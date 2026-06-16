ONLINE: Francie - Senegal 0:0, úvod bez větších šancí, pak Jackson trefuje tyč

Souboj třetího s patnáctým ve světovém žebříčku vyhlíží skutečně atraktivně.
Francouzi po dvou finálových účastech v řadě jsou opět mezi favority na titul. Naposledy podlehli Argentincům na penalty, v Rusku 2018 naopak slavili.
To Senegal letos v zimě nejdříve ovládl finále Afrického kontinentálního šampionátu, jenže mu byl titul po dvou měsících kontumačně odebrán ve prospěch soupeře z Maroka poté, co hráči pod vedením trenéra Papeho Thiawa na protest opustili trávník.
Jediný, kdo zůstal a chtěl utkání dohrát, byl slavný Sadio Mané. Senegalci pak rozhodli v prodloužení, přesto titul nakonec nezískali.
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Maročané dva měsíce po skandálním finále získali kontumačně africký titul
A tak se na aktuálním turnaji představují jen jako vicemistři Afriky. V týmu působí například bývalý slávista Malick Diouf.
Francie se na světový šampionát kvalifikovala bez porážky, ztratila body jen za remízu s Islandem. Senegal rovněž ovládl svou kvalifikační skupinu před jiným účastníkem – Demokratickou republikou Kongo.
Oba týmy mohou dojít daleko. Kdo bude v úvodu šťastnější?
M. Maignan - J. Koundé, W. Saliba, D. Upamecano, T. Hernandez - A. Tchouaméni, A. Rabiot, M. Olise, O. Dembélé, D. Doué - K. Mbappé
É. Mendy - K. Diatta, K. Koulibaly, M. Niakhate, E. Diouf - L. Camara, I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, N. Jackson, S. Mané
L. Digne, N. Kanté, L. Hernandez, M. Thuram, M. Akliouche, W. Zaire-Emery, B. Samba, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, B. Barcola, J. Mateta, M. Lacroix, M. Koné, R. Risser