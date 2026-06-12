Gól i pro Rosického, pak zklamání. Su nas... Tohle se nám prostě nesmí stát, ví Krejčí

Kroutil hlavou, když se vracel ke dvěma inkasovaným gólům ve druhém poločase.
„Dlouho jsme jejich hráče pokrývali dobře, ale pak jsme si úplně zbytečně nechali pláchnout dva hráče,“ litoval. „Dvě podobné branky, to se nám prostě nesmí stát.“
Stalo se.
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A výsledkově slušně rozjetý zápas Češi pustili. Na to, aby vybojovali postup ze skupiny, jim zbývají dva zápasy: příště s Jihoafrickou republikou a pak s domácím Mexikem.
„Zklamání bude trvat jen dnes. Musíme myslet na to, že tohle je dlouhodobý turnaj a už příští týden můžeme být v úplně jiné situaci,“ říkal český kapitán před čtvrteční půlnocí v Guadalajaře. Hned po zápase se tým letecky přesouvá zpátky na základnu do amerického Dallasu.
Tam si první utkání šampionátu detailně rozebere.
„Že jsme měli pomalejší vstup do zápasu, je podle mě normální. Pro nás všechny to byla první zkušenost s mistrovstvím světa. Snažili jsme se zůstat koncentrovaní a postupně se do zápasu dostat.“
Což se i díky zákrokům brankáře Kováře podařilo.
Právě Krejčí po necelé hodině hry otevřel skóre, když hlavou vlétl do dlouhého autu od Coufala. Všichni náhradníci v euforii vyběhli z české střídačky. Byl to moment, na nějž Česko čekalo na den přesně dvacet let.
12. června 2006 Česko v brücknerovské éře smázlo Spojené státy 3:0. První gól dal golem Koller, další dva virtuos Rosický, jenž později právě Krejčího kariéru hodně ovlivnil. Ze Zbrojovky ho přivedl do Sparty, postupně z něj udělal kapitána, společně oslavili dva tituly.
A v mexické Guadalajře se jejich příběhy na dálku znovu propojily.
„Za hodně mu vděčím,“ kývl Krejčí, když reagoval na otázku, jestli svůj gól věnoval právě jemu.
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Vypadalo to tak, protože pod hloučkem českých fanoušků, který juchal zrovna za bránou, na rukou ukazoval dva rockové paroháče, což bývala Rosického oslava.
„On je můj životní vzor, před baráží mě hodně motivoval a tohle je krásná symbolika. Chci, aby odkaz pokračoval dál,“ navázal a snad se mu i lehce zaleskly oči.
Pak se ale zase vrátil k momentům, které Česko stály zápas.
„Prostě jsme nevyřešili dvě situace,“ krčil rameny Krejčí. „Hráli jsme víceméně po celou dobu stejně, vykrývali jejich útočnou fázi. Jenže pak se to dvakrát nepovedlo,“ zopakoval.
Bylo znát, že i on v posledních minutách mele z posledního. Kvůli nadmořské výšce, což byl leitmotiv celého zápasu?
„Ke konci mi síly docházely, to musím přiznat,“ souhlasil. „Ale v prvním poločase jsme žádné potíže neměli.“
V řidším vzduchu však se spoluhráči řešil ještě jeden problém.
„Při dlouhých balonech se míč choval trochu jinak, což jsme při tréninku úplně nenavnímali,“ přiznal Krejčí. „Jakýkoli oblouček za obranu, při kterém míč běžně sotva dojede k lajně, nám létal příliš dlouhý, s čímž jsme se trochu sžívali. Platilo to i naopak, balony navíc třeba pět metrů před námi dost plavaly.“
Právě po takových situacích dostali oba góly, ale to by neměla být výmluva. Příští týden v Atlantě proti Jihoafrické republice, která v zahajovacím utkání šampionátu prohrála s Mexikem 0:2 a navrch přišla o dva vyloučené hráče, už Češi potřebují bodovat.
Jinak se jim vysněný postup opět vzdálí.