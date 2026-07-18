Televizní program 34. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|sobota 18. července, 23:00
|Francie – Anglie
|ČT sport
Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Francie – Anglie najdete ZDE.
Sobota 18. července, 23:00
Francie – Anglie
Francie vstoupí do utkání o bronz po první porážce na turnaji. V semifinále nestačila na úřadující evropské šampiony ze Španělska, kterým podlehla 0:2, a přišla o šanci zahrát si třetí finále mistrovství světa za sebou.
Svěřenci Didiera Deschampse přesto mají za sebou povedený šampionát. Vyhráli základní skupinu bez ztráty bodu a v play off vyřadili Švédsko, Paraguay i Maroko. Nyní mohou navázat na zlato z roku 2018 a stříbro z roku 2022 ziskem další medaile.
Francouzský kouč po turnaji skončí na lavičce reprezentace, očekává se proto, že v rozlučkovém utkání udělá několik změn v sestavě. Největší hvězda Kylian Mbappé by však měla nastoupit od úvodních minut. Kapitán Francie má na kontě osm branek a stále bojuje s Lionelem Messim o korunu nejlepšího střelce turnaje.
„Převládá v nás velké zklamání, hráči jsou zdrceni. Musíme to přijmout a připravit se na další utkání,“ uvedl trenér Didier Deschamps.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Francie – Senegal
|3:1
|2.
|Francie – Irák
|3:0
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko
|3:0
|osmifinále
|Paraguay – Francie
|0:1
|čtvrtfinále
|Francie – Maroko
|2:0
|semifinále
|Francie – Španělsko
|0:2
Anglie byla jen několik minut od postupu do finále. V semifinále proti Argentině vedla ještě v 84. minutě 1:0, nakonec ale po obratu soupeře prohrála 1:2.
Výběr Thomase Tuchela na šampionátu dlouho nepoznal porážku. Ve skupině dvakrát zvítězil a jednou remizoval, v play off následně vyřadil DR Kongo, Mexiko i Norsko. Nyní se pokusí získat první medaili z mistrovství světa od triumfu v roce 1966.
Angličané zároveň budou chtít Francii oplatit porážku 1:2 ze čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Z posledních devíti vzájemných duelů však zvítězili pouze jednou.
„Zápas o třetí místo nechce hrát žádný z našich hráčů a troufnu si říct, že ani žádný z Francouzů. Všichni chtějí hrát finále. Dali jsme do toho všechno, ale bohužel to nevyšlo. Musíme vzít zápas o bronz jako realitu,“ prohlásil německý trenér Angličanů Thomas Tuchel.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Anglie – Ghana
|0:0
|3.
|Panama – Anglie
|0:2
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo
|2:1
|osmifinále
|Mexiko – Anglie
|2:3
|čtvrtfinále
|Norsko – Anglie
|1:2 po prodl.
|semifinále
|Anglie – Argentina
|1:2
Utkání o 3. místo: Francie - Anglie
statistiky a zajímavosti
Výkop: sobota 18. července, 23:00 SELČ (Miami).
Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno (všichni Ven.) - González (video, Urug.).
Bilance celkem: 32 10-5-17 41:72.
Bilance na MS: 3 1-0-2 3:6.
Předpokládané sestavy:
Absence z aktuální nominace: Saliba - J. Henderson, Livramento (všichni zranění), James, Stones (oba nejistý start).
Nejlepší střelci z aktuální nominace: Mbappé (64) - Kane (85).
Nejlepší střelci na turnaji: Mbappé (8) - Bellingham, Kane (oba 6).
Zajímavosti: