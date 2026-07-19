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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Rozloučil se katastrofou. První půle byla strašná, beru ji na sebe, řekl Deschamps

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  10:15
Nespokojený francouzský trenér Didier Deschamps po první půli v utkání o bronz...

Nespokojený francouzský trenér Didier Deschamps po první půli v utkání o bronz proti Anglii. | foto: Reuters

Thomas Tuchel, trenér anglické reprezentace, při čekání na medaili po výhře v...
Jude Bellingham z Anglie dává gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií.
Jude Bellingham z Anglie dává gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií.
Jude Bellingham z Anglie slaví gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií.
59 fotografií
Nejvíc zápasů, nejvíc vítězství. V rámci mistrovství světa je rekordmanem. Přesto se francouzský kouč Didier Deschamps rozloučil hořce. Čtrnáct let u národního týmu zakončil porážkou 4:6 v utkání o bronz s Anglií. „V první půli jsme předvedli strašný výkon,“ hlesl.

První půli zakončili mistři světa z roku 2018 a finalisté šampionátu v Kataru s hrůzostrašným skóre 0:4.

„V prvním poločase jsem některé věci neudělal správně, byla to moje chyba,“ kývl Deschamps, který do zápasu nasadil některé náhradníky.

A bylo cítit, že Francouzi v Americe chtěli hrát o zlato. V utkání o bronz ožili až ve druhé půli. Dotáhli se na 3:4, klidně mohli zápas zvrátit, v nastavení ještě korigovali na 4:5, přesto inkasovali pošesté.

„Mužstvo zareagovalo skvěle a ukázalo, co dokáže. Za stavu 3:4 jsme měli dvě obrovské šance na vyrovnání. Alespoň jsme trochu vylepšili dojem, i když porážka samozřejmě bolí,“ doplnil.

Deschamps na světových šampionátech odkoučoval už svůj sedmadvacátý zápas, rekordmanem je i v počtu vítězství, kterých má dvacet. Po titulu z roku 2018 a stříbru z minulého šampionátu chtěl dovést Francii potřetí za sebou do finále, v semifinále ale jeho tým podlehl Španělsku.

„Z mužstva bylo cítit zklamání, měli jsme vyšší ambice,“ přiznal Deschamps. „Z osobního hlediska to bylo neuvěřitelných osm týdnů, od začátku přípravy až sem. Mohli jsme nabídnout radost a emoce desítkám milionů Francouzů, bylo to nádherné. Není nic krásnějšího než mistrovství světa,“ řekl.

Ale fanoušci čekali víc.

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Francie byla v průběhu turnaje suverénní, poradila si se Senegalem (3:1), Irákem (3:0) i Norskem (4:1) v základní skupině. Profrčela play off se Švédskem (3:0), Paraguyaí (1:0) i Marokem (2:0) bez inkasovaného gólu.

Jenže pak narazila na Španělsko.

To soupeře vyučilo, hvězdný útok se zatím nejlepším střelcem turnaje Mbappém, Olisém, Dembélém či Douém vynulovalo a obsadilo vytoužené místo ve finále, což Francouzi těžce nesli. Turnaj měli rozjetý skvěle, jenže pak dvakrát selhali.

„V současném týmu je spousta mladých hráčů, kteří se budou zlepšovat. I oni určitě navážou na své předchůdce a dosáhnou velkých úspěchů,“ líčil Deschamps.

Ten už na příštím šampionátu v Portugalsku, Španělsku a Maroku trénovat nebude. Reprezentaci by měl místo něj převzít legendární záložník Zinedine Zidane.

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„Je to konec velmi úspěšného období. Od svého nástupu v roce 2012 jsem dal reprezentaci úplně všechno, protože ať už trénujete jakkoliv slavný klub, nic není víc než národní tým,“ zdůraznil Deschamps.

Sedmapadesátiletý trenér vedl francouzský výběr ve 187 utkáních. V roce 2021 s ním ovládl Ligu národů, triumf na domácím Euru mu před 10 lety unikl ve finále proti Portugalsku. Deschamps navázal na úspěšnou hráčskou kariéru, jako kapitán se stal mistrem světa i Evropy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Finále

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Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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