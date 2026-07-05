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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Rivalové, co se rádi provokují. Haaland a Gabriel hlásí: Naše souboje jsou jako válka

Autor:
  14:37
Gabriel Magalhaes, stoper Arsenalu, a Erling Haaland z Manchesteru City. Ve...

Gabriel Magalhaes, stoper Arsenalu, a Erling Haaland z Manchesteru City. Ve vzájemném zápase do sebe šli. | foto: Reuters

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...
Obránce Gabriel z Arsenalu (vlevo) a Erling Haaland z Manchesteru City
Útočník Erling Haaland z Manchesteru City hlavičkuje před Gabrielem z Arsenalu.
Útočník Erling Haaland z Manchesteru City (vpravo) hlavičkuje v souboji se...
200 fotografií
Podobné souboje si možná spojíte spíše s dávnější minulostí. Jak si defenzivní specialisté brousili zuby na ofenzivní hvězdy soupeře. Jak naopak střelci toužili tvrdým stoperům ukázat, že je nemůžou zastavit. Minimálně jednu takovou rivalitu však nabízí i současnost. V anglické Premier League ji fotbaloví fanoušci milují, teď si přijdou na chuť i diváci na mistrovství světa.

Souboj favorizované Brazílie s ambiciózním Norskem.

Gabriel Magalhaes vs. Erling Haaland.

Zase budou na sobě. Zase si nedarují ani centimetr. A počítejte s tím, že to mezi nimi bude pořádně jiskřit.

Fandové Arsenalu a Manchesteru City jsou na jejich bitvy zvyklí. Jen v lize se utkali už osmkrát, svedli oficiálně zapsaných 26 soubojů.

Skóre? Zatím 16:10 pro norského útočníka.

Teď se poprvé utkají na mezinárodní scéně. V osmifinále světového šampionátu, kde dál postoupí jen jeden.

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„Mají mezi sebou napětí, nemají se rádi. Už jsme byli svědky jejich střetů v minulosti, takže se rozhodně máme na co těšit,“ hlásil pro BBC bývalý kapitán anglické reprezentace Alan Shearer.

Ale proč zrovna oni dva?

Důvod je logický, v klubech bojují o tituly, patří mezi hlavní osobnosti svých týmů. Ale vraťme se nejprve o pár let zpět.

Únor 2023, Arsenal se po letech v krizi konečně zase pral o trofej. Přišel ale klíčový duel s rivalem z Manchesteru. Hráči z klubu ze severního Londýna věděli, že cesta k úspěchu vede přes pokrytí veliké hvězdy soupeře s blonďatým culíkem.

Gabriel (vlevo) z Arsenalu a Erling Haaland z Manchesteru City bojují o míč.

Ujal se jí právě Gabriel. Tehdy na sebe narazili poprvé. A první stránku jejich rivality bystě měli.

Zprvu měl navrch zástupce Manchesteru, vítězil častěji, hned v první sezoně na ostrovech slavil titul. Povedlo se mu to i v té druhé, byť se proti Arsenalu ve dvou zápasech neprosadil.

Na začátku třetího ročníku na sebe oba celky narazily už v pátém kole. A právě tady význam jejich střetů zesílil.

Když City srovnalo v osmé minutě nastavení na 2:2, Haaland chytil míč do rukou a hodil ho Gabrielovi zezadu do hlavy. Po závěrečném hvizdu pak kouči Mikelu Artetovi sdělil – pro fanoušky Premier League – slavnou hlášku „stay humhle eh!“, neboli „zůstaň pokorný“.

Ani jeden těmto okamžikům nepřisuzoval žádnou velkou váhu, Haaland jen uklidňoval emoce: „Co se stane na hřišti, tam také zůstane. Tak to zkrátka je. Tyto souboje jsou součástí fotbalu. Je to bitva, válka.“

Obránce Gabriel z Arsenalu (vlevo) a Erling Haaland z Manchesteru City

A Gabriel volil takřka totožná slova: „Je to bitva, je to válka. Tyhle provokace jsou ve fotbale běžné, jsou jeho součástí. Teď už ale zápas skončil a my na ně budeme čekat u nás doma.“

Jestli si nepamatujete průběh dalšího utkání, zkuste si tipnout.

Máte představu?

Jdeme na to.

Motivovaný Arsenal v čele s Gabrielem svého úhlavního konkurenta zcela rozebral, zvítězil 5:1.

A ti dva? Jakmile domácí skórovali už ve druhé minutě, Gabriel si okamžitě Haalanda vychutnal. „Hned jsem mu křičel do ucha! Naposledy mi hodil balon do hlavy a teď stál přímo u mě. Provokuju ho stejně jako on mě,“ přiznal po zápase.

Tvrdé bitvy svádí doteď, pořád si jsou na blízku. Koho pak asi mají fanoušci Arsenalu a Manchesteru City z toho druhého týmu v oblibě vůbec nejmíň?

Ale nejde jen o tyto dva tábory, urostlý Nor a nekompromisní Brazilec lákají oči i nezaujatých fanoušků.

Gabriel Magalhães tradičně blokuje pokus soupeře, tentokrát Dajzena Maedy.

Erling Haaland (Norsko) slaví ve 43. minutě druhý gól proti Iráku na mistrovství světa.

Podobně jako v minulosti fotbalové nadšence bavily boje mezi Keanem a Haalandem starším nebo třeba Ronaldem a Dani Alvesem či Sergiem Ramosem a Diegem Costou, teď si vybírají Gabriela s Haalandem.

Ani jeden se soubojům nevyhýbá, naopak je oba přímo vyhledávají. Když jeden chytne toho druhého, ten druhý se okamžitě přidá. Zároveň ale cítíte, jak se vzájemně respektují.

Třeba Haaland v posledním vzájemném zápase ukázal, co by možná mnozí jiní nedokázali.

Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

Po jednom ze soubojů si cosi vyříkávali z očí do očí, jejich obličeje se téměř dotýkaly, přičemž Gabriel neudržel nervy a Haalanda hlavičkoval. Rozhodčí dával oběma žlutou, přitom kdyby norský útočník spadl, asi by sudí tasil pro soupeře jinou kartu.

„Ale to bych nikdy neudělal. Můj táta mě naučil: Zůstaň na nohách a nebuď ****. Taková je realita,“ říkal tehdy.

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z Manchesteru City.

Oba chtějí pro své týmy to nejlepší, oba jejich kolize baví. Gabriel nedávno prohlásil, jak si souboje s Haalandem užívá a platí to i opačně.

„Vytáčí mě! Každý útočník si stěžuje na obránce, jako je on, protože jim dělá ze života peklo, ale v hloubi duše je respektujete vůbec nejvíc. Takového hráče chcete mít v týmu. Je skvělý. Těším se, až se s ním znovu utkám na mistrovství světa,“ pravil zase Haaland.

Pokud si zápas pustíte, jejich souboje vás neminou. A nepřekvapí, pokud budou mít na celkový vývoj zápasu obrovský vliv.

„Bude to těsné. Ale co se stane mezi Gabrielem a Haalandem může utkání rozhodnout,“ myslí si třeba bývalý anglický fotbalista Chris Sutton.

Tak kdo bude úspěšnější tentokrát?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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