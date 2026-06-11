Je to nedorozumění. Haiti musí před MS měnit dresy, FIFA zakázala politické motivy

„Po nedorozumění se činovníci z FIFA rozhodli kontaktovat naši federaci, abychom vyobrazení bitvy u Vertières, kde hrdinové naší nezávislosti postávají s vlajkou, odstranili,“ přiblížil serveru The Athletic mluvčí tamních fotbalistů.
„U Vertières se vedla poslední bitva, která vyústila v naší nezávislost a odehrála se 18. listopadu 1803. Je ironií osudu, že si tým zajistil účast na mistrovství světa právě 18. listopadu 2025. Federace k tomu nevydala žádné prohlášení, jen pouze vzvala výrobce dresů, aby je změnil,“ doplnil.
Což se nakonec stane.
Kolumbijská společnost Saeta uvedla, že původní design oslavoval „pýchu, odolnost a duši“ obyvatel Haiti. Rozhodně podle ní nemělo jít o politické vyjádření, což regule FIFA zakazují.
„Došli k závěru, že některé části designu by mohly být v rámci pravidel vyloženy i jinak, proto nás požádali o změnu. Sice na to máme jiný názor, nicméně jsme jejich požadavkům vyšli vstříc,“ uvedla Saeta.
Podle pravidel mezinárodní pravidlové komise IFAB mohou být některé politické symboly na dresech zakázány. Podobně v roce 2020 nepovolila UEFA ukrajinským reprezentantům vyobrazit na dresech obrys hranic své země, které obsahovaly i Ruskem okupovaný poloostrov Krym.
Haiťanská revoluce, vedená bývalým otrokem Toussaintem Louverturem, se označuje jako dosud jediné úspěšné otrocké povstání, které vedlo k vytvoření národa spravovaného bývalými zajatci.
Podobně jako fotbalisté dopadli už v únoru také haitští olympionici na hrách v Miláně a Cortině. Lyžařské kombinézy, na kterých byl vyobrazen právě Louverture, musel designér Stella Jean ručně přešívat.
Jak upozorňuje The Athletic, FIFA přitom sama politickými gesty nešetří. Třeba když při prosincovém losu mistrovství světa udělila Donaldu Trumpovi nově vytvořenou Cenu míru. „Všichni bychom měli podporovat to, co on dělá. Protože to vypadá sakra dobře,“ řekl pak prezident FIFA Gianni Infantino, strůjce rozšířeného mistrovství světa pro 48 týmů.
Jedním z nich bude i maličké Haiti, země zmítaná občanskou válkou. Na světovém šampionátu se představí teprve podruhé a ve skupině postupně narazí na Skotsko, Brazílii a Maroko. Poprvé na šampionátu startovalo v roce 1974, kdy ve skupině prohrálo všechny tři zápasy.