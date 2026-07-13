Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Francie nemá v týmu Francouze. Bývalý premiér pobouřil rasistickým výrokem

Autor:
  13:14
Francouzská radost v osmifinále, útočník Kylian Mbappé proti Paraguayi...

Francouzská radost v osmifinále, útočník Kylian Mbappé proti Paraguayi proměnil pokutový kop. | foto: Reuters

Francouzský útočník Kylian Mbappé zahrává penaltu v utkání s Marokem.
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
Dembélé pomáhá Mbappému, který střídal kvůli zranění.
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
45 fotografií
Ta zpráva pobouřila před úterním semifinále fotbalového mistrovství světa oba soupeře. „Francouzi mají špičkový tým, ale nemají v něm Francouze,“ napsal někdejší španělský premiér Mariano Rajoy ve svém sloupku v deníku El Debate.

Když komentář vyšel, vyvolal zděšení ve Španělsku a nevoli ve Francii.

„Tyto poznámky jsou opovrženíhodné a prokazují hlubokou neznalost francouzské historie. Neznalost toho, co Francie je. Neznalost hrdosti, kterou Francouzi chovají ke svému národnímu týmu,“ prohlásila v pondělí dopoledne ve vysílání televize RTL mluvčí francouzské vlády Maud Bregeonová. „Je to jasný rasismus.“

Vyjadřovali se i další politici.

„Pokud je toto prohlášení pravdivé, je naprosto nepřijatelné,“ řekl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v rozhovoru pro BMF TV.

Mariano Rajoy

„Věřím, že máme před sebou ještě dlouhou cestu k tomu, abychom žili společně v soudržnosti. Francie je republika, kde má každý své místo, bez ohledu na svůj původ, přesvědčení nebo náboženství, pokud respektuje společná pravidla republiky,“ prohlásil Nuňez.

„Francie není etnický národ. Nemá barvu pleti ani náboženství. Je to politický národ sjednocený kolem motta republiky. K velkému zklamání rasistické pravice,“ vzkázal první tajemník Socialistické strany (PS) Olivier Faure.

Kdo vyhraje fotbalové mistrovství světa?

celkem hlasů: 114

„Tento závan rasismu nelze tolerovat,“ prohlásil šéf Francouzské fotbalové federace (FFF) Philippe Diallo. „Naši hráči nemají důvod dostávat od bývalého španělského premiéra žádný certifikát o národnosti. Svým komentářem vytvořil odporné klima.“

„Všichni hráči francouzského týmu jsou Francouzi. Tečka,“ prohlásila ministerská delegátka pro frankofonii, mezinárodní partnerství a Francouze v zahraničí Éléonore Caroitová. „Ať už jsou výroky skandální nebo zákeřné, všechny rasistické útoky proti francouzskému týmu jsou nepřijatelné.“

Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Není to poprvé během šampionátu, co slova politika ze země francouzského soupeře vyvolala pozdvižení. Po utkání prvního kola play off paraguayská senátorka Celeste Amarillová rasisticky urážela kapitána Kyliana Mbappého.

„Ten hlupák se ani nenaučil psát. Místo mateřského mléka pil z kokosu a nejvzdělanějšími tvory, které kdy slyšel, byli šimpanzi,“ vyťukala k fotce francouzského útočníka s paraguayským gólmanem Orlandem Gillem, jemuž Mbappé po utkání odmítl podat ruku.

Mbappé jí odpověděl, že je „opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce.“ Senátorka si to nenechala líbit, napsala otevřený dopis, v němž Mbappého vyzvala k omluvě a pohrozila právními kroky.

Kdo si myslíš, že jsi? Omluv se. Madam Celeste hrozí Mbappému žalobou

Zatímco Amarillovou k výrokům vedla naštvanost z dění na hřišti, Rajoy narážel na africký původ většiny reprezentantů, přitom mimo Francii se narodili jen tři z kádru - Marcus Thuram (Itálie) Michael Olise (Anglie) a Brice Samba (Kongo).

Africký původ mají i někteří Španělé, největší hvězda Lamine Yamal má otce z Maroka a matku z Rovníkové Guiney. Nico Williams je zase synem ghanských rodičů.

„Chápu, že to neřekl se zlým úmyslem, ale myslím, že v tom musíme být trochu opatrnější,“ citoval deník Marca útočníka Borju Iglesiase. „Jsem překvapený, že tohle vůbec někdo řekne. Všichni jsme odněkud, žijeme v multikulturní společnosti. Myslím, že bohatství naší země spočívá i v této rozmanitosti.“

Španělský útočník Lamine Yamal během čtvrtfinále mistrovství světa proti Belgii.

Proti Rajoyovi vystoupil i současný španělský premiér Pedro Sánchez. „Španělsko patří těm, kteří ho milují a pracují pro něj. Ne těm, kteří ho hanobí xenofobními výroky. Francie, uvidíme se v semifinále. Ať vyhraje lepší tým a ať prohraje rasismus.“

Ministr zahraničí José Manuel Albares označil Rajoyův komentář za „zraňující a nebezpečný“. „Cokoli, co maskuje rasismus a xenofobii, je opovrženíhodné. Tohle není Španělsko. Všichni Francouzi bez rozdílu jsou našimi přáteli, sousedy a partnery.“

Vyjádřil se i Manuel Valls, který byl francouzským premiérem v letech 2014 až 2016, čili v době Rajoye.

