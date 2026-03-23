Francie vybrala nového kouče. Po mistrovství světa ji převezme Zidane

Na lavičce francouzské reprezentace po MS skončí někdejší Zidanův spoluhráč Didier Deschamps, jenž národní tým vede od roku 2012 a stal se s ním v roce 2018 mistrem světa a v roce 2022 vicemistrem světa.
Třiapadesátiletý Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
|
Lidem děkuji za zprávy, vzkazuje Šulc. Do Lyonu si na pomoc pozval lékaře z Plzně
Ve své hráčské kariéře držitel Zlatého míče za rok 1998 a trojnásobný nejlepší fotbalista světa podle ankety FIFA pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. Jeho kariéra skončila neslavně ve finále MS 2006 proti Itálii, když byl za úder hlavou do hrudi Marka Materazziho v prodloužení vyloučen a Francie následně prohrála souboj o titul v penaltovém rozstřelu.