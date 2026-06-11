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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Je to nedorozumění. Haiti musí před MS měnit dresy, FIFA zakázala politické motivy

Autor: ,
  11:03
Na skalce po bitvě u Vertières vítězně pózují otročtí povstalci. Jde o zobrazení haitského povstání, které v roce 1803 znamenalo vyhlášení samostatného státu nezávislého na Francii. Takový motiv měli haitští fotbalisté ve spodní části dresů pro mistrovství světa, jenže světová federace FIFA, pořadatel turnaje, jim podobu těsně před startem zakázala. A tak dodavatel musí vyrobit jiné.
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Dresy fotbalistů Haiti, které zakázala FIFA kvůli politickým motivům. | foto: AP

„Po nedorozumění se činovníci z FIFA rozhodli kontaktovat naši federaci, abychom vyobrazení bitvy u Vertières, kde hrdinové naší nezávislosti postávají s vlajkou, odstranili,“ přiblížil serveru The Athletic mluvčí tamních fotbalistů.

„U Vertières se vedla poslední bitva, která vyústila v naší nezávislost a odehrála se 18. listopadu 1803. Je ironií osudu, že si tým zajistil účast na mistrovství světa právě 18. listopadu 2025. Federace k tomu nevydala žádné prohlášení, jen pouze vzvala výrobce dresů, aby je změnil,“ doplnil.

Což se nakonec stane.

Modré dresy fotbalistů Haiti, které zakázala FIFA kvůli politickým motivům.

Kolumbijská společnost Saeta uvedla, že původní design oslavoval „pýchu, odolnost a duši“ obyvatel Haiti. Rozhodně podle ní nemělo jít o politické vyjádření, což regule FIFA zakazují.

„Došli k závěru, že některé části designu by mohly být v rámci pravidel vyloženy i jinak, proto nás požádali o změnu. Sice na to máme jiný názor, nicméně jsme jejich požadavkům vyšli vstříc,“ uvedla Saeta.

Podle pravidel mezinárodní pravidlové komise IFAB mohou být některé politické symboly na dresech zakázány. Podobně v roce 2020 nepovolila UEFA ukrajinským reprezentantům vyobrazit na dresech obrys hranic své země, které obsahovaly i Ruskem okupovaný poloostrov Krym.

Haiťanská revoluce, vedená bývalým otrokem Toussaintem Louverturem, se označuje jako dosud jediné úspěšné otrocké povstání, které vedlo k vytvoření národa spravovaného bývalými zajatci.

Modré dresy fotbalistů Haiti, které zakázala FIFA kvůli politickým motivům.
Fotbalisté Haiti během přípravného utkání před mistrovstvím světa.

Podobně jako fotbalisté dopadli už v únoru také haitští olympionici na hrách v Miláně a Cortině. Lyžařské kombinézy, na kterých byl vyobrazen právě Louverture, musel designér Stella Jean ručně přešívat.

Jak upozorňuje The Athletic, FIFA přitom sama politickými gesty nešetří. Třeba když při prosincovém losu mistrovství světa udělila Donaldu Trumpovi nově vytvořenou Cenu míru. „Všichni bychom měli podporovat to, co on dělá. Protože to vypadá sakra dobře,“ řekl pak prezident FIFA Gianni Infantino, strůjce rozšířeného mistrovství světa pro 48 týmů.

Jedním z nich bude i maličké Haiti, země zmítaná občanskou válkou. Na světovém šampionátu se představí teprve podruhé a ve skupině postupně narazí na Skotsko, Brazílii a Maroko. Poprvé na šampionátu startovalo v roce 1974, kdy ve skupině prohrálo všechny tři zápasy.

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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