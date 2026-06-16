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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mexická legenda Ochoa po svém šestém MS ukončí kariéru: Už nemá smysl hrát dál

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  19:13
Na domácím šampionátu zatím plní roli náhradníka, ale nebylo by kouzelné, kdyby se do brány na rozloučenou přece jen podíval? Třeba v závěrečném utkání s českými fotbalisty na ikonickém Aztéckém stadionu, kde už může být rozhodnuto. Mexický brankářský fenomén Guillermo Ochoa totiž po mistrovství světa ukončí bohatou kariéru. Sám je na turnaji už pošesté.
Mexický brankář Guillermo Ochoa před utkáním s Jižní Afrikou na domácím...

Mexický brankář Guillermo Ochoa před utkáním s Jižní Afrikou na domácím mistrovství světa. | foto: Reuters

Legendární mexický brankář Guillermo Ochoa.
Mexický gólman Guillermo Ochoa rychle rozehrává před dobíhajícím Firásem...
Mexický brankář Guillermo Ochoa zasahuje v utkání proti Argentině.
Mexický brankář Guillermo Ochoa zasahuje v utkání proti Argentině.
10 fotografií

Přezdívá se mu Memo, kudrnatou hřívu mu drží široká čelenka a během šampionátu oslaví jedenačtyřicáté narozeniny. A pak šmitec.

„Nevidím důvod dál hrát fotbal, nevidím důvod pokračovat. A zakončit kariéru, celou tu dlouhou cestu na šampionátu v Mexiku je fantastické. Odcházím v klidu a s hlavou nahoře,“ prohlásil v slzách Ochoa v rozhovoru pro FIFA.

Na kontě má už 153 reprezentačních startů.

Za tu dobu už se všichni fotbaloví fanoušci tu rovnici naučili: každé čtyři roky se objeví na nablýskaném světovém jevišti a v bráně předvede skvělé výkony. V mezičase o něm vůbec nevíte.

Schválně: věděli jste, že aktuálně chytá za kyperský Limassol?

Většinu kariéry strávil právě v Mexico City, v Club América, který své zápasy hraje na Aztéckém stadionu. Ukázal se také v dresu Ajaccia, Málagy, Lutychu, Salernitany či portugalského Aves.

Šest světových šampionátů je rekordní počin, který s ním sdílejí Portugalec Cristiano Ronaldo a kapitán úřadujících mistrů světa Lionel Messi z Argentiny.

Legendární mexický brankář Guillermo Ochoa.

Mexiko vstoupilo do šampionátu výhrou 2:0 nad Jihoafrickou republikou. V pátek výběr trenéra Javiera Aguirreho nastoupí proti Jižní Koreji a skupinu uzavře příští týden ve čtvrtek zápasem s českou reprezentací.

Uvidí domácí diváci v nějakém z nich Ochou? I kdyby ne, o parádní rozlučku před mexickou kulisou má každopádně postaráno.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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