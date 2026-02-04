Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve fotbale na pocity hodně dám,“ říká Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
Legendární záložník je ve své roli od loňského léta. Rozkoukával se během závěru kvalifikace, po fiasku na Faerských ostrovech (1:2) navrhl odvolání kouče Ivana Haška a těsně před Vánoci dotáhl příchod jeho nástupce Miroslava Koubka.

„Jak jsme s trenérem spolupráci rozjeli, s tím jsem maximálně spokojený,“ prohlásil Nedvěd ve středu v plánovaném rozhovoru s novináři.

Semifinále baráže proti Irsku se hraje v Praze v Edenu 26. března, případné finále proti vítězi souboje Dánsko – Severní Makedonie o pět dnů později na pražské Letné.

Říkal jste, že dáte hodně na pocity. Ale ty přece baráž nevyhrají.
Myslím si, že můžou být rozhodujícím faktorem. Cítíš se dobře, práce má smysl a děláš ji rád. A nový trenér potvrdil to, co jsem od něj očekával. Má v sobě všechno, co by reprezentační trenér mít měl. Jeho pracovitost je neskutečná, našel jsem někoho, koho jsem hledal.

Co všechno konkrétně má?
Jeho profil přesně odpovídá představě, kterou jsem měl v hlavě. Je to zkušený trenér, má něco za sebou. Během své kariéry byl úspěšný. Ví, jak reagovat na průběh utkání, má jasné představy, jak hrát. A ví přesně, jaké typy hráčů chce nominovat. Víc jsme nemohli chtít.

Jak na něj reagovali hráči, za kterými jste cestovali?
Některé trénoval, ale pro další je nový, tak je chtěl oslovit, seznámit se, aby získal informace a udělal si o nich obrázek. Bylo dobré, že jsme při těch sezeních měli spoustu času. Kluci mluvili otevřeně, což bylo vzájemné. Každý řekl, co si myslí, jaké měl pocity, jak to cítí nyní. Já jsem si řekl svoje o těch šesti měsících, co jsem na svazu. Shodli jsme se na spoustě věcí, které nefungovaly. A teď jsem přesvědčený, že fungovat budou a hlavně musí. O tom všem má trenér jasnou představu. Ve svém věku se ničeho nebojí, jde do toho naplno, je to pro něj vrchol kariéry a dělá pro to všechno.

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Promlouval jste hráčům do duše, aby si uvědomili, co reprezentace znamená?
Bavili jsme se otevřeně, trenér u toho byl, aby věděl, jaká situace tady byla, a získal přehled o všem, co se stalo. Já byl dost negativní. Chtěl jsem ze sebe dostat věci, které se mi nelíbily a nefungovaly. Hráči sami říkali, co se nelíbilo jim, co pro ně nebylo zrovna fajn. Teď jsme na úplně jiné vlně. Do zápasu máme ještě necelé dva měsíce a já vím, že to zvládneme.

Co přesně nefungovalo?
Nezlobte se, ale to je mezi námi a hráči. To opravdu není pro veřejnost, pochopte mě. Nemůžu přece ventilovat, co zaznělo na soukromých schůzkách. Jsem spokojený s tím, že to kluci vnímali podobně jako já. Jednu věc prozradit můžu. Hráčům jsem říkal, že v baráži jsme proto, že to oni dokázali sami za sebe, ale ne jako tým. Ten tým já tam neviděl. Nikdy. Když ho vytvoříme, budeme jinde.

Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

Trenér Koubek uvedl, že se u hráčů snažil vyvolat vášeň.
On má zvláštní dar. Dokáže být tvrdý, přísný, ale také zábavný, lidský. Spousta kluků, která ho neznala, je s ním spokojena.

Jeho předchůdce Ivan Hašek ten dar neměl?
Byl jsem tam šest měsíců, Ivan o něco víc. Nemyslím si, že by s ním hráči nebyli spokojení, ale mně tam něco chybělo.

A co?
Když pominu výsledky, které nebyly úplně ideální, tak to, co tam chci vidět, hráči vědí. A víme, že to tam být musí.

Jak na vaši a trenérovu návštěvu v Anglii reagovali lídři Souček s Krejčím? A jak Souček vzal, že mu na semifinále baráže Výkonný výbor FAČR za chování k fanouškům po listopadovém duelu s Gibraltarem odebral kapitánskou pásku?
Tomáš z toho byl smutný, neměl radost, ale respektuje to. Trenérovi je k dispozici a to je rozhodující. Oba nastupují v nejtěžší soutěži světa a žádný trenér se o takové hráče připravit nechce.

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Při inspekčních cestách jste nebyli za brankáři Kovářem, Jarošem a Horníčkem, kteří společně se slávistou Staňkem mají největší šanci na nominaci. Proč?
Co se týče gólmanů, tam problém nemáme, tam je kvalita. Složíme trojku, která nám zajistí úspěch.

Ale z hlediska správné komunikace byste s nimi asi mluvit měli, ne?
Gólmani jsou taková sekta, tak to musíme brát. Samozřejmě, s nadsázkou řečeno. Máme zkušené trenéry brankářů, kteří nám dají správnou zpětnou vazbu, takže o tohle se nebojím.

