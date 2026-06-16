Program francouzských fotbalistů na MS 2026
Francie odehraje všechny tři zápasy základní skupiny I na východním pobřeží USA, v New Jersey, Philadelphii a Bostonu.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|16.06.
|21:00
|FRANCIE – Senegal
|New York / New Jersey Stadium (USA)
|22.06.
|23:00
|FRANCIE – Irák
|Philadelphia Stadium (USA)
|26.06.
|21:00
|Norsko – FRANCIE
|Boston Stadium (USA)
Soupiska francouzských fotbalistů na MS 2026
Trenér Didier Deschamps zveřejnil konečnou 26člennou nominaci a jde o jeho poslední seznam. Po šampionátu z reprezentační lavičky po čtrnácti letech odejde. Mezi největší překvapení patří premiérová pozvánka pro jednadvacetiletého brankáře Robina Rissera a návrat útočníka Jeana-Philippa Matety. Naopak chybí Eduardo Camavinga či Randal Kolo Muani, zraněný je Hugo Ekitiké.
|Soupiska Francie
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Mike Maignan
|AC Milán
|Brice Samba
|Rennes
|Robin Risser
|Lens
|Obránci
|Malo Gusto
|Chelsea
|Lucas Digne
|Aston Villa
|Dayot Upamecano
|Bayern Mnichov
|Jules Koundé
|Barcelona
|Ibrahima Konaté
|Liverpool
|William Saliba
|Arsenal
|Theo Hernandez
|Al-Hilal
|Lucas Hernandez
|PSG
|Maxence Lacroix
|Crystal Palace
|Záložníci
|Manu Koné
|AS Řím
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid
|N’Golo Kanté
|Fenerbahçe
|Adrien Rabiot
|AC Milán
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|Rayan Cherki
|Manchester City
|Maghnes Akliouche
|Monaco
|Útočníci
|Ousmane Dembélé
|PSG
|Marcus Thuram
|Inter Milán
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|Michael Olise
|Bayern Mnichov
|Bradley Barcola
|PSG
|Désiré Doué
|PSG
|Jean-Philippe Mateta
|Crystal Palace
Opory francouzské reprezentace
Brankář - Mike Maignan
Jasná jednička Francie. Brankář AC Milán vyniká reflexy i hrou nohama a v rozehrávce je pro Deschampsův systém klíčový. Pod tlakem působí klidně a tým dokáže podržet v rozhodujících momentech. Souboj o pozici jeho zástupce svedou zkušený Brice Samba a nováček Robin Risser.
Obrana - William Saliba
Elegantní stoper Arsenalu se schopností bránit ve velkém prostoru a zakládat útoky přesnou rozehrávkou. O místo ve stoperské dvojici se přetahuje s Ibrahimou Konatém a Dayotem Upamecanem, což z francouzské defenzivy dělá jednu z nejlépe obsazených na turnaji.
Záloha - Aurélien Tchouaméni
Defenzivní opora zálohy z Realu Madrid. Pokrývá obrovský prostor, čte hru a dává týmu rovnováhu. Díky němu mají ofenzivní hvězdy více prostoru. Po jeho boku nejčastěji nastupuje zkušený Adrien Rabiot.
Útok - Kylian Mbappé
Kapitán a největší hvězda týmu. Útočník Realu Madrid má před sebou třetí světový šampionát a útočí hned na dva rekordy - nejlepšího střelce francouzských dějin na MS (drží jej s 13 góly Just Fontaine) i celkového rekordmana reprezentace. Z minulých dvou turnajů má na kontě dvanáct branek (čtyři v roce 2018, osm v roce 2022). Doplňují ho další útočné hvězdy v čele s držitelem Zlatého míče Ousmanem Dembélém.
Soupeři ve skupině I
Francie dostala do cesty zajímavou kombinaci soupeřů.
- Senegal zná z bolestivé historie. Právě s ním v úvodu MS 2002 prohrála 0:1. Tato šokující porážka přispěla k nečekanému francouzskému vyřazení ze skupiny.
- Norsko se na MS vrací po dlouhé pauze, tažené hvězdami v čele s Erlingem Haalandem. Někteří experti ho označují jako možné překvapení turnaje.
- Irák představuje exotického a méně probádaného soupeře.
Příprava francouzských fotbalistů před MS
Generálka před odletem za oceán nedopadla pro Francii podle představ. Favorit v Nantes nečekaně prohrál s Pobřežím slonoviny a Deschampsovi tím skončila pozoruhodná série – od jeho nástupu v roce 2012 Francie přípravný zápas před žádným vrcholným turnajem neprohrála. Trenér sice šetřil některé hráče (odpočívaly opory PSG i stoper Saliba) a šlo „jen“ o test, dvanáct dnů před úvodním duelem se Senegalem, ale takový budíček nepotěší.
Cesta Francie na MS 2026
Feancie si účast zajistila 13. listopadu 2025, když v 5. kole kvalifikační skupiny D rozdrtila doma Ukrajinu 4:0. Dvěma góly se blýskl kapitán Kylian Mbappé, který tehdy zaznamenal své 54. a 55. reprezentační trefy. Francie prošla šesti kvalifikačními zápasy bez porážky, jediný bod ztratila po remíze 2:2 na Islandu. Ve skupině měla nejlepší útok (16 vstřelených branek) i nejlepší obranu (pouhé 4 inkasované góly).
Trenér Didier Deschamps
Pro Deschampse je tohle poslední velká štace. Po MS 2026 u reprezentace po čtrnácti letech skončí. A málokdo má takovou vizitku. Zvednout pohár jako hráč i jako trenér zvládli v dějinách jen tři muži, vedle Deschampse ještě Mario Zagallo a Franz Beckenbauer. On sám byl u obojího. Byl kapitánem zlatého týmu z roku 1998 i koučem mistrů z roku 2018. Jestli Francie dojde znovu do finále, přidá další unikát a stane se vůbec prvním trenérem, který se na MS dostane do tří finále za sebou.
Historie účastí Francie na MS ve fotbale
Francie se na MS 2026 představí už po sedmnácté a zároveň půjde o její osmý turnaj za sebou. Pohár pro mistry světa Francouzi zvedli dvakrát, v letech 2018 a 1998. K tomu přidali dvě prohraná finále (2006 a 2022).
Když se v roce 1930 v Uruguayi hrálo historicky první MS, Francie nechyběla. Mexiko zdolala 4:1 a Lucien Laurent se navíc postaral o úplně první branku, jaká kdy na světovém šampionátu padla.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1930
|Uruguay
|Vyřazena ve skupině
|MS 1934
|Itálie
|Vyřazena v 1. kole
|MS 1938
|Francie
|Čtvrtfinále
|MS 1954
|Švýcarsko
|Vyřazena ve skupině
|MS 1958
|Švédsko
|3. místo
|MS 1966
|Anglie
|Vyřazena ve skupině
|MS 1978
|Argentina
|Vyřazena ve skupině
|MS 1982
|Španělsko
|4. místo
|MS 1986
|Mexiko
|3. místo
|MS 1998
|Francie
|Zlatá medaile
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Vyřazena ve skupině
|MS 2006
|Německo
|Stříbrná medaile
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Vyřazena ve skupině
|MS 2014
|Brazílie
|Čtvrtfinále
|MS 2018
|Rusko
|Zlatá medaile
|MS 2022
|Katar
|Stříbrná medaile
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace