„Viděli jsme opravdu slabou střelu a snadný zákrok. Bunú je v penaltách opravdu machr, asi nejlepší brankář,“ míní francouzský novinář Julien Laurens.
Marocký gólman se na šampionátu blýskl už jednou, když v rozstřelu s Nizozemskem netradičně chytil penaltu tak, že místo skoku do strany udělal pár rychlých kroků a vysokou střelu rukou reflexivně vyrazil.
|
Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku
Jeho soupeř Mbappé teď navázal třeba na brazilského Bruna Guimaraese, norského Jörgena Stranda Larsena, argentinského Lionela Messiho a anglického Harryho Kanea – poslední jmenovaný měl šanci svou penaltu zopakovat kvůli postavení chorvatského brankáře Dominika Livakoviče, bez přerušovaného rozeběhu už proměnil.
Všichni výše zmínění střelci neproměnili kop s typickým trhnutím v pohybu, při kterém očekávají, že se brankář pohne dřív. Ale také ztrácejí stabilitu a většinou letí míč trochu jinak, než kdyby se prudce rozeběhli.
KYLIAN MBAPPÉ neproměnil penaltu! 😳— Nova Sport (@novasport_cz) July 9, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/MEKqWZkGs2
Dohromady jich tímhle stylem podle BBC na mistrovství světa střelci zahráli 26, z toho jedenáctkrát neproměnili, což je úspěšnost 57 %.
„Zdá se, že se brankáři postupně naučili, jak si s nimi poradit,“ tuší Ian Wright, bývalý anglický útočník.
Naopak mezi úspěšnými „zaškubávači“ najdete rakouského Marka Arnautoviče, mexického Raúla Jiméneze, brazilského Neymara, portugalského Cristiana Ronalda, Yoaneho Wissu z DR Kongo či německého Kaie Havertze. A mimochodem také Mbappého, který tak proměnil penaltu proti Paraguayi.
Klasicky zahraných penalt bylo na šampionátu zatím 35, tedy o devět víc, z toho 24 jich střelci proměnili. To dělá úspěšnost 68 %.
Z toho vychází, že letošní mistrovství je, co se týče pokutových kopů během hrací doby, druhé nejhorší od roku 1966 (skoro třetinu střelci nepromění). Když přimícháte ještě penalty v rozstřelu, vyjde vám 35 % neúspěšných pokusů, což už je nejhorší číslo od roku 1966, od kterého se vedou detailní statistiky.
„Je to také tím, že brankáři jsou větší a atletičtější,“ přidává někdejší skotský křídelník Pat Nevin.
„Rozhodně je dnes těžší penaltu proměnit. I s velmi dobře kopnutou střelou nemáte jistotu. A proto se zkoušíte ujistit, zaváháte, snažíte se brankáře zmást. Ti vás mají načtené z hromady dat, takže každé škubnutí je znát. Každý se snaží získat malou výhodu,“ doplňuje.
„Mbappé má svůj rituál, který nemění a je úspěšný. Položí si míč svým způsobem na trávník a promění. Problém je, že to musel kvůli zdržení opakovat třikrát,“ říká Nevin.
„Rutiny jsou ve fotbale důležité a tohle ho jednoznačně rozhodilo,“ doplňuje Laurens.
„Čím déle čekáte, tím víc pochybujete a přehodnocujete,“ líčí Wright.
Byl to důvod, proč Mbappému nakonec zadrobení nepomohlo? Zatím tahle technika střelcům na šampionátu nepřeje.