ONLINE: Norsko - Francie, souboj o první místo, Mbappému a spol. stačí remíza

Mbappé i Haaland dali ve dvou zápasech čtyři branky, Francie i Norsko porazily Senegal i Irák. Haaland však začne zápas na lavici, kouč Solbakken ho šetří.
Francouzský trenér Didier Deschamps ovšem bude na lavičce scházet, kvůli úmrtí matky odcestoval zpět do vlasti a zastoupí ho asistent Guy Stéphan.
Finalistům minulého světového šampionátu Francouzům stačí k udržení první příčky remíza, před utkáním jsou poměrně jasným favoritem, a to i pro Haalanda. „Upřímně řečeno, nemám ze zápasu s Francií žádné zvláštní obavy. Pravděpodobně nás porazí a nakonec turnaj vyhrají,“ řekl Haaland.
E. Selvik - F. Aursnes, H. Falchener, L. Östigaard, F. Björkan - K. Thorstvedt, P. Berg, T. Aasgaard - O. Bobb, J. Larsen, A. Schjelderup
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, M. Lacroix, T. Hernandez - A. Tchouaméni, M. Koné, O. Dembélé, M. Olise, D. Doué - K. Mbappé
S. Tangvik, S. Langaas, T. Heggem, Ö. Nyland, S. Berge, J. Ryerson, M. Pedersen, M. Ödegaard, A. Sörloth, E. Haaland, J. Hauge, K. Ajer, D. Wolfe, M. Thorsby, A. Nusa
N. Kanté, L. Hernandez, L. Digne, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté, A. Rabiot, M. Gusto, R. Cherki, B. Barcola, W. Saliba, W. Zaire-Emery, J. Mateta, R. Risser, B. Samba