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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Francie - Maroko, repríza minulého semifinále MS. Kdo projde dál?

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Sledujeme online   21:05

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Francouzští fanoušci s obrazem, kde je prezident FIFA Gianni Infantino s penězi, před utkáním s Marokem. | foto: AP

Zbývá posledních osm. Čtvrtfinálové bitvy mistrovství světa otevírají francouzští fotbalisté, kteří v repríze posledního semifinále hrají s Marokem. Utkání z amerického Bostonu sledujte v podrobné online reportáži od 22 hodin.

Výběr trenéra Didiera Deschampse na šampionátu vyhrál všech pět dosavadních zápasů, v play off si poradil se Švédskem a Paraguayí.

Nyní usiluje o postup do třetího semifinále za sebou, což se dosud podařilo jen Brazílii (mezi lety 1994 až 2002) a Německu, kterému se to povedlo čtyřikrát v řadě (2002 až 2014).

Francie neprohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení už desetkrát za sebou. Před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.

Ve svém středu má Kyliana Mbappého. Sedmadvacetiletý kanonýr je mezi střelci spolu s Norem Erlingem Haalandem se sedmi góly druhý za Lionelem Messim, na nějž ztrácejí jednu trefu. Také v historickém pořadí se francouzský kapitán nachází za legendárním Argentincem, a to o dvě branky.

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Deschamps koučuje na MS svůj 25. zápas, čímž vyrovná rekord Němce Helmuta Schöna, jehož už překonal v počtu vítězství, kterých má aktuálně 19. V počtu startů se na něj mohl dotáhnout už dříve, kvůli úmrtí matky ale zmeškal poslední zápas ve skupině s Norskem.

Sedmapadesátiletý Deschamps, který ovládl šampionát jako hráč i kouč, což vedle něj dokázali jen Brazilec Mário Zagallo a Němec Franz Beckenbauer, po 14 letech na lavičce Francie skončí. Každý duel tak může být jeho rozlučkou.

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Zápas odřídí argentinští rozhodčí v čele s hlavním sudím Facundem Tellem. Vzhledem k čtyři roky starému vzájemnému finále a faktu, že obě země na sebe můžou narazit v závěrečném utkání i letos, vzbudilo toto rozhodnutí rozpaky.

„Nesoustředím se na to, kdo je rozhodčí. To jsme nikdy nedělali, zabýváme se jen Marokem,“ prohlásil stoper Dayot Upamecano.

Maroko s Francií se na vrcholné světové akci utkají teprve podruhé, na předchozím šampionátu vyhrál evropský tým 2:0. V boji o bronz následně Maročané podlehli Chorvatům, i tak ale čtvrtým místem vytvořili africké a zároveň i arabské maximum.

Ani svěřenci kouče Muhammada Vahbího na turnaji v Severní Americe v pěti duelech nenašli přemožitele. V play off vystavili stopku po penaltovém rozstřelu Nizozemcům a poté i Kanadě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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