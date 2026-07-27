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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Autor:
  16:55
Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru. (30. dubna 2026) | foto: AP

Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery.
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
16 fotografií
Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci, modlitbu nebo si pusťte fotbalový zápas a skutečně vnímejte ty tváře, pohledy a emoce,“ píše Gianni Infantino na instagramu.

Cítí křivdu namísto dostatečného uznání za turnaj s rekordní návštěvností, miliony diváků a zvládnutou bezpečností navzdory napjaté geopolitické situaci.

Infantino se v příspěvku obrací na „ty, kteří sedí s perem, papírem a za obrazovkami“. Hlásí, že zatímco oni „zasévají semínka nenávisti“, FIFA pořádá „největší událost na světě“.

Podle něj mistrovství „oslavovalo to nejlepší z lidstva“ a přineslo „100% bezpečnost a ochranu, jen radost a štěstí“.

gianni_infantino

‼️My message for all those who…‼️

27. července 2026 v 0:44, příspěvek archivován: 27. července 2026 v 16:01
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Prezident mezinárodní federace, který během šampionátu ani po jeho skončení neuspořádal tiskovou konferenci, zároveň zlehčuje řadu nejdiskutovanějších kontroverzí.

Za úspěch mimo jiné označil účast Íránu, který se turnaje zúčastnil navzdory pokračujícímu konfliktu se Spojenými státy, jednou z hostitelských zemí. Uvedl, že FIFA „neúnavně pracovala na sjednocení dvou válčících zemí“ a že Írán vstoupil do USA „bez incidentů či konfliktů“.

Íránci přitom čelili zpoždění při vydávání víz, odepření vstupu do USA důležitým členům realizačního týmu, zrušení části přidělených vstupenek fanouškům nebo řadě logistických problémů, které vedly k přesunu mužstva na tréninkovou základnu do Mexika či omezení pohybu při cestách na zápasy.

Trenér reprezentace Amír Ghálenúí dokonce prohlásil, že jeho tým byl na mistrovství „nejutlačovanější“. Kapitán Mahdí Taremí označil šampionát za „katastrofu“.

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O soudním sporu týkajícím se snahy FIFA zabránit íránským fanouškům nosit na stadiony předrevoluční íránskou vlajku se symbolem lva a slunce se Infantino nezmiňuje.

Cestovní restrikce administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa zasáhly i fanoušky z Haiti, Senegalu a Pobřeží slonoviny. Somálskému rozhodčímu Omaru Artanovi byl navíc odepřen vstup do země, přestože měl diplomatický pas i jednovstupové americké vízum. A to kvůli jeho údajné „spojitosti s podezřelými členy teroristických organizací“.

„Zmínili jste několik lidí, kterým byla zamítnuta víza, ale přehlédli jste miliony těch, kterým byla schválena, ze všech koutů světa. Fotbal totiž spojuje svět a letos v létě se to působivě ukázalo,“ reaguje Infantino.

Důrazně hájí také bezpečnost šampionátu, během kterého prý došlo k „nulovému počtu incidentů, nulovému násilí, pouze k radosti, emocím, štěstí, jednotě a sounáležitosti“. Bez zmínky čtyř udušených při oslavách postupu Mexika přes Ekvádor v hlavním městě.

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Zároveň FIFA vyšetřuje chování Argentinců poté, co se zapojili do potyček se španělskými fotbalisty po finále. Prověřuje i obvinění z rasistických urážek namířených vůči americkému influencerovi IShowSpeedovi.

Na několika zápasech navíc došlo k zatýkaní fanoušků, mimo jiné po semifinále Anglie s Argentinou v Atlantě. Kontroverzi vyvolala i přítomnost příslušníků amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na stadionech.

K tomu mezinárodní federace čelí pokračujícím vyšetřováním generálních prokurátorů států New York, New Jersey, Texas a Kalifornie kvůli cenám vstupenek.

Infantino se vyjádřil také ke kritice rozhodčích a k obviněním z politického zasahování poté, co útočník USA Folarin Balogun mohl nastoupit do osmifinále, protože mu FIFA po Trumpově zásahu pozastavila jednozápasový trest.

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Podobná diskutabilní rozhodnutí rozhodčích nebo zvláštní disciplinární verdikty dle něj nejsou ničím neobvyklým a takové postupy jsou „běžnou a všeobecně přijímanou praxí v některých z největších lig světa“.

Přičemž ze 192 vyloučení v historii turnaje unikl disciplinárnímu trestu pouze jediný další hráč – Brazilec Garrincha před vítězným finále s Československem v roce 1962 díky tehdejšímu bezkaretnímu systému a politickému tlaku.

UEFA označila rozhodnutí o pozastavení Balogunova textu za „překročení červené linie“ a za „bezprecedentní, nepochopitelné a neobhajitelné“. Norský svaz podal k FIFA formální stížnost.

„Je zajímavé, že právě země, které tyto praktiky samy používají, jsou těmi, které je kritizují,“ píše Infantino.

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Úryvek z otevřeného dopisu prezidenta FIFA:

„Všem, kteří přišli o naši krásnou hru, o emoce, oslavy, smích, pláč, zklamání i radost. Všem, kteří přišli o možnost vidět děti, miminka, prarodiče i rodiče spojit se díky krásné hře, chci říct, že je mi líto, že zápasy už skončily, a že jste přišli o všechnu tu radost a sounáležitost. Je mi líto, že jste byli natolik pohlceni nenávistí a kritikou, že jste to všechno propásli.

Zatímco oni slavili, vy jste byli zaneprázdněni zaséváním semínek nenávisti. Náš svět potřebuje lásku, ne nenávist; toleranci, ne rozdělení; oslavy, ne smutek.

Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci, modlitbu nebo si pusťte fotbalový zápas a skutečně vnímejte ty tváře, pohledy a emoce.

Protože jen naše krásná hra dokáže nabídnout tak mimořádnou podívanou, při níž se všichni stávají jedním a znovu se propojují jako lidé.

Jsem nesmírně hrdý, že jsem jako prezident FIFA mohl k této podívané alespoň malou měrou přispět. Je to skvělý pocit.“

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Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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