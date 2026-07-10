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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zakletý přerušovaný rozběh. Penalty s ním mají na MS nižší úspěšnost

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  9:25
Francouzský útočník Kylian Mbappé zahrává penaltu v utkání s Marokem.

Francouzský útočník Kylian Mbappé zahrává penaltu v utkání s Marokem. | foto: AP

Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
Dembélé pomáhá Mbappému, který střídal kvůli zranění.
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
17 fotografií
Taky jste si říkali, že si mohl počínat lépe? Kylian Mbappé, francouzský snajpr, neproměnil ve čtvrtek večer proti Maroku (2:0) teprve druhou penaltu v reprezentační kariéře. Rozběhl se, zastavil, zadrobil a vystřelil tak lajdácky, že gólman Jasín Bunú jen lehce skočil do strany a zaradoval se. Není to přitom poprvé, co na fotbalovém mistrovství světa tenhle střelecký „trik“ selhal.

„Viděli jsme opravdu slabou střelu a snadný zákrok. Bunú je v penaltách opravdu machr, asi nejlepší brankář,“ míní francouzský novinář Julien Laurens.

Marocký gólman se na šampionátu blýskl už jednou, když v rozstřelu s Nizozemskem netradičně chytil penaltu tak, že místo skoku do strany udělal pár rychlých kroků a vysokou střelu rukou reflexivně vyrazil.

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Jeho soupeř Mbappé teď navázal třeba na brazilského Bruna Guimaraese, norského Jörgena Stranda Larsena, argentinského Lionela Messiho a anglického Harryho Kanea – poslední jmenovaný měl šanci svou penaltu zopakovat kvůli postavení chorvatského brankáře Dominika Livakoviče, bez přerušovaného rozeběhu už proměnil.

Všichni výše zmínění střelci neproměnili kop s typickým trhnutím v pohybu, při kterém očekávají, že se brankář pohne dřív. Ale také ztrácejí stabilitu a většinou letí míč trochu jinak, než kdyby se prudce rozeběhli.

Dohromady jich tímhle stylem podle BBC na mistrovství světa střelci zahráli 26, z toho jedenáctkrát neproměnili, což je úspěšnost 57 %.

„Zdá se, že se brankáři postupně naučili, jak si s nimi poradit,“ tuší Ian Wright, bývalý anglický útočník.

Naopak mezi úspěšnými „zaškubávači“ najdete rakouského Marka Arnautoviče, mexického Raúla Jiméneze, brazilského Neymara, portugalského Cristiana Ronalda, Yoaneho Wissu z DR Kongo či německého Kaie Havertze. A mimochodem také Mbappého, který tak proměnil penaltu proti Paraguayi.

Klasicky zahraných penalt bylo na šampionátu zatím 35, tedy o devět víc, z toho 24 jich střelci proměnili. To dělá úspěšnost 68 %.

Francouzský útočník Kylian Mbappé (vlevo) se chystá na pokutový kop.

Z toho vychází, že letošní mistrovství je, co se týče pokutových kopů během hrací doby, druhé nejhorší od roku 1966 (skoro třetinu střelci nepromění). Když přimícháte ještě penalty v rozstřelu, vyjde vám 35 % neúspěšných pokusů, což už je nejhorší číslo od roku 1966, od kterého se vedou detailní statistiky.

„Je to také tím, že brankáři jsou větší a atletičtější,“ přidává někdejší skotský křídelník Pat Nevin.

„Rozhodně je dnes těžší penaltu proměnit. I s velmi dobře kopnutou střelou nemáte jistotu. A proto se zkoušíte ujistit, zaváháte, snažíte se brankáře zmást. Ti vás mají načtené z hromady dat, takže každé škubnutí je znát. Každý se snaží získat malou výhodu,“ doplňuje.

„Mbappé má svůj rituál, který nemění a je úspěšný. Položí si míč svým způsobem na trávník a promění. Problém je, že to musel kvůli zdržení opakovat třikrát,“ říká Nevin.

Moment, kdy marocký brankář Jasín Bunú čapnul penaltu Kyliana Mbappého z Francie.

„Rutiny jsou ve fotbale důležité a tohle ho jednoznačně rozhodilo,“ doplňuje Laurens.

„Čím déle čekáte, tím víc pochybujete a přehodnocujete,“ líčí Wright.

Byl to důvod, proč Mbappému nakonec zadrobení nepomohlo? Zatím tahle technika střelcům na šampionátu nepřeje.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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