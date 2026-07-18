Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

34. den MS ve fotbale: Francie a Anglie si v souboji zklamaných zahrají o bronz

Autor: ,
  9:57

Gólman Anglie Pickford během semifinále mistrovství světa proti Argentině. | foto: AP

Předposlední zápas fotbalového mistrovství světa obstará souboj dvou zklamaných semifinalistů. Francie a Anglie se utkají o bronz. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního vysílání.

Televizní program 34. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
sobota 18. července, 23:00Francie – AnglieČT sport

Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Francie – Anglie najdete ZDE.

Sobota 18. července, 23:00

FrancieAnglie

Francie vstoupí do utkání o bronz po první porážce na turnaji. V semifinále nestačila na úřadující evropské šampiony ze Španělska, kterým podlehla 0:2, a přišla o šanci zahrát si třetí finále mistrovství světa za sebou.

Svěřenci Didiera Deschampse přesto mají za sebou povedený šampionát. Vyhráli základní skupinu bez ztráty bodu a v play off vyřadili Švédsko, Paraguay i Maroko. Nyní mohou navázat na zlato z roku 2018 a stříbro z roku 2022 ziskem další medaile.

Francouzský kouč po turnaji skončí na lavičce reprezentace, očekává se proto, že v rozlučkovém utkání udělá několik změn v sestavě. Největší hvězda Kylian Mbappé by však měla nastoupit od úvodních minut. Kapitán Francie má na kontě osm branek a stále bojuje s Lionelem Messim o korunu nejlepšího střelce turnaje.

„Převládá v nás velké zklamání, hráči jsou zdrceni. Musíme to přijmout a připravit se na další utkání,“ uvedl trenér Didier Deschamps.

Výsledky Francie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Francie – Senegal3:1
2.Francie – Irák3:0
3.Norsko – Francie1:4
1. kolo play offFrancie – Švédsko3:0
osmifináleParaguay – Francie0:1
čtvrtfináleFrancie – Maroko2:0
semifináleFrancie – Španělsko0:2

Anglie byla jen několik minut od postupu do finále. V semifinále proti Argentině vedla ještě v 84. minutě 1:0, nakonec ale po obratu soupeře prohrála 1:2.

Výběr Thomase Tuchela na šampionátu dlouho nepoznal porážku. Ve skupině dvakrát zvítězil a jednou remizoval, v play off následně vyřadil DR Kongo, Mexiko i Norsko. Nyní se pokusí získat první medaili z mistrovství světa od triumfu v roce 1966.

Angličané zároveň budou chtít Francii oplatit porážku 1:2 ze čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Z posledních devíti vzájemných duelů však zvítězili pouze jednou.

„Zápas o třetí místo nechce hrát žádný z našich hráčů a troufnu si říct, že ani žádný z Francouzů. Všichni chtějí hrát finále. Dali jsme do toho všechno, ale bohužel to nevyšlo. Musíme vzít zápas o bronz jako realitu,“ prohlásil německý trenér Angličanů Thomas Tuchel.

Výsledky Anglie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Anglie – Ghana0:0
3.Panama – Anglie0:2
1. kolo play offAnglie – DR Kongo2:1
osmifináleMexiko – Anglie2:3
čtvrtfináleNorsko – Anglie1:2 po prodl.
semifináleAnglie – Argentina1:2

Utkání o 3. místo: Francie - Anglie

statistiky a zajímavosti

Výkop: sobota 18. července, 23:00 SELČ (Miami).

Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno (všichni Ven.) - González (video, Urug.).

Bilance celkem: 32 10-5-17 41:72.

Bilance na MS: 3 1-0-2 3:6.

Předpokládané sestavy:
Francie: Maignan - Gusto, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Koné - Olise, Cherki, Doué - Mbappé.
Anglie: Pickford - Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly - Mainoo, Eze - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane.

Absence z aktuální nominace: Saliba - J. Henderson, Livramento (všichni zranění), James, Stones (oba nejistý start).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Mbappé (64) - Kane (85).

Nejlepší střelci na turnaji: Mbappé (8) - Bellingham, Kane (oba 6).

Zajímavosti:

  • Francie prohrála jediný z posledních 9 vzájemných zápasů
  • Francie v semifinále prohrála se Španělskem 0:2, předtím na probíhajícím MS zvítězila ve všech 6 duelech
  • Francie v semifinále prohrála po sérii 7 vítězství a ve 4. utkání vyřazovací fáze na probíhajícím MS poprvé inkasovala
  • Francie ve vyřazovací fázi na MS prohrála v základní době jen minulé z posledních 12 utkání
  • Francie těsně nedosáhla na třetí finále MS po sobě, o bronz si zahraje počtvrté, uspěla v letech 1958 a 1986
  • Francie bude usilovat o třetí medaili na MS po sobě, v roce 2018 získala zlato, před 4 lety stříbro
  • Anglie vyhrála 2 ze 3 vzájemných duelů na MS, naposledy ale zvítězila na minulém šampionátu před 4 lety ve čtvrtfinále Francie 2:1
  • Anglie v semifinále prohrála s Argentinou 1:2 a rovněž utrpěla první porážku na turnaji (z toho 5 vítězství)
  • Anglie si na MS zahraje o 3. místo potřetí v historii, v letech 1990 ani 2018 neuspěla
  • Anglie si na MS zahraje o druhou medaili po zlatu z domácího šampionátu v roce 1966
  • Anglie prohrála jen minulý z posledních 9 zápasů
  • Anglie na posledních 2 evropských šampionátech získala stříbro
  • Mbappé (Francie) skóroval v 5 ze 7 zápasů na probíhajícím MS a s 8 góly vede střeleckou tabulku společně s Messim, v historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rekordmanem
  • kouč Deschamps se po zápase rozloučí s působením na lavičce francouzské reprezentace, s 26 zápasy na MS je rekordmanem mezi trenéry
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Finále odpíská Vinčič, vítězové se těší na prsteny

Sledujeme online
Slavko Vinčič

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off. Španělsko, nebo Argentina?

