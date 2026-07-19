První půli zakončili mistři světa z roku 2018 a finalisté šampionátu v Kataru s hrůzostrašným skóre 0:4.
„V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba,“ kývl Deschamps, který do zápasu nasadil některé náhradníky.
A bylo cítit, že Francouzi v Americe chtěli hrát o zlato. V utkání o bronz ožili až ve druhé půli. Dotáhli se na 3:4, klidně mohli zápas zvrátit, v nastavení ještě korigovali na 4:5, přesto inkasovali pošesté.
𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀 v Miami. 🤯🤯🤯 Kylian Mbappé je nejlepším střelcem v historii MS a zápas o bronz je o jediný gól.— Nova Sport (@novasport_cz) July 18, 2026
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„Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.
Deschamps na světových šampionátech odkoučoval už svůj sedmadvacátý zápas, rekordmanem je i v počtu vítězství, kterých má dvacet. Po titulu z roku 2018 a stříbru z minulého šampionátu chtěl dovést Francii potřetí za sebou do finále, v semifinále ale jeho tým podlehl Španělsku.
„Z mužstva bylo cítit zklamání, měli jsme vyšší ambice,“ přiznal Deschamps. „Z osobního hlediska to bylo neuvěřitelných osm týdnů, od začátku přípravy až sem. Mohli jsme nabídnout radost a emoce desítkám milionů Francouzů, bylo to nádherné. Není nic krásnějšího než mistrovství světa,“ řekl.
Ale fanoušci čekali víc.
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Francie byla v průběhu turnaje suverénní, poradila si se Senegalem (3:1), Irákem (3:0) i Norskem (4:1) v základní skupině. Profrčela play off se Švédskem (3:0), Paraguyaí (1:0) i Marokem (2:0) bez inkasovaného gólu.
Jenže pak narazila na Španělsko.
To soupeře vyučilo, hvězdný útok se zatím nejlepším střelcem turnaje Mbappém, Olisém, Dembélém či Douém vynulovalo a obsadilo vytoužené místo ve finále, což Francouzi těžce nesli. Turnaj měli rozjetý skvěle, jenže pak dvakrát selhali.
„V současném týmu je spousta mladých hráčů, kteří se budou zlepšovat. I oni určitě navážou na své předchůdce a dosáhnou velkých úspěchů,“ líčil Deschamps.
Ten už na příštím šampionátu v Portugalsku, Španělsku a Maroku trénovat nebude. Reprezentaci by měl místo něj převzít legendární záložník Zinedine Zidane.
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„Je to konec velmi úspěšného období. Od svého nástupu v roce 2012 jsem dal reprezentaci úplně všechno, protože ať už trénujete jakkoliv slavný klub, nic není víc než národní tým,“ zdůraznil Deschamps.
Sedmapadesátiletý trenér vedl francouzský výběr ve 187 utkáních. V roce 2021 s ním ovládl Ligu národů, triumf na domácím Euru mu před 10 lety unikl ve finále proti Portugalsku. Deschamps navázal na úspěšnou hráčskou kariéru, jako kapitán se stal mistrem světa i Evropy.