Zkritizoval Infantina, dva týdny nato provozní ředitel FIFA končí

Lamour podrobil prezidenta FIFA Infantina kritice za jeho plán prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům.
Provozní ředitel mimo jiné uvedl, že nápad byl „projektem jednoho člověka“, tedy Infantina, a že pracovníci federace byli „oklamáni“ Infantinovou nedostatečnou otevřeností při plánování projektu.
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Bývalý Infantinův kolega z UEFA i FIFA zároveň prohlásil, že očekává, že vzhledem ke kritice o svou práci přijde. A to se také stalo. „FIFA může potvrdit, že k 17. srpnu 2026 ukončila spolupráci s Kevinem Lamourem ve funkci provozního ředitele,“ uvedla FIFA.
Infantino vyvolal svým plánem vlnu kritiky ve velké části fotbalové komunity, jež neustala ani poté, co od něj ustoupil. V březnu chce usilovat o znovuzvolení do funkce. Vymezila se proti němu především evropská unie UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF, podpořili ho naopak zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.