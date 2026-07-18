Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Francie - Anglie, utkání o bronz, oba trenéři udělali sedm změn

Autor:
Sledujeme online   22:00aktualizováno  22:46
Francouzští hráči se rozcvičují před utkáním o bronz s Anglií, vpředu Kylian...

Francouzští hráči se rozcvičují před utkáním o bronz s Anglií, vpředu Kylian Mbappé. | foto: Reuters

Anglický útočník Harry Kane se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
Francouzský útočník Kylian Mbappé se rozcvičuje před utkáním o bronz s Anglií.
Anglický záložník Declan Rice se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
Angličan Morgan Rogers se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
7 fotografií
Souboj zklamaných, do kterého by nejradši nenastoupili, ale musí. Francouzští a angličtí fotbalisté si to na mistrovství světa rozdají o třetí místo. Předposlední duel takřka šestitýdenního programu můžete od 23.00 sledovat v online reportáži.

Poslední víkend, poslední dva zápasy a konec.

23. světový šampionát vrcholí duely o medaile. Souboj poražených semifinalistů je utkáním číslo 103. Posledním bude nedělní finále mezi Španělskem a obhájci titulu z Argentiny.

Francouzský trenér Didier Deschamps proti prohranému semifinále udělal sedm změn v sestavě: hrají Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández, Zaire-Emery, Cherki a Doué. Na lavici zůstali Koundé, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Dembélé, Barcola a Saliba je zraněný.

Jeho protějšek Thomas Tuchel udělal rovněž sedm změn. V sestavě jsou gólman Henderson, Konsa, Quansah, Rashford, Eze, Saka a Toney místo Pickforda, Stonese, Kanea, Gordona, Jamese, Bellinghama a Andersona.

Francie, mistr světa z roku 2018 a poražený finalista 2022 z Kataru, v semifinále podlehla Španělsku 0:2. Byla horším týmem. I tak může vybojovat medaili na třetím turnaji za sebou. O bronz si zahraje počtvrté, uspěla v letech 1958 a 1986, zatímco v roce 1982 skončila čtvrtá.

Anglie ještě v 85. minutě nad Argentinou vedla, ale závěr semifinále nezvládla a prohrála 1:2. Bude hrát o teprve druhou medaili v historii, má titul z roku 1966.

MS ve fotbale 2026
18. 7. 2026 23:00
Francie : Anglie
()
Sestavy:
M. Maignan - M. Gusto, I. Konaté, M. Lacroix, T. Hernandez - W. Zaire-Emery, A. Rabiot, M. Olise, R. Cherki, D. Doué - K. Mbappé
Sestavy:
D. Henderson - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence, D. Rice - B. Saka, E. Eze, M. Rogers, M. Rashford - I. Toney
Náhradníci:
W. Saliba, B. Samba, B. Barcola, N. Kanté, O. Dembélé, L. Hernandez, L. Digne, J. Koundé, A. Tchouaméni, D. Upamecano, M. Thuram, M. Akliouche, J. Mateta, M. Koné, R. Risser
Náhradníci:
N. Madueke, N. O’Reilly, J. Trafford, A. Gordon, O. Watkins, J. Henderson, J. Stones, H. Kane, J. Pickford, R. James, J. Bellingham, T. Chalobah, D. Burn, E. Anderson
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mistr světa nemůže na finále, o pomoc žádá Trumpa

Sledujeme online
Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off. Španělsko, nebo Argentina?

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Fotbalové mistrovství světa 2026 dospělo k zápasům o medaile. V duelu o třetí místo se střetnou Francie s Anglií, ve finále Španělsko vyzve obhájce trofeje z Argentiny. Podívejte se na kompletní...

Anglie - Argentina 1:2, do finále po obratu v závěru, srovnal Enzo, pak rozhodl Lautaro

Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.

Pět minut byli angličtí fotbalisté od postupu do finále mistrovství světa. Pět minut byli Argentinci od porážky v semifinále. Ale bláznivý závěr v horké Atlantě všechno změnil. Messi dvakrát přihrál,...

ONLINE: Francie - Anglie, utkání o bronz, oba trenéři udělali sedm změn

Sledujeme online
Francouzští hráči se rozcvičují před utkáním o bronz s Anglií, vpředu Kylian...

