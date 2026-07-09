Televizní program 29. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|čtvrtek 9. července, 22:00
|Francie – Maroko
|ČT sport
Čtvrtek 9. července, 22:00
Francie – Maroko
Francouzi na šampionátu zatím nezaváhali a vyhráli všech pět dosavadních zápasů. Ve vyřazovací fázi si nejprve poradili 3:0 se Švédskem a následně po těsném vítězství 1:0 vyřadili Paraguay. Svěřenci trenéra Didiera Deschampse mohou postoupit do třetího semifinále mistrovství světa v řadě, což se dosud povedlo pouze Brazílii a Německu.
Francie navíc neprohrála ve vyřazovací fázi mistrovství světa v základní hrací době ani po prodloužení už deset zápasů za sebou. Před osmi lety získala titul mistrů světa a na minulém šampionátu podlehla ve finále Argentině až po penaltovém rozstřelu.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Francie – Senegal
|3:1
|2.
|Francie – Irák
|3:0
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|osmifinále
|Francie – Švédsko
|3:0
|čtvrtfinále
|Paraguay – Francie
|0:1
Maroko prochází turnajem také bez porážky. Ve skupině remizovalo s Brazílií a následně porazilo Skotsko i Haiti. V osmifinále přešlo přes Nizozemsko po penaltovém rozstřelu a mezi nejlepší osmičku postoupilo po výhře 3:0 nad Kanadou.
Maročané se s Francií na mistrovství světa utkají podruhé. Na předchozím šampionátu podlehli evropskému soupeři v semifinále 0:2, poté obsadili čtvrté místo, které je dosud nejlepším výsledkem afrického i arabského týmu v historii světových šampionátů.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Brazílie – Maroko
|1:1
|2.
|Skotsko – Maroko
|0:1
|3.
|Maroko – Haiti
|4:2
|osmifinále
|Nizozemsko – Maroko
|1:1, 2:3 na penalty
|čtvrtfinále
|Kanada – Maroko
|0:3
Podrobnou textovou reportáž z utkání Francie – Maroko najdete ZDE.