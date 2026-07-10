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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Strach o Mbappého. Překoná ještě Messiho? Střídání bylo preventivní, ujistil

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  7:16
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...

Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které nedohrál kvůli zranění. | foto: AP

Dembélé pomáhá Mbappému, který střídal kvůli zranění.
Dembélé (číslo 7) navýšil vedení Francie proti Maroku.
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...
31 fotografií
Francouzští novináři na tribuně se prý jen zaraženě dívali, když se na zemi svíjel s bolestivou křečovitou grimasou, zatímco se držel za pravý kotník. Kamery pak zabraly Kyliana Mbappého, klíčového muže čtvrtfinále s Marokem (2:0), jak osmigólový střelec fotbalového mistrovství světa na lavičce odpočívá se zutou kopačkou. A celý svět se ptá: Bude v pořádku?

„Byla to spíš prevence, zraněný nejsem,“ ujistil Mbappé v pozápasovém rozhovoru, který vysílala Česká televize s překladem svého zahraničního zpravodaje Jana Šmída.

„Ucítil jsem kotník, takže jsem se raději nechal vystřídat. Nebojte, v semifinále budu hrát. Jsem v pořádku!“ vysvětloval s úsměvem.

Ve chvíli, kdy se na trávníku sbalil do klubíčka, mu do smíchu nebylo.

Dembélé pomáhá Mbappému, který střídal kvůli zranění.
Francouzský útočník Kylian Mbappé v bolestech během utkání s Marokem, které...

„Vypadalo to všelijak, ve francouzském sektoru zavládlo úplné zděšení a mezi novináři snad ještě větší,“ líčil expert České televize a bývalý útočník Luděk Zelenka přímo ze stadionu v Bostonu.

„To, že poté zůstal v dresu, ale hned naznačilo, že to není nic vážného a že snad jen nechtěl v závěru rozhodnutého zápasu nic riskovat.“

Což je naopak velká úleva.

Mbappé v utkání s africkým soupeřem nejdřív neproměnil penaltu, když nechal vyniknou brankáře Jasína Bunú poté, co se lajdácky rozběhl a ještě pomaleji kopnul. Rozhodit se ale nenechal a po hodině hry otevřel skóre a zároveň rozhodl parádním obstřelem k tyči.

„To nejdůležitější ale teprve přijde. Nechceme ponechat nic náhodě, jdeme si za svým. Ano, postoupili jsme do semifinále, ale náš cíl je ještě větší,“ líčil Mbappé.

Kromě touhy dostat se do třetího finále mistrovství světa v řadě a druhého velkolepého triumfu stíhá útočník španělského Realu i velké individuální milníky.

S osmi góly je společně s argentinským mágem Lionelem Messim nejlepším střelcem letošního ročníku. A celkově? Na fenomén s desítkou na zádech mu chybí jediný gól. Nasázel jich totiž během třech turnajů už dvacet. V sedmadvaceti letech.

Kylian Mbappé otevřel skóre ve čtvrtfinále proti Maroku.

„Je fantastické, že tohle můžeme sledovat, protože tohle všechno fanoušky k televizím táhne a baví je turnaj sledovat,“ dodal Zelenka.

Hvězdné střelecké války táhnou také norský bijec Erling Haaland (7 gólů) a anglický hroťák Harry Kane (6), což z turnaje dělá extra zajímavou show.

Dlouholetý nedostižný rekord, kterému se nikdo z nich zatím nepřiblížil, je ještě mnohem dál. Legendární francouzský útočník Just Fontaine se v roce 1958 vyšplhal až na číslo třináct.

Je čas, aby ho na trůnu vystřídal krajan?

Vypadá to, že Mbappého nezastaví ani bolavý kotník.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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