Mexická legenda Ochoa po svém šestém MS ukončí kariéru: Už nemá smysl hrát dál

Přezdívá se mu Memo, kudrnatou hřívu mu drží široká čelenka a během šampionátu oslaví jedenačtyřicáté narozeniny. A pak šmitec.
„Nevidím důvod dál hrát fotbal, nevidím důvod pokračovat. A zakončit kariéru, celou tu dlouhou cestu na šampionátu v Mexiku je fantastické. Odcházím v klidu a s hlavou nahoře,“ prohlásil v slzách Ochoa v rozhovoru pro FIFA.
Na kontě má už 153 reprezentačních startů.
❤️🥺 A heartbreaking video shared by FIFA of Guillermo Ochoa explaining his decision of retiring from football after the World Cup.— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 15, 2026
“Without the national team, I don’t see much more meaning in football.
I don’t see the point in keeping on playing”. pic.twitter.com/VGulKjYKoL
Za tu dobu už se všichni fotbaloví fanoušci tu rovnici naučili: každé čtyři roky se objeví na nablýskaném světovém jevišti a v bráně předvede skvělé výkony. V mezičase o něm vůbec nevíte.
Schválně: věděli jste, že aktuálně chytá za kyperský Limassol?
Většinu kariéry strávil právě v Mexico City, v Club América, který své zápasy hraje na Aztéckém stadionu. Ukázal se také v dresu Ajaccia, Málagy, Lutychu, Salernitany či portugalského Aves.
Šest světových šampionátů je rekordní počin, který s ním sdílejí Portugalec Cristiano Ronaldo a kapitán úřadujících mistrů světa Lionel Messi z Argentiny.
Mexiko vstoupilo do šampionátu výhrou 2:0 nad Jihoafrickou republikou. V pátek výběr trenéra Javiera Aguirreho nastoupí proti Jižní Koreji a skupinu uzavře příští týden ve čtvrtek zápasem s českou reprezentací.
Uvidí domácí diváci v nějakém z nich Ochou? I kdyby ne, o parádní rozlučku před mexickou kulisou má každopádně postaráno.