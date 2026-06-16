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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

  7:00
Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Ve skupině I ji čekají Senegal, Irák a Norsko. Program, soupisku, klíčové hráče i bohatou historii týmu najdete v našem přehledu.

Francouzští fotbalisté po prohře v přípravě s Pobřežím slonoviny děkují fanouškům v Nantes za podporu. | foto: Reuters

Program francouzských fotbalistů na MS 2026

Francie odehraje všechny tři zápasy základní skupiny I na východním pobřeží USA, v New Jersey, Philadelphii a Bostonu.

DatumČasZápasDějištěVýsledek
16.06.21:00FRANCIE – SenegalNew York / New Jersey Stadium (USA)
22.06.23:00FRANCIE – IrákPhiladelphia Stadium (USA)
26.06.21:00Norsko – FRANCIEBoston Stadium (USA)

Soupiska francouzských fotbalistů na MS 2026

Trenér Didier Deschamps zveřejnil konečnou 26člennou nominaci a jde o jeho poslední seznam. Po šampionátu z reprezentační lavičky po čtrnácti letech odejde. Mezi největší překvapení patří premiérová pozvánka pro jednadvacetiletého brankáře Robina Rissera a návrat útočníka Jeana-Philippa Matety. Naopak chybí Eduardo Camavinga či Randal Kolo Muani, zraněný je Hugo Ekitiké.

Soupiska FrancieJméno a příjmeníKlub
BrankářiMike MaignanAC Milán
Brice SambaRennes
Robin RisserLens
ObránciMalo GustoChelsea
Lucas DigneAston Villa
Dayot UpamecanoBayern Mnichov
Jules KoundéBarcelona
Ibrahima KonatéLiverpool
William SalibaArsenal
Theo HernandezAl-Hilal
Lucas HernandezPSG
Maxence LacroixCrystal Palace
ZáložníciManu KonéAS Řím
Aurélien TchouaméniReal Madrid
N’Golo KantéFenerbahçe
Adrien RabiotAC Milán
Warren Zaïre-EmeryPSG
Rayan CherkiManchester City
Maghnes AklioucheMonaco
ÚtočníciOusmane DembéléPSG
Marcus ThuramInter Milán
Kylian MbappéReal Madrid
Michael OliseBayern Mnichov
Bradley BarcolaPSG
Désiré DouéPSG
Jean-Philippe MatetaCrystal Palace

Opory francouzské reprezentace

Brankář - Mike Maignan

Jasná jednička Francie. Brankář AC Milán vyniká reflexy i hrou nohama a v rozehrávce je pro Deschampsův systém klíčový. Pod tlakem působí klidně a tým dokáže podržet v rozhodujících momentech. Souboj o pozici jeho zástupce svedou zkušený Brice Samba a nováček Robin Risser.

Francouzský brankář Mike Maignan inkasuje v semifinále se Španělskem.

Obrana - William Saliba

Elegantní stoper Arsenalu se schopností bránit ve velkém prostoru a zakládat útoky přesnou rozehrávkou. O místo ve stoperské dvojici se přetahuje s Ibrahimou Konatém a Dayotem Upamecanem, což z francouzské defenzivy dělá jednu z nejlépe obsazených na turnaji.

Francouzský obránce William Saliba si kryje míč před Cristianem Ronaldem z Portugalska.

Záloha - Aurélien Tchouaméni

Defenzivní opora zálohy z Realu Madrid. Pokrývá obrovský prostor, čte hru a dává týmu rovnováhu. Díky němu mají ofenzivní hvězdy více prostoru. Po jeho boku nejčastěji nastupuje zkušený Adrien Rabiot.

Francouz Aurélien Tchouaméni (vpravo) dotírá na Memphise Depaye z Nizozemska.

Útok - Kylian Mbappé

Kapitán a největší hvězda týmu. Útočník Realu Madrid má před sebou třetí světový šampionát a útočí hned na dva rekordy - nejlepšího střelce francouzských dějin na MS (drží jej s 13 góly Just Fontaine) i celkového rekordmana reprezentace. Z minulých dvou turnajů má na kontě dvanáct branek (čtyři v roce 2018, osm v roce 2022). Doplňují ho další útočné hvězdy v čele s držitelem Zlatého míče Ousmanem Dembélém.

