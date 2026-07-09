ONLINE: Francie - Maroko, repríza minulého semifinále MS. Kdo projde dál?

Výběr trenéra Didiera Deschampse na šampionátu vyhrál všech pět dosavadních zápasů, v play off si poradil se Švédskem a Paraguayí.
Nyní usiluje o postup do třetího semifinále za sebou, což se dosud podařilo jen Brazílii (mezi lety 1994 až 2002) a Německu, kterému se to povedlo čtyřikrát v řadě (2002 až 2014).
Francie neprohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení už desetkrát za sebou. Před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.
Ve svém středu má Kyliana Mbappého. Sedmadvacetiletý kanonýr je mezi střelci spolu s Norem Erlingem Haalandem se sedmi góly druhý za Lionelem Messim, na nějž ztrácejí jednu trefu. Také v historickém pořadí se francouzský kapitán nachází za legendárním Argentincem, a to o dvě branky.
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Deschamps koučuje na MS svůj 25. zápas, čímž vyrovná rekord Němce Helmuta Schöna, jehož už překonal v počtu vítězství, kterých má aktuálně 19. V počtu startů se na něj mohl dotáhnout už dříve, kvůli úmrtí matky ale zmeškal poslední zápas ve skupině s Norskem.
Sedmapadesátiletý Deschamps, který ovládl šampionát jako hráč i kouč, což vedle něj dokázali jen Brazilec Mário Zagallo a Němec Franz Beckenbauer, po 14 letech na lavičce Francie skončí. Každý duel tak může být jeho rozlučkou.
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Zápas odřídí argentinští rozhodčí v čele s hlavním sudím Facundem Tellem. Vzhledem k čtyři roky starému vzájemnému finále a faktu, že obě země na sebe můžou narazit v závěrečném utkání i letos, vzbudilo toto rozhodnutí rozpaky.
„Nesoustředím se na to, kdo je rozhodčí. To jsme nikdy nedělali, zabýváme se jen Marokem,“ prohlásil stoper Dayot Upamecano.
Maroko s Francií se na vrcholné světové akci utkají teprve podruhé, na předchozím šampionátu vyhrál evropský tým 2:0. V boji o bronz následně Maročané podlehli Chorvatům, i tak ale čtvrtým místem vytvořili africké a zároveň i arabské maximum.
Ani svěřenci kouče Muhammada Vahbího na turnaji v Severní Americe v pěti duelech nenašli přemožitele. V play off vystavili stopku po penaltovém rozstřelu Nizozemcům a poté i Kanadě.