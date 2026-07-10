Strach o Mbappého. Překoná ještě Messiho? Střídání bylo preventivní, ujistil

„Byla to spíš prevence, zraněný nejsem,“ ujistil Mbappé v pozápasovém rozhovoru, který vysílala Česká televize s překladem svého zahraničního zpravodaje Jana Šmída.
„Ucítil jsem kotník, takže jsem se raději nechal vystřídat. Nebojte, v semifinále budu hrát. Jsem v pořádku!“ vysvětloval s úsměvem.
Ve chvíli, kdy se na trávníku sbalil do klubíčka, mu do smíchu nebylo.
„Vypadalo to všelijak, ve francouzském sektoru zavládlo úplné zděšení a mezi novináři snad ještě větší,“ líčil expert České televize a bývalý útočník Luděk Zelenka přímo ze stadionu v Bostonu.
„To, že poté zůstal v dresu, ale hned naznačilo, že to není nic vážného a že snad jen nechtěl v závěru rozhodnutého zápasu nic riskovat.“
Což je naopak velká úleva.
Mbappé v utkání s africkým soupeřem nejdřív neproměnil penaltu, když nechal vyniknou brankáře Jasína Bunú poté, co se lajdácky rozběhl a ještě pomaleji kopnul. Rozhodit se ale nenechal a po hodině hry otevřel skóre a zároveň rozhodl parádním obstřelem k tyči.
Dokonale umístěná na zadní a nebylo co řešit. 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 opět ukázal své umění v plné parádě! 😎🇫🇷— Nova Sport (@novasport_cz) July 9, 2026
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„To nejdůležitější ale teprve přijde. Nechceme ponechat nic náhodě, jdeme si za svým. Ano, postoupili jsme do semifinále, ale náš cíl je ještě větší,“ líčil Mbappé.
Kromě touhy dostat se do třetího finále mistrovství světa v řadě a druhého velkolepého triumfu stíhá útočník španělského Realu i velké individuální milníky.
S osmi góly je společně s argentinským mágem Lionelem Messim nejlepším střelcem letošního ročníku. A celkově? Na fenomén s desítkou na zádech mu chybí jediný gól. Nasázel jich totiž během třech turnajů už dvacet. V sedmadvaceti letech.
„Je fantastické, že tohle můžeme sledovat, protože tohle všechno fanoušky k televizím táhne a baví je turnaj sledovat,“ dodal Zelenka.
Hvězdné střelecké války táhnou také norský bijec Erling Haaland (7 gólů) a anglický hroťák Harry Kane (6), což z turnaje dělá extra zajímavou show.
Dlouholetý nedostižný rekord, kterému se nikdo z nich zatím nepřiblížil, je ještě mnohem dál. Legendární francouzský útočník Just Fontaine se v roce 1958 vyšplhal až na číslo třináct.
Je čas, aby ho na trůnu vystřídal krajan?
Vypadá to, že Mbappého nezastaví ani bolavý kotník.