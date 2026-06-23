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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Pozor, bouřka! První přerušení na MS. Snad už se to znovu nestane, řekl kouč Francie

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  7:21
Fanoušky na tribunách ve Filadelfii varoval během poločasové přestávky zápasu...

Fanoušky na tribunách ve Filadelfii varoval během poločasové přestávky zápasu mezi Francií a Irákem nápis, že se blíží silná bouřka. Mají vyhledat úkryt. | foto: AP

Ousmane Dembélé z Francie (vlevo) překonává obranu Iráku v utkání mistrovství...
Ousmane Dembélé z Francie (vlevo) slaví svou trefu v utkání mistrovství světa...
Kylian Mbappé z Francie trestá na mistrovství světa chybu v obraně Iráku.
Kylian Mbappé z Francie ukazuje pořadatelům, kde mají vysušit trávník.
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Poprvé byl na fotbalovém mistrovství světa v akci americký „bouřkový“ protokol. Fanoušci na stadionu ve Filadelfii museli odejít z ochozů a vyhledat úkryt. „Nepříznivé počasí, prosíme, opusťte tribuny,“ objevilo se na obrazovkách během utkání Francie s Irákem (3:0). Vzhledem k výskytu blesků v okolí stadionu začal druhý poločas o dvě hodiny později.

V dějišti zápasu se krátce před koncem prvního poločasu spustila průtrž mračen a podle meteorologického radaru se navíc blížila bouřka.

„Prosíme opusťte svá místa a vyhledejte úkryt v útrobách stadionu, kam vás nasměrují zaměstnanci,“ stálo na velkoplošných obrazovkách.

Týmy zůstaly v kabinách, diváci v pláštěnkách museli v souladu s bezpečnostním protokolem v USA pro stadiony bez zastřešení opustit tribuny. Ačkoli to původně vypadalo, že se patnáctiminutová poločasová přestávka jen zdvojnásobí, nakonec se čekání natáhlo na zhruba dvě hodiny.

Francie - Irák 3:0, znovu řádil Mbappé, kvůli bouřce se dvě hodiny nehrálo

„Takové bouřky jsou ve Filadelfii normální, spíš nevím, kde se diváci schovají. V okolí stadionu jsou to samá parkoviště,“ dumal Daniel Vladař, hokejový brankář místního klubu z NHL ve studiu České televize.

„Přišlo varování, pak zmizelo, pak se zase vrátilo. Už jsem přestal informovat hráče, protože se to mění každých 30 sekund. Prostě jsme čekali. Potom je důležité mít čas na další rozcvičku, aby se tým vrátil do tempa,“ řekl francouzský trenér Didier Deschamps.

Start druhé půle se nakonec zpozdil o zhruba dvě hodiny. V jednu chvíli už to vypadalo nadějně a fanoušci se začali vracet na svá místa, ale pak bouřka pokračovala, a tak se zápas znovu rozjet nemohl.

Déšť v utkání Francie s Irákem.

„Během přerušení jsme hráli karty,“ žertoval Deschamps. „Ne, prostě jsme čekali. Ale můžu říct, že jsme si to vlastně celkem užili. Byla sranda a takový je prostě bezpečnostní protokol, to zdržení bylo pro naše bezpečí. Byla to výjimečná situace a doufám, že už se nebude opakovat.“

Ve Spojených státech amerických na rozdíl od zbylých dvou pořadatelských zemí Kanady a Mexika platí při nepříznivém počasí přísná pravidla. Jakmile je zaznamenán úder blesku v okruhu 13 kilometrů kolem stadionu, zápas se přeruší.

Od posledního zaznamenaného blesku pak běží povinná třicetiminutová přestávka. Pokud během této doby dojde k dalšímu úderu, odpočítávání začíná znovu.

Což během letních měsíců na východním pobřeží USA bývá běžná záležitost.

Prázdné tribuny na stadionu ve Filadelfii, kde byl přerušen zápas Francie s...
Fanoušci na tribuně ve Filadelfii sledují v pláštěnkách utkání mezi Francií a...

Když se pak hráči Francie a Iráku konečně vrátili na hrací plochu, francouzský kanonýr Kylian Mbappé působil dost podrážděně, když dirigoval muže v zelených vestách, kteří se snažili z trávníku dostat co nejvíc vody.

„Proč jsem byl otrávený? Půlka hřiště, kam jsme měli útočit, byla plná vody. Asi 20 minut uklízeli naši obrannou polovinu, ale na té druhé skoro vůbec nebyli. Chtěl jsem, aby se věnovali oběma částem hřiště. Ale chápu, že to měli složité, nedělám z toho velkou věc,“ vysvětloval pak.

Nijak ho to každopádně nerozhodilo – ke gólu v první půli přidal v 54. minutě ještě druhý a s celkově 16 góly na šampionátech vyrovnal počin Miroslava Kloseho. Novým maximem je však od pondělního večera 18 branek, které má na kontě Lionel Messi.

Francouz Kylian Mbappé reaguje v utkání s Irákem.

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly,“ mrknul Deschamps.

Po Mbappém pak přidal třetí gól ještě Dembélé.

„Jsem rád, že jsme navázali na výkon z první půle, což nebylo vzhledem k okolnostem vůbec jednoduché,“ přidal francouzský kouč.

Fotbal si podobnou situaci vyzkoušel už loni na mistrovství světa klubů, kde například utkání mezi Chelsea a Benfikou v Charlotte v Severní Karolíně trvalo přes čtyři a půl hodiny, což kouč Enzo Maresca vytrvale kritizoval. „To je fakt vtip,“ utrousil tenkrát.

Déšť, blesky, vedro. Další důvody, proč Americe fotbal nesvědčí. Ovlivní i MS?

Podobně na tom byli hráči Boca Juniors, kteří v posledním skupinovém zápase proti Aucklandu čekali v Orlandu na Floridě dvě hodiny, než se duel rozběhl. Během pauzy pak na základě souběžně hraného zápasu zjistili, že už nemají šanci na postup.

Regulace navíc podle serveru The Athletic nestanovují žádný maximální čas, po kterém by se zápas ukončil a nedohrál, neřkuli podle čeho by se pak stanovoval výsledek. Harmonogram mistrovství je striktně naplánovaný a jakékoli výraznější zpoždění dokáže logistiku týmů podstatně ovlivnit.

Prvních 41 zápasů na šampionátu proběhlo bez jakékoliv přerušení kvůli hrozbě bouřky. Problémy s počasím se v USA očekávaly.

Poprvé byl protokol v akci ale až v noci z pondělí na úterý.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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