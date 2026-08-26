Podobný plán už neuvidíte, slíbila FIFA. Evropa však Infantinovi stále nedůvěřuje

Podle informací britského deníku The Guardian budou evropské týmy hrát už na zářijovém mistrovství světa žen do 20 let.
Francie, Španělsko a Anglie už zveřejnily soupisky svých týmů na zářijový šampionát v očekávání, že bojkot bude zrušen. Mezi další evropské země, které se turnaje zúčastní, patří Portugalsko, Itálie a hostitelské Polsko.
Navzdory veřejným ostrým výměnám názorů se obě federace údajně už několik týdnů v soukromí dohadovaly o podmínkách zrušení bojkotu, přičemž evropská asociace nakonec získala potřebné záruky.
„Není to porážka UEFA, spíš snaha nepřipravit mladé hráčky o příležitost, která může přijít jednou za život. Další akce a trvání na změně však budou pokračovat,“ řekl zdroj obeznámený s jednáními agentuře Reuters.
Plánovaný bojkot a jeho případné zrušení patří mezi témata, která by UEFA měla projednat na čtvrteční schůzi výkonného výboru a předsedů národních fotbalových svazů v Monte Carlu.
UEFA však i přes záruky nadále věří, že Infantino musí být nahrazen. Bude podle zdrojů pokračovat ve své kampani proti současnému prezidentovi, o jejíž podobě se bude v Monaku jednat.
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Odpůrci Infantina chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře. Bylo by první v historii
Současný šéf světového fotbalu se plánuje v březnu ucházet o znovuzvolení, čemuž chce UEFA zabránit. Společně s asijskou AFC a CONCACAF sdružující Karibik, Severní a Střední Ameriku uvažuje o vyvolání hlasování o nedůvěře s cílem Infantina odvolat.
Ve středu se proti němu vymezil i italský svaz, jenž oficiálně deklaroval, že šéf FIFA už nemá jeho podporu.