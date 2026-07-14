Televizní program 32. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|úterý 14. července, 21:00
|Francie – Španělsko
|Nova Action
Úterý 14. července, 21:00
Francie – Španělsko
Francie vstupuje do semifinále jako jediný tým, který na mistrovství světa vyhrál všech šest dosavadních zápasů. Obhájci stříbrných medailí navíc ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali a mohou postoupit do finále potřetí za sebou.
„Španělska se nebojíme. Neměli bychom se bát nikoho. Je důležité si zachovat pokoru, s níž jsme do turnaje vstoupili. Musíme se soustředit na svou hru. Připravujeme se, jak nejlépe umíme, a výsledek snad dopadne v náš prospěch,“ řekl francouzský zadák Ibrahima Konaté.
Tým trenéra Didiera Deschampse, který odkoučuje rekordní 26. zápas na světových šampionátech, bude opět spoléhat na kanonýra Kyliana Mbappého. Francouzský útočník skóroval v pěti z šesti duelů na tomto MS a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Lionelem Messim. V historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rivalem.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Francie – Senegal
|3:1
|2.
|Francie – Irák
|3:0
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|osmifinále
|Francie – Švédsko
|3:0
|čtvrtfinále
|Paraguay – Francie
|0:1
|semifinále
|Francie – Maroko
|2:0
Španělsko se může opřít o dlouhodobě skvělou formu. Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho v základní hrací době neprohráli už 36 zápasů v řadě a proti Francii budou chtít navázat na dvě nedávná vítězství. Nejprve uspěli 2:1 v semifinále mistrovství Evropy (2024) a loni zvládli také přestřelku 5:4 v semifinále Ligy národů.
Na světových šampionátech však mají lepší bilanci Francouzi. V dosud jediném vzájemném utkání na MS vyhráli v roce 2006 osmifinále 3:1.
„Všichni mají od zápasu velká očekávání. Oba týmy jsou kandidáty na finále. Myslím, že utkání bude velmi otevřené a budeme muset předvést to nejlepší, co umíme,“ uvedl před zápasem španělský trenér Luis de la Fuente.
Nejlepším střelcem Španělů na turnaji je se čtyřmi góly Mikel Oyarzabal, poslední dva zápasy rozhodl v samém závěru coby střídající hráč Mikel Merino. Pouze jednou se zatím na šampionátu trefil hvězdný útočník Barcelony Lamine Yamal.
„Upřímně řečeno, nevadilo by mi vyhrát mistrovství světa, i kdybych vstřelil jen jeden gól. Myslím, že na tenhle zápas všichni čekali už od začátku turnaje. Já se na něj opravdu těším. Pokud se má Francie někoho bát, pak jsme to podle mě my,“ prohlásil Yamal.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|3.
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|osmifinále
|Španělsko – Rakousko
|3:0
|čtvrtfinále
|Portugalsko – Španělsko
|0:1
|semifinále
|Španělsko – Belgie
|2:1
Podrobnou textovou reportáž z utkání Francie – Španělsko najdete ZDE.