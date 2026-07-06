Bellingham zval na panáky a Kane ztratil hlas: Jeden z nejoblíbenějších večerů, sípal

Celkem padlo branek pět, diváci viděli penaltu na obou stranách a jednu červenou kartu. Anglie nakonec i v deseti urvala postup a historicky první vítězství nad Mexikem na Aztéckém stadionu během mistrovství světa, to se dosud nikomu nepodařilo.
„Pokud má nějaký tým srdce a víru, pak je to právě tento tým. Zvládl to čistě díky své vůli. K tomu není co dodat. Byl to legendární zápas na legendárním stadionu. Překonali jsme spoustu překážek. Jsem velmi hrdý,“ prohlásil pro BBC Sport trenér anglického výběru Thomas Tuchel.
Zápas byl kvůli silným bouřím odložen o hodinu. Pak se podle mnohých zrodilo největší anglické vítězství v posledních letech.
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Mexiko - Anglie 2:3, Evropané dobyli Aztécký stadion, dva góly dal Bellingham
„Jen v posledních letech? V historii Anglie na mistrovství světa!“ poznamenal bývalý fotbalista a druhý nejlepší střelec reprezentace Wayne Rooney.
Mexiko ve svém hlavním městě na světovém turnaji padlo až v jedenáctém zápase. Ve své pevnosti celkově prohrálo teprve třetí duel z 90 soutěžních utkání.
„Drama hned od první minuty. Bláznivý zápas. Emocionální horská dráha. Hymna v podání mexického publika. Jsem tak hrdý, že jsem toho byl součástí,“ sypal ze sebe heslovitě Tuchel.
„V momentech, kdy jsme si mysleli, že se nám daří nabrat správný rytmus, přišly další překážky. Ukázali jsme správnou mentalitu, tento tým to myslí opravdu vážně,“ řekl trenér, který v závěru dobře vystřídal a upravil taktiku s rozestavením na pět obránců.
Angličané do osmifinále vstupovali jako favorité, vzhledem k okolnostem však mnozí věřili, že by je domácí Mexiko mohlo skolit. Je to teprve podruhé, co Ostrované porazili hostitele mistrovství světa. Poprvé se tak stalo v roce 1954, kdy zvítězili nad Švýcarskem.
V mexickém chrámu téměř celý druhý poločas bránili v deseti hráčích vlastní pokutové území. „V minulých letech, když jsem to sledoval jako fanoušek, jako kluk, by se Anglie v takových napínavých momentech pravděpodobně sesypala, ale my jsme drželi pohromadě až do poslední vteřiny,“ popsal Bellingham.
Minuty hrůzy pro Mexiko! 🤯 Dvě rychlé trefy Anglie nesly podpis 𝐉𝐮𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦𝐚. 🏴— Nova Sport (@novasport_cz) July 6, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/x7D87SNnxz
Byl to právě on, kdo má na úspěchu doslova lví podíl. Dvěma trefami v rozmezí pouhých 98 sekund dal Angličanům vedení a ve strhujícím závěru prvního dějství pak ukopl míč před napřahujícím se Césarem Montesem, který už byl před prázdnou brankou.
„Byl to důležitý odkop, stejně jako góly, ale toto vítězství je mnohem víc než jen moje zásluha. Jsou to hráči, kteří nastoupili, fanoušci, kteří přijeli do Mexika a pravděpodobně měli náročnou cestu a zaplatili za to své těžce vydělané peníze. Je to výkon celé země,“ dodal záložník Realu Madrid.
Klíčovou roli sehrál brilantně chytající brankář Jordan Pickford. „Viděli jste laťku, kterou jsem si nastavil, když jsem předváděl zákroky v rozhodujících momentech a vybíhal na centry. To je úroveň, na kterou mířím a ve které se chci stále zlepšovat. Klíčové momenty v důležitých zápasech – to je moje parketa,“ řekl sebevědomě.
