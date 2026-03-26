Hádka, kterou zfilmovali. Jak se Irsko otřáslo a Keane řekl: Trenére, shoř v pekle!

Najít ho na mapě hned a s jistotou by měl problém i leckterý školní premiant, ale zkuste jméno vzdáleného ostrova v západním Pacifiku zmínit před fanoušky z Irska a možná jim způsobíte osypky, protože vědí moc dobře.
Zatímco Češi se před večerní baráží vracejí k obrazům z mistrovství světa 2006 v Německu, Irové se musí za poslední účastí ohlédnout ještě o čtyři roky dál. A jsou to smíšené vzpomínky.
„Postoupili jsme ze skupiny, v osmifinále jsme se Španělskem vypadli až na penalty, ale věříte, že jsem si celou tu jízdu ani trochu neužíval? Byl jsem zničený,“ kroutí hlavou ještě po letech záložník Jason McAteer. „Co se přihodilo před turnajem, totiž zastínilo úplně všechno.“
Ano, ten prokletý Saipan!
„Veškeré televizní vysílání se zastavilo, všechny programy řešily jedinou věc. Pro Irsko to byl TEN moment, jako když zahynula princezna Diana.“