, ale že by to gólmanovi Norska Örjanu Nylandovi nějak vadilo? Kdepak. Vždyť se jeho tým postaral o...

6. července 2026  6:30

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

6. července 2026  6:17

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

6. července 2026  6:16

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Mexiko - Anglie 2:3, Evropané dobyli Aztécký stadion, dva góly dal Bellingham

Angličan Jude Bellingham se raduje ze vstřeleného gólu proti Mexiku

V historii mistrovství světa na Aztéckém stadionu Mexičané ještě neprohráli. Osmkrát vyhráli, dvakrát remizovali. Až v jedenáctém utkání tu sklopili hlavy. V dramatickém osmifinále letošního...

6. července 2026  2:58,  aktualizováno  5:19

Brazílie - Norsko 1:2, adeus. Nejvíc fotbalovou zemi planety srazil Haaland

Norští fotbalisté oslavují hrdinu Haalanda, který se v zápase s Brazílií trefil...

Fotbalové mistrovství světa ztratilo dalšího z gigantů. Osmifinále bylo stropem pro Brazílii, s pěti tituly nejúspěšnější země v historii šampionátů nestačila na Norsko, kterému podlehla 1:2. Obě...

5. července 2026  21:06,  aktualizováno  6. 7.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.