V Itálii byl populárnější a oblíbenější než v rodné zemi. Když se loni vrátil do českého fotbalu, v roli šéfa reprezentací zažil kvalifikační potupy v Chorvatsku (1:5) a na Faerských ostrovech (1:2).
Navrhl změnu trenéra a pak nástupce Ivana Haška týdny řešil. Poslední březnový týden, kdy národní mužstvo v baráži postupně přemohlo Iry i Dány, zažil konečně radost. „Byl jsem na infarkt. Dvakrát dojít až do penaltového rozstřelu, to zrovna nechcete.“
To „jeho“ Itálie penalty nezvládla a v Bosně padla. „Můj dlouholetý spoluhráč Gigi Buffon je tam taky manažerem reprezentace, Geny Gattuso trenérem a Leo Bonucci, kterého jsem měl v Juventusu léta jako hráče, mu dělá asistenta. Bylo jim to moc líto, jak dopadli. Nám to přejí a říkali mi, že na mistrovství budou fandit nám.“
Na co si na turnaji troufáte, jaké máte cíle?
Jdete na to teda hodně rychle. Ještě jsme si neužili ani tu výhru v baráži. S trenérem jsme si zatím hodnotili, jak jsme se tam dostali. Na cíle je vždycky čas, ale je dobrý je mít. A správné je mít ty vysoké.
Postup ze skupiny by měl být povinností, patříte mezi její favority.
Já si nemyslím že bychom byli favoritem. Trenér se už díval na Koreu i Mexiko, to jsou kvalitní týmy a patří mezi těžké soupeře. Jižní Afriku moc nastudovanou nemám.
Baráž jste sice zvládli, ale herní projev nestál za nic. Jak by se národní mužstvo mělo prezentovat na šampionátu?
Trenér Koubek měl hodně těžký úkol. Jeho první utkání bylo vlastně hned zápasem o všechno. Neměl moc času na přípravu. Pomohlo nám, že se odložila liga a sraz jsme mohli udělat dřív. Hráči měli spoustu videa a tvrdě pracovali. Ale základem všeho bylo, že kluci chtěli.
Dřív nechtěli?
U národního mužstva jsem tři čtvrtě roku a když situaci porovnám s koncem podzimu, tak u týmu jsem viděl změnu. Tehdy to tým nebyl, v baráži už jo. Máme silné mužstvo, ale samozřejmě budeme chtít věci změnit, abychom byli víc fotbaloví. Důležité bylo baráž zvládnout, abychom měli startovní čáru.
Kádr se moc nezměnil, proč najednou hráči byli soudržní?
Týdny před baráži jsme kluky s trenérem objížděli, mluvili s nimi a oni všechno pochopili. Zahodili ega a podali týmový výkon, to přesně potřebujeme. Na hřišti to bylo vidět. Všude slyším, že nemáme kvalitu, že nemáme hráče. Trenérovi povídám: Neříkej mi, že to nejde, ale vymysli, jak to půjde.
A on způsob, jak se dostat na šampionát, vymyslel.
Ano, přemýšlel o způsobu hry, o hráčích, o sestavě. Velké uznání patří právě trenérovi a jeho realizačnímu týmu. Vím, kolik času tomu věnovali a jak se tomu věnovali.
Před víc než dvaceti lety jste úspěšnou baráž zažil jako hráč a nyní jako manažer. Mezitím Česko v žádném boji o mistrovství světa neuspělo. Jak byste své role porovnal?
Tenkrát jsme to měl mnohem jednodušší. Jako hráč se soustředíte jen na sebe a pomůže tam, kde to umíte nejlíp, na hřišti. Teď to bylo hodně náročné, hlavně na hlavu. Pracovali jsme s hráči a ukázalo se, že asi dobře, protože byli psychicky silní. Bylo vidět, jak postup chtěli. Při rozcvičce jsem pozoroval Dány a viděl na nich, že je prostě dáme. Na to mám oko. Na válku nebyli nastavení. Přišli si fotbal zahrát, my přišli vyhrát. S Iry to bylo mnohem těžší, i když kvalita byla na straně Dánů.
Fotbalová asociace (FAČR) obdrží za účast na mistrovství světa 9 milionů dolarů, v přepočtu asi 192 milionů korun. Plus dalších 1,5 milionu dolarů, které však musí přesně použít na náklady na přípravu na šampionát.
„Dostali jsme přesné instrukce, za co je můžeme utratit. Máme tak devět milionů dolarů, z kterých musíme hráčům a realizačnímu týmu vyplatit odměny podle prémiového řádu, které tady nastavilo předchozí vedení asociace.“
„Jakmile budeme vědět konkrétní částky a jak je použít, tak to oznámíme. V tomhle chceme být transparentní. Ale zatím bych nerad rozděloval prostředky, které ještě nemáme. Navíc náklady jsou v Americe obrovské, řešíme například, jak na zápasy dostat naše partnery a sponzory. Pro svazovou kasu by bylo perfektní, kdybychom se dostali do finále. Jinak budeme rádi, když rozpočet skončí na nule.“