„Byl to šílený zápas. Museli jsme bojovat a hledat řešení. Právě jsem zpíval, takže nemůžu moc mluvit. Ta atmosféra, tým, všechno bylo proti nám, ale našli jsme cestu,“ chraptěl před kamerou Kane, který po oslavách ztratil hlas.
K postupu přispěl proměněnou penaltou a gólovou asistencí. Na turnaji se trefil pošesté.
„Všichni bojovali o každý centimetr míče, o každý centimetr trávníku. To nám jen dodá větší víru a elán. Máme naprostou touhu, odhodlání a hrdost nosit tento dres. Je to jeden z mých nejoblíbenějších večerů v kariéře,“ radoval se kapitán.
A v pozápasových hodnoceních došlo i na atmosféru. „Byla zdaleka nejlepší, jakou jsem zažil v mezinárodním fotbale. Tahle země je jako fotbalová velmoc úžasná. Přivítání, které nás čekalo při vystoupení z letadla, bylo sice nepřátelské, ale bylo krásné vidět, jak vášnivě může jedna země fandit svému týmu,“ sdělil Bellingham.
𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐊𝐚𝐧𝐞! 🤩 Anglický kanonýr proměnil pokutový kop a vrátil Anglii dvoubrankové vedení.— Nova Sport (@novasport_cz) July 6, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/GAKKozCfx6
A jak si představuje fanouškovské oslavy v Anglii?
„Musí to tam být hotové peklo. Ať už jsou odkudkoli, nebo dělají cokoli, dokážu si představit, že jsou všichni pohromadě. Právě o tom sním, když jsem součástí národního týmu – sjednotit svou zemi a dopřát lidem takové večery, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Jsem na tento tým tak pyšný. To, co jsme dnes dokázali, je úžasné.“
Jedinou kaňkou za památným večerem je tak, kromě příští absence vyloučeného Quansaha, zranění záložníka Jordana Hendersona.
Když přeskakoval reklamní panel – po oslavách s fanoušky a zpěvu písně „Wonderwall“ od Oasis, která se stala anglickou hymnou na mistrovství světa – přepadl a skončil na nosítkách s kyslíkovou maskou.
The moment Jordan Henderson, fell and hurt his arm... Just after singing wonderwall... #England #Mexeng #FIFA https://t.co/4zxxUZkEap pic.twitter.com/mA1kFNrZ9B— Jim howson (@Jim_Howson) July 6, 2026
„Je to pro nás velmi výjimečný večer, ale mám smíšené pocity. Jsem vyčerpaný a dojatý, ale také smutný, protože se Jordan zranil – poranil si zápěstí a momentálně je v nemocnici,“ uvedl po utkání Tuchel. Podle něj jde o poměrně vážné zranění.
Aztéckým stadionem, na kterém v tomto století zvítězil jiný tým než Mexiko pouze dvakrát, znělo typické „It’s Coming Home“.
Kdy jindy, když ne teď? ptá se britský tisk. Obzvlášť 40 let po „boží ruce“ Argentince Diega Maradony, která v tomto svatostánku Anglii připravila o semifinále mistrovství světa.
„Tenhle zápas ukázal, že máme tým, který je schopen vyhrát mistrovství světa. Důvěra, kterou to těmto hráčům dodá, je obrovská,“ prohlásil Rooney, anglická fotbalová legenda, pro BBC.
Na to, aby se trofej po 60 letech vrátila na Ostrovy, si však ještě kolébka fotbalu bude muset máknout. V sobotu od 23.00 SEČ se utká v Miami ve čtvrtfinále s Norskem. Pokud postoupí, čeká ji vítěz souboje, který vzejde z dvojic Argentina/Egypt a Švýcarsko/Kolumbie.
„Teď to vypadá jako čtvrtfinále nebo semifinále. Hned od začátku to bylo něco obrovského. Od chvíle, co jsme tady v Mexiku, máme pocit, že jsme součástí něčeho velmi velkého a velmi výjimečného,“ mínil Tuchel.
Bude tomu tak?