ONLINE: Francie - Španělsko, boj o finále. Vicemistři světa proti šampionům Evropy

Předčasné finále? Podle výsledků na turnaji v Americe to tak vypadá. Obě mužstva jsou dominantní.
Francie šest zápasů, šest výher, skóre 16:2.
Španělsko šest zápasů, pět výher, jedna remíza, skóre 11:1.
Ve vyřazovací fázi se přece jen líp jeví Francie, ale zase měla papírově slabší protivníky.
Španělé proti Portugalsku i Belgii rozhodli až v závěrech zápasů.
Francie je v semifinále MS posedmé a jako teprve třetí země po Německu a Brazílii může postoupit do finále potřetí za sebou.
Španělé hrají semifinále teprve podruhé a poprvé od celkového triumfu v roce 2010.