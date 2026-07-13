Francie nemá v týmu Francouze. Bývalý premiér pobouřil rasistickým výrokem

Když komentář vyšel, vyvolal zděšení ve Španělsku a nevoli ve Francii.
„Tyto poznámky jsou opovrženíhodné a prokazují hlubokou neznalost francouzské historie. Neznalost toho, co Francie je. Neznalost hrdosti, kterou Francouzi chovají ke svému národnímu týmu,“ prohlásila v pondělí dopoledne ve vysílání televize RTL mluvčí francouzské vlády Maud Bregeonová. „Je to jasný rasismus.“
Vyjadřovali se i další politici.
„Pokud je toto prohlášení pravdivé, je naprosto nepřijatelné,“ řekl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v rozhovoru pro BMF TV.
„Věřím, že máme před sebou ještě dlouhou cestu k tomu, abychom žili společně v soudržnosti. Francie je republika, kde má každý své místo, bez ohledu na svůj původ, přesvědčení nebo náboženství, pokud respektuje společná pravidla republiky,“ prohlásil Nuňez.
„Francie není etnický národ. Nemá barvu pleti ani náboženství. Je to politický národ sjednocený kolem motta republiky. K velkému zklamání rasistické pravice,“ vzkázal první tajemník Socialistické strany (PS) Olivier Faure.
„Tento závan rasismu nelze tolerovat,“ prohlásil šéf Francouzské fotbalové federace (FFF) Philippe Diallo. „Naši hráči nemají důvod dostávat od bývalého španělského premiéra žádný certifikát o národnosti. Svým komentářem vytvořil odporné klima.“
„Všichni hráči francouzského týmu jsou Francouzi. Tečka,“ prohlásila ministerská delegátka pro frankofonii, mezinárodní partnerství a Francouze v zahraničí Éléonore Caroitová. „Ať už jsou výroky skandální nebo zákeřné, všechny rasistické útoky proti francouzskému týmu jsou nepřijatelné.“
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Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla
Není to poprvé během šampionátu, co slova politika ze země francouzského soupeře vyvolala pozdvižení. Po utkání prvního kola play off paraguayská senátorka Celeste Amarillová rasisticky urážela kapitána Kyliana Mbappého.
„Ten hlupák se ani nenaučil psát. Místo mateřského mléka pil z kokosu a nejvzdělanějšími tvory, které kdy slyšel, byli šimpanzi,“ vyťukala k fotce francouzského útočníka s paraguayským gólmanem Orlandem Gillem, jemuž Mbappé po utkání odmítl podat ruku.
Mbappé jí odpověděl, že je „opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce.“ Senátorka si to nenechala líbit, napsala otevřený dopis, v němž Mbappého vyzvala k omluvě a pohrozila právními kroky.
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Zatímco Amarillovou k výrokům vedla naštvanost z dění na hřišti, Rajoy narážel na africký původ většiny reprezentantů, přitom mimo Francii se narodili jen tři z kádru - Marcus Thuram (Itálie) Michael Olise (Anglie) a Brice Samba (Kongo).
Africký původ mají i někteří Španělé, největší hvězda Lamine Yamal má otce z Maroka a matku z Rovníkové Guiney. Nico Williams je zase synem ghanských rodičů.
„Chápu, že to neřekl se zlým úmyslem, ale myslím, že v tom musíme být trochu opatrnější,“ citoval deník Marca útočníka Borju Iglesiase. „Jsem překvapený, že tohle vůbec někdo řekne. Všichni jsme odněkud, žijeme v multikulturní společnosti. Myslím, že bohatství naší země spočívá i v této rozmanitosti.“
Proti Rajoyovi vystoupil i současný španělský premiér Pedro Sánchez. „Španělsko patří těm, kteří ho milují a pracují pro něj. Ne těm, kteří ho hanobí xenofobními výroky. Francie, uvidíme se v semifinále. Ať vyhraje lepší tým a ať prohraje rasismus.“
Ministr zahraničí José Manuel Albares označil Rajoyův komentář za „zraňující a nebezpečný“. „Cokoli, co maskuje rasismus a xenofobii, je opovrženíhodné. Tohle není Španělsko. Všichni Francouzi bez rozdílu jsou našimi přáteli, sousedy a partnery.“
Vyjádřil se i Manuel Valls, který byl francouzským premiérem v letech 2014 až 2016, čili v době Rajoye.
„Mariano, při jednáních jsme spolu seděli jako Evropané, jako předsedové vlád. Proto mě jeho slova nejen pobouřila, ale zranila. Nemyslel jsem si, že bys toho byl schopen,“ cituje ho deník El Español. „Není to rozmar, protože to, co v tom týmu nevidí, není národnost. Jinými slovy říká, pro něj nemůže být černoch Francouz. Tomu se jednoduše říká rasismus.“
I kvůli neopatrnému politikovi má soupeř Španělska o motivaci postaráno.