ONLINE: Haiti - Skotsko 0:0, navrátilci na světové jeviště. Favoritem jsou Evropané

Kvůli občanské válce, která ve státě v Karibiku zuří, hrálo Haiti své kvalifikační zápasy v azylu na Curacau. I proto kouč Sébastien Migné ještě nikdy nevstoupil na půdu země, kterou trénuje.
Haiti v poslední fázi své kvalifikace ovládlo skupinu nad Hondurasem, Kostarikou a Nikaraguou. Na závěrečném turnaji zatím nevyhrálo žádný zápas ani nezískalo bod, když v roce 1974 třikrát padlo ve skupině.
O Haiti se mluvilo už těsně před mistrovstvím, když jim FIFA zakázala dresy s vyobrazením bity u Vertières, která vedla k nezávislosti země na Francii.
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Je to nedorozumění. Haiti musí před MS měnit dresy, FIFA zakázala politické motivy
To Skotsko se vrací poprvé od roku 1998, na světový šampionát zavítá potřinácté a dosud ani jednou nepostoupilo ze skupiny. V evropské kvalifikaci si zařídilo přímý postup díky závěrečnému dramatickému vítězství nad Dánskem (4:2), díky kterému se dostalo na první místo.
J. Placide - C. Arcus, R. Adé, H. Delcroix, M. Expérience - L. Deedson, J. Bellegarde, D. Jacques, R. Providence - F. Pierrot, W. Isidor
A. Gunn - A. Hickey, A. Robertson, G. Hanley, J. Hendry - S. McTominay, J. McGinn, L. Ferguson, C. Adams - B. Gannon-Doak, L. Shankland
D. Nazon, J. Duverne, D. Etienne, J. Duverger, D. Simon, A. Pierre, Y. Fortune, J. Casimir, D. Lacroix, W. Paugain, C. Sainté, W. Pierre, L. Joseph, K. Thermoncy
N. Patterson, C. Gordon, A. Ralston, J. Souttar, F. Curtis, R. Christie, L. Dykes, K. McLean, K. Tierney, S. McKenna, R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, L. Kelly, G. Hirst