Nejrychlejší trefa v historii šampionátů?
„Ani náhodou,“ zavrtěl hlavou a divákům připomněl, kdo je držitelem dosud platného rekordu: „Hakan Sükür, bývalý turecký kapitán. Na mistrovství světa 2002 vše stihl za necelých jedenáct sekund!“
Ve druhém poločase už pan Bakircigil za mikrofonem neseděl. Přišel o práci, protože Turecku připomněl hrdinu, jehož jméno se v zemi bílého půlměsíce nesmí vyslovit.
I ve svých čtyřiapadesáti letech je Sükür nejlepším střelcem reprezentace, vede historickou tabulku kanonýrů slavného Galatasaraye a stejnému žebříčku vévodí i v rámci celé Süper Lig, nejvyšší domácí soutěže. Přesto se všichni doma svorně tváří, jako by snad nikdy neexistoval.
Erdogan nechal Sükürovi zmrazit bankovní účty, připravil ho o krásný dům i o firmy, do nichž investoval. A to i přesto, že si oba dlouhé roky vzájemně notovali.