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Fotbalové mistrovství světa 2026 dospělo k zápasům o medaile. V duelu o třetí místo se střetnou Francie s Anglií, ve finále Španělsko vyzve obhájce trofeje z Argentiny. Podívejte se na kompletní...

Anglie - Argentina 1:2, do finále po obratu v závěru, srovnal Enzo, pak rozhodl Lautaro

Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.

Pět minut byli angličtí fotbalisté od postupu do finále mistrovství světa. Pět minut byli Argentinci od porážky v semifinále. Ale bláznivý závěr v horké Atlantě všechno změnil. Messi dvakrát přihrál,...

34. den MS ve fotbale: Francie a Anglie si v souboji zklamaných zahrají o bronz

Gólman Anglie Pickford během semifinále mistrovství světa proti Argentině.

Předposlední zápas fotbalového mistrovství světa obstará souboj dvou zklamaných semifinalistů. Francie a Anglie se utkají o bronz. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního...

18. července 2026  9:57

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové

Dost možná to měla být v prvním poločase sestava, se kterou se počítá pro vstup do nové, velmi očekávané sezony. Pokud to tak bylo, bude mít trenér hradeckých fotbalistů David Horejš v příštích...

18. července 2026

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, pózuje před novým logem klubu.

Za půl roku, co je Jiří Bílek sportovním ředitelem pardubických fotbalistů, nabral klub směrem dopředu přímo raketové tempo. Místo boje o záchranu byla na jaře najednou na dohled spíš skupina o...

17. července 2026  18:47

Křetínský ho v Praze přesvědčil. Kapitán Bowen zůstane ve West Hamu i po sestupu

Jarrod Bowen zdraví fandy West Hamu před zápasem.

Jarrod Bowen bude hrát za londýnský fotbalový klub West Ham i poté, co letos sestoupil z Premier League. Klubový kapitán a zároveň anglický reprezentant uvedl, že ho o pokračování v týmu přesvědčila...

17. července 2026  17:02

Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům, jistotu mají Zima a Vlček

David Zima (vlevo) v souboji o míč s Kwadwo Duahem během zápasu Slavie s...

Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další...

17. července 2026  16:56

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Finále odpíská Vinčič, vítězové se těší na prsteny

Sledujeme online
Slavko Vinčič

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

17. července 2026  9:15,  aktualizováno  16:54

Rýsuje se nejdražší přestup historie? Olise prý chce do Realu, v Německu to popírají

Francouzský křídelník Michael Olise během zápasu se Španělskem.

V sobotu ho čeká zápas o třetí místo na mistrovství světa, pak krátké volno a následně se začne připravovat na novou sezonu. Kde to ale bude? Francouzský fotbalista Michael Olise je aktuálně hráčem...

17. července 2026  16:30

Nová, a přece stejná Argentina. Anglii vyřadilo třináct hráčů, kteří už finále zažili

Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.

Když argentinští fotbalisté ve středu v semifinále mistrovství světa porazili Anglii (2:1), na hřišti se na tom podílelo třináct hráčů, kteří zasáhli do vítězného finále předchozího šampionátu v...

17. července 2026  15:55

Artis lovil v Super Nově, dvě defenzivní posily si vyhlédl v pražské Slavii

Neil Glossoa, nová posila Slavie

Nováček první fotbalové ligy Artis Brno získal osmnáctiletého záložníka Ismaela Syllu. Talentovaný hráč z Pobřeží slonoviny přestoupil z lotyšského celku Super Nova. Na hostování míří do...

17. července 2026  15:37

Sparta se na ligu dobře nenaladila. Od soupeře z Dánska dostala pět gólů

Sparťané v přípravě proti Nordsjaellandu dostávají jeden z pěti gólů.

Pro fanoušky sparťanských fotbalistů přiletěla z Německa nemilá zpráva. Týden před startem nového ročníku mužstvo prohrálo oba poslední zápasy na soustředění, navíc v tom posledním od Nordsjaellandu...

17. července 2026  14:15

Zbrojovka přivádí dvě posily. Do Brna míří mistr rakouské ligy z Mali a Vaníček

Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý...

Brněnská Zbrojovka dál posiluje kádr před návratem do nejvyšší soutěže. Po Jaromíru Zmrhalovi, Petru Ševčíkovi či Danielu Vašulínovi získala další dvě zvučná jména. Dres jihomoravského klubu nově...

17. července 2026  12:42

Pardubice vstupují do nové éry. Mění logo, staví silnější tým a zlevňují vstupenky

Vojtěch Patrák ukazuje nový pardubický dres a logo.

Po poklidné záchraně poklidné léto? Kdepak. Ve fotbalových Pardubicích je před startem nové sezony rušno. Účastník nejvyšší soutěže má novou vizuální identitu, zlevnil vstupné a představil další...

17. července 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.