„Mariano, při jednáních jsme spolu seděli jako Evropané, jako předsedové vlád. Proto mě jeho slova nejen pobouřila, ale zranila. Nemyslel jsem si, že bys toho byl schopen,“ cituje ho deník El Español. „Není to rozmar, protože to, co v tom týmu nevidí, není národnost. Jinými slovy říká, pro něj nemůže být černoch Francouz. Tomu se jednoduše říká rasismus.“

I kvůli neopatrnému politikovi má soupeř Španělska o motivaci postaráno.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Příští turnaj se může rozšířit na 64 týmů, přiznal Infantino

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Brazílie - Norsko 1:2, adeus. Nejvíc fotbalovou zemi planety srazil Haaland

Norští fotbalisté oslavují hrdinu Haalanda, který se v zápase s Brazílií trefil...

Fotbalové mistrovství světa ztratilo dalšího z gigantů. Osmifinále bylo stropem pro Brazílii, s pěti tituly nejúspěšnější země v historii šampionátů nestačila na Norsko, kterému podlehla 1:2. Obě...

S nikým se neradil. Podivný verdikt pro Baloguna vynesl šéf disciplinárky sám

Americký útočník Folarin Balogun dostává červenou kartu v utkání s Bosnou a...

K vynesení kontroverzního verdiktu pro amerického útočníka Folarina Baloguna za červenou kartu na fotbalovém mistrovství světa mohla disciplinární komise FIFA dojít následujícím způsobem: prezident...

13. července 2026  13:04

Trenér cestovatel. V Africe Trucha lehal před střelbou. Evropa? Klidně se ozvěte!

Český trenér Tomáš Trucha má za sebou několik zajímavých štací. Kromě domácích...

Na africkém kontinentu prožil víc než deset let. Koučoval v Jihoafrické republice, Botswaně i Keni, dnes působí v Indonésii. Přesto jeho trenérská fotbalová cesta začala v jihomoravském Mikulově a na...

13. července 2026  8:30

Slávisté v přípravě na pátý pokus zvítězili, proti Ružomberku skórovali třikrát

Ivan Schranz (Slavia) dává gól v Jablonci.

Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3:0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry. Favorit dal všechny tři branky až po přestávce,...

12. července 2026  19:55

Také Fallon se ptal: Přijdeš? Fenomén Haaland dobyl Ameriku, překvapil i Nory

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Nebyl to jeho den. Víc než sto minut na hřišti, jedenadvacet dotyků s balonem, dvě hlavičky přímo na bránu, ale žádná vyložená šance. Spoustu pokažených přihrávek, viditelně těžké nohy a v půlce...

12. července 2026  18:15

Už ne mundial pro 48 týmů. Příště ho rozšiřme na 64, burcuje Infantino

Lionel Messi si bere míč k rohovému praporku.

Vážně: mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi blue Sport to uvedl první...

12. července 2026  16:54

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Příští turnaj se může rozšířit na 64 týmů, přiznal Infantino

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

12. července 2026  16:07

Zemřel fotbalista Antonio Rattín. Muž, kvůli kterému vznikly červené karty

Argentinec Antonio Rattín opouští hřiště po vyloučení ve čtvrtfinále...

Zemřel argentinský fotbalista Antonio Rattín, jehož vzdorovitá reakce po vyloučení na mistrovství světa v roce 1966 přispěla k zavedení žlutých a červených karet. Bývalému záložníkovi týmu Boca...

12. července 2026  15:46

Odejde Šulc z Lyonu? Pro vedení je údajně jednou z možností, jak může získat peníze

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Ačkoliv ho na jaře trápila zranění, ve Francii prožil skvělou první sezonu. A toho možná bude chtít vedení fotbalového Lyonu využít. Podle tamních médií je totiž odchod českého útočníka Pavla Šulce...

12. července 2026  15:21

Postupujeme, ale trpěli jsme, přiznal Scaloni. Messi půjde poprvé proti Anglii

Julián Álvarez slaví vítězný gól proti Švýcarsku, s ním vlevo Jose Lopez a...

Znovu si to neudělali jednoduché, přesto fotbalisté Argentiny oslavili postup. „Je pravda, že jsme trpěli,“ přitakal trenér Lionel Scaloni. Jeho svěřenci udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a v...

12. července 2026  12:40

Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Bezprostředně po zápase se na dálku tak trochu poštěkal s vlastním trenérem Thomasem Tuchelem. „Říkal, že jsme měli štěstí? No, to je jedno. Bylo to náročné a každý hráč zápas odmakal,“ oddechoval...

12. července 2026  10:53

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

Breel Embolo vyskočil ještě před kontaktem s Leandrem Paredesem a po zásluze...

Tahle situace se stala už podruhé na šampionátu, tentokrát to ale bylo s vážnějšími důsledky. Útočník Breel Embolo simuloval a na základě kontroly u videa dostal druhou žlutou kartu. Oslabení Švýcaři...

12. července 2026  9:45

Skandál, fraška, vítězem je rozhodčí. Norové cítí křivdu kvůli neuznané brance

Norský obránce Torbjorn Heggem posílá míč do anglické brány, ale gól byl...

Skandál. Fraška. Neuvěřitelně špatné rozhodnutí. Nespravedlnost. „Je to spíš simulování než faul,“ rozhazuje naštvaně rukama někdejší norský fotbalista Kristoffer Lökberg ve vysílání veřejnoprávní...

12. července 2026  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.