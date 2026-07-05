Souboj favorizované Brazílie s ambiciózním Norskem.
Gabriel Magalhaes vs. Erling Haaland.
Zase budou na sobě. Zase si nedarují ani centimetr. A počítejte s tím, že to mezi nimi bude pořádně jiskřit.
Fandové Arsenalu a Manchesteru City jsou na jejich bitvy zvyklí. Jen v lize se utkali už osmkrát, svedli oficiálně zapsaných 26 soubojů.
Skóre? Zatím 16:10 pro norského útočníka.
Teď se poprvé utkají na mezinárodní scéně. V osmifinále světového šampionátu, kde dál postoupí jen jeden.
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„Mají mezi sebou napětí, nemají se rádi. Už jsme byli svědky jejich střetů v minulosti, takže se rozhodně máme na co těšit,“ hlásil pro BBC bývalý kapitán anglické reprezentace Alan Shearer.
Ale proč zrovna oni dva?
Důvod je logický, v klubech bojují o tituly, patří mezi hlavní osobnosti svých týmů. Ale vraťme se nejprve o pár let zpět.
Únor 2023, Arsenal se po letech v krizi konečně zase pral o trofej. Přišel ale klíčový duel s rivalem z Manchesteru. Hráči z klubu ze severního Londýna věděli, že cesta k úspěchu vede přes pokrytí veliké hvězdy soupeře s blonďatým culíkem.
Ujal se jí právě Gabriel. Tehdy na sebe narazili poprvé. A první stránku jejich rivality bystě měli.
Zprvu měl navrch zástupce Manchesteru, vítězil častěji, hned v první sezoně na ostrovech slavil titul. Povedlo se mu to i v té druhé, byť se proti Arsenalu ve dvou zápasech neprosadil.
Na začátku třetího ročníku na sebe oba celky narazily už v pátém kole. A právě tady význam jejich střetů zesílil.
Když City srovnalo v osmé minutě nastavení na 2:2, Haaland chytil míč do rukou a hodil ho Gabrielovi zezadu do hlavy. Po závěrečném hvizdu pak kouči Mikelu Artetovi sdělil – pro fanoušky Premier League – slavnou hlášku „stay humhle eh!“, neboli „zůstaň pokorný“.
Ani jeden těmto okamžikům nepřisuzoval žádnou velkou váhu, Haaland jen uklidňoval emoce: „Co se stane na hřišti, tam také zůstane. Tak to zkrátka je. Tyto souboje jsou součástí fotbalu. Je to bitva, válka.“
A Gabriel volil takřka totožná slova: „Je to bitva, je to válka. Tyhle provokace jsou ve fotbale běžné, jsou jeho součástí. Teď už ale zápas skončil a my na ně budeme čekat u nás doma.“
Jestli si nepamatujete průběh dalšího utkání, zkuste si tipnout.
Máte představu?
Jdeme na to.
Motivovaný Arsenal v čele s Gabrielem svého úhlavního konkurenta zcela rozebral, zvítězil 5:1.
A ti dva? Jakmile domácí skórovali už ve druhé minutě, Gabriel si okamžitě Haalanda vychutnal. „Hned jsem mu křičel do ucha! Naposledy mi hodil balon do hlavy a teď stál přímo u mě. Provokuju ho stejně jako on mě,“ přiznal po zápase.
Tvrdé bitvy svádí doteď, pořád si jsou na blízku. Koho pak asi mají fanoušci Arsenalu a Manchesteru City z toho druhého týmu v oblibě vůbec nejmíň?
Ale nejde jen o tyto dva tábory, urostlý Nor a nekompromisní Brazilec lákají oči i nezaujatých fanoušků.
Podobně jako v minulosti fotbalové nadšence bavily boje mezi Keanem a Haalandem starším nebo třeba Ronaldem a Dani Alvesem či Sergiem Ramosem a Diegem Costou, teď si vybírají Gabriela s Haalandem.
Ani jeden se soubojům nevyhýbá, naopak je oba přímo vyhledávají. Když jeden chytne toho druhého, ten druhý se okamžitě přidá. Zároveň ale cítíte, jak se vzájemně respektují.
Třeba Haaland v posledním vzájemném zápase ukázal, co by možná mnozí jiní nedokázali.
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Po jednom ze soubojů si cosi vyříkávali z očí do očí, jejich obličeje se téměř dotýkaly, přičemž Gabriel neudržel nervy a Haalanda hlavičkoval. Rozhodčí dával oběma žlutou, přitom kdyby norský útočník spadl, asi by sudí tasil pro soupeře jinou kartu.
„Ale to bych nikdy neudělal. Můj táta mě naučil: Zůstaň na nohách a nebuď ****. Taková je realita,“ říkal tehdy.
Oba chtějí pro své týmy to nejlepší, oba jejich kolize baví. Gabriel nedávno prohlásil, jak si souboje s Haalandem užívá a platí to i opačně.
„Vytáčí mě! Každý útočník si stěžuje na obránce, jako je on, protože jim dělá ze života peklo, ale v hloubi duše je respektujete vůbec nejvíc. Takového hráče chcete mít v týmu. Je skvělý. Těším se, až se s ním znovu utkám na mistrovství světa,“ pravil zase Haaland.
Pokud si zápas pustíte, jejich souboje vás neminou. A nepřekvapí, pokud budou mít na celkový vývoj zápasu obrovský vliv.
„Bude to těsné. Ale co se stane mezi Gabrielem a Haalandem může utkání rozhodnout,“ myslí si třeba bývalý anglický fotbalista Chris Sutton.
Tak kdo bude úspěšnější tentokrát?