Francouzský útočník Kylian Mbappé (vpravo) bojuje o míč s Chorvatem Lukou Modričem.

Soupeři ve skupině I

Francie dostala do cesty zajímavou kombinaci soupeřů.

  • Senegal zná z bolestivé historie. Právě s ním v úvodu MS 2002 prohrála 0:1. Tato šokující porážka přispěla k nečekanému francouzskému vyřazení ze skupiny.
  • Norsko se na MS vrací po dlouhé pauze, tažené hvězdami v čele s Erlingem Haalandem. Někteří experti ho označují jako možné překvapení turnaje.
  • Irák představuje exotického a méně probádaného soupeře.

Příprava francouzských fotbalistů před MS

Generálka před odletem za oceán nedopadla pro Francii podle představ. Favorit v Nantes nečekaně prohrál s Pobřežím slonoviny a Deschampsovi tím skončila pozoruhodná série – od jeho nástupu v roce 2012 Francie přípravný zápas před žádným vrcholným turnajem neprohrála. Trenér sice šetřil některé hráče (odpočívaly opory PSG i stoper Saliba) a šlo „jen“ o test, dvanáct dnů před úvodním duelem se Senegalem, ale takový budíček nepotěší.

Aurelien Tchouameni z Francie hlavičkuje v přípravném duelu s Pobřežím slonoviny.

Cesta Francie na MS 2026

Feancie si účast zajistila 13. listopadu 2025, když v 5. kole kvalifikační skupiny D rozdrtila doma Ukrajinu 4:0. Dvěma góly se blýskl kapitán Kylian Mbappé, který tehdy zaznamenal své 54. a 55. reprezentační trefy. Francie prošla šesti kvalifikačními zápasy bez porážky, jediný bod ztratila po remíze 2:2 na Islandu. Ve skupině měla nejlepší útok (16 vstřelených branek) i nejlepší obranu (pouhé 4 inkasované góly).

Trenér Didier Deschamps

Pro Deschampse je tohle poslední velká štace. Po MS 2026 u reprezentace po čtrnácti letech skončí. A málokdo má takovou vizitku. Zvednout pohár jako hráč i jako trenér zvládli v dějinách jen tři muži, vedle Deschampse ještě Mario Zagallo a Franz Beckenbauer. On sám byl u obojího. Byl kapitánem zlatého týmu z roku 1998 i koučem mistrů z roku 2018. Jestli Francie dojde znovu do finále, přidá další unikát a stane se vůbec prvním trenérem, který se na MS dostane do tří finále za sebou.

Trenér francouzské reprezentace Didier Deschamps v přípravě před mistrovstvím světa 2026.

Historie účastí Francie na MS ve fotbale

Francie se na MS 2026 představí už po sedmnácté a zároveň půjde o její osmý turnaj za sebou. Pohár pro mistry světa Francouzi zvedli dvakrát, v letech 2018 a 1998. K tomu přidali dvě prohraná finále (2006 a 2022).

Když se v roce 1930 v Uruguayi hrálo historicky první MS, Francie nechyběla. Mexiko zdolala 4:1 a Lucien Laurent se navíc postaral o úplně první branku, jaká kdy na světovém šampionátu padla.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1930UruguayVyřazena ve skupině
MS 1934ItálieVyřazena v 1. kole
MS 1938FrancieČtvrtfinále
MS 1954ŠvýcarskoVyřazena ve skupině
MS 1958Švédsko3. místo
MS 1966AnglieVyřazena ve skupině
MS 1978ArgentinaVyřazena ve skupině
MS 1982Španělsko4. místo
MS 1986Mexiko3. místo
MS 1998FrancieZlatá medaile
MS 2002Korea a JaponskoVyřazena ve skupině
MS 2006NěmeckoStříbrná medaile
MS 2010Jižní AfrikaVyřazena ve skupině
MS 2014BrazílieČtvrtfinále
MS 2018RuskoZlatá medaile
MS 2022KatarStříbrná medaile
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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