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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Gól i pro Rosického, pak zklamání. Su nas... Tohle se nám prostě nesmí stát, ví Krejčí

Jiří Čihák
  8:20
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Ještě než dorazil mezi píšící novináře, v televizním rozhovoru vypálil: „Su nas....!“ Po dvaceti letech hráli Češi zápas mistrovství světa. Po dvaceti letech vstřelili na největší fotbalové akci planety gól. V Guadalajaře ho proti Jižní Koreji dal právě kapitán Ladislav Krejčí, ovšem porážka 1:2 mu na úvod turnaje radost kazí.
Ladislav Krejčí gestikuluje během zápasu na mistrovství světa proti Jižní Koreji

Ladislav Krejčí gestikuluje během zápasu na mistrovství světa proti Jižní Koreji | foto: Reuters

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Kroutil hlavou, když se vracel ke dvěma inkasovaným gólům ve druhém poločase.

„Dlouho jsme jejich hráče pokrývali dobře, ale pak jsme si úplně zbytečně nechali pláchnout dva hráče,“ litoval. „Dvě podobné branky, to se nám prostě nesmí stát.“

Stalo se.

Koubek: Mrzí to, měli jsme v rukách minimálně bod. Projevil se technický rozdíl

A výsledkově slušně rozjetý zápas Češi pustili. Na to, aby vybojovali postup ze skupiny, jim zbývají dva zápasy: příště s Jihoafrickou republikou a pak s domácím Mexikem.

„Zklamání bude trvat jen dnes. Musíme myslet na to, že tohle je dlouhodobý turnaj a už příští týden můžeme být v úplně jiné situaci,“ říkal český kapitán před čtvrteční půlnocí v Guadalajaře. Hned po zápase se tým letecky přesouvá zpátky na základnu do amerického Dallasu.

Tam si první utkání šampionátu detailně rozebere.

„Že jsme měli pomalejší vstup do zápasu, je podle mě normální. Pro nás všechny to byla první zkušenost s mistrovstvím světa. Snažili jsme se zůstat koncentrovaní a postupně se do zápasu dostat.“

Ladislav Krejčí marně dobíhá balon po akci Korejce Hwanga In-poma

Což se i díky zákrokům brankáře Kováře podařilo.

Právě Krejčí po necelé hodině hry otevřel skóre, když hlavou vlétl do dlouhého autu od Coufala. Všichni náhradníci v euforii vyběhli z české střídačky. Byl to moment, na nějž Česko čekalo na den přesně dvacet let.

12. června 2006 Česko v brücknerovské éře smázlo Spojené státy 3:0. První gól dal golem Koller, další dva virtuos Rosický, jenž později právě Krejčího kariéru hodně ovlivnil. Ze Zbrojovky ho přivedl do Sparty, postupně z něj udělal kapitána, společně oslavili dva tituly.

A v mexické Guadalajře se jejich příběhy na dálku znovu propojily.

„Za hodně mu vděčím,“ kývl Krejčí, když reagoval na otázku, jestli svůj gól věnoval právě jemu.

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Vypadalo to tak, protože pod hloučkem českých fanoušků, který juchal zrovna za bránou, na rukou ukazoval dva rockové paroháče, což bývala Rosického oslava.

„On je můj životní vzor, před baráží mě hodně motivoval a tohle je krásná symbolika. Chci, aby odkaz pokračoval dál,“ navázal a snad se mu i lehce zaleskly oči.

Pak se ale zase vrátil k momentům, které Česko stály zápas.

„Prostě jsme nevyřešili dvě situace,“ krčil rameny Krejčí. „Hráli jsme víceméně po celou dobu stejně, vykrývali jejich útočnou fázi. Jenže pak se to dvakrát nepovedlo,“ zopakoval.

Ladislav Krejčí střílí gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji

Bylo znát, že i on v posledních minutách mele z posledního. Kvůli nadmořské výšce, což byl leitmotiv celého zápasu?

„Ke konci mi síly docházely, to musím přiznat,“ souhlasil. „Ale v prvním poločase jsme žádné potíže neměli.“

V řidším vzduchu však se spoluhráči řešil ještě jeden problém.

„Při dlouhých balonech se míč choval trochu jinak, což jsme při tréninku úplně nenavnímali,“ přiznal Krejčí. „Jakýkoli oblouček za obranu, při kterém míč běžně sotva dojede k lajně, nám létal příliš dlouhý, s čímž jsme se trochu sžívali. Platilo to i naopak, balony navíc třeba pět metrů před námi dost plavaly.“

Právě po takových situacích dostali oba góly, ale to by neměla být výmluva. Příští týden v Atlantě proti Jihoafrické republice, která v zahajovacím utkání šampionátu prohrála s Mexikem 0:2 a navrch přišla o dva vyloučené hráče, už Češi potřebují bodovat.

Jinak se jim vysněný postup opět vzdálí.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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