Souboj zklamaných, do kterého by nejradši nenastoupili, ale musí. Francouzští a angličtí fotbalisté si to na mistrovství světa rozdají o třetí místo. Předposlední duel takřka šestitýdenního programu...

18. července 2026,  aktualizováno  22:46

Slavia přehrála v generálce Lyon, rozhodla v závěru. Baník zakončil přípravu porážkou

Fotbalisté Slavie před svými fanoušky po prohře v Hradci Králové

Fotbalisté Slavie v generálce na novou sezonu porazili Lyon 2:0. Český šampion rozhodl v závěrečné čtvrthodině, kdy se trefili Samuel Isife a Adonija Ouanda. Slovácko na závěr přípravy doma...

18. července 2026  15:41,  aktualizováno  22:21

Fotbalové přestupy ONLINE: Rogers míří do Chelsea, má se stát nejdražším Angličanem

Sledujeme online
Morgan Rogers otevřel skóre proti Liverpoolu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

18. července 2026  22:07

Paskvil, paskvil, zase z nás udělali ovce. Kouč Šustr se vrátil ke kauze Karviná

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Fotbalový trenér Pavel Šutr o poměrech v českém fotbale zase na plnou pusu řekl to, co si myslí. „Paskvil, paskvil. Zase z nás udělali ovce,“ pronesl kouč pražské Dukly po přípravném utkání v Ústí...

18. července 2026  20:57

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mistr světa nemůže na finále, o pomoc žádá Trumpa

Sledujeme online
Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

18. července 2026  16:37

Markovič nejen o Slavii: Obdivuju, jak jsou top gólmani v klidu. Vozinha? Neskutečný

Premium
Slávistický brankář Jakub Markovič.

Rozhodně není mužem velkých slov či gest, takže když se ho zeptáte, kam by se chtěl během následující sezony posunout, na moment se odmlčí, zamyslí se a špitne: „Hlavně, ať jsem zdravý. Když budu...

18. července 2026

Infantino děkoval Trumpovi: Šampionát by bez vás nebyl tak neuvěřitelně úspěšný

SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před...

Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino se při společném pátečním vystoupení v New Yorku před finále fotbalového mistrovství světa navzájem zahrnuli chválou, kontroverzním...

18. července 2026  14:45

Když budu dobrý, rodiče se snad ozvou! České děti shání peníze na mundial naděje

Zleva Daniel Erben, vychovatel Radek Bartoň, Dominik Duda.

Tak trochu jiný mundial. Hope for Mundial. Naději na fotbalovém mistrovství světa dětí z dětských domovů hledají i čeští reprezentanti. Jako třeba dvanáctiletý okatý klučina Dominik Duda z Tisé,...

18. července 2026

34. den MS ve fotbale: Francie a Anglie si v souboji zklamaných zahrají o bronz

Gólman Anglie Pickford během semifinále mistrovství světa proti Argentině.

Předposlední zápas fotbalového mistrovství světa obstará souboj dvou zklamaných semifinalistů. Francie a Anglie se utkají o bronz. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního...

18. července 2026  9:57

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové

Dost možná to měla být v prvním poločase sestava, se kterou se počítá pro vstup do nové, velmi očekávané sezony. Pokud to tak bylo, bude mít trenér hradeckých fotbalistů David Horejš v příštích...

18. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, pózuje před novým logem klubu.

Za půl roku, co je Jiří Bílek sportovním ředitelem pardubických fotbalistů, nabral klub směrem dopředu přímo raketové tempo. Místo boje o záchranu byla na jaře najednou na dohled spíš skupina o...

17. července 2026  18:47

Křetínský ho v Praze přesvědčil. Kapitán Bowen zůstane ve West Hamu i po sestupu

Jarrod Bowen zdraví fandy West Hamu před zápasem.

Jarrod Bowen bude hrát za londýnský fotbalový klub West Ham i poté, co letos sestoupil z Premier League. Klubový kapitán a zároveň anglický reprezentant uvedl, že ho o pokračování v týmu přesvědčila...

17. července 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.