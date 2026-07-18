ONLINE: Francie - Anglie, utkání o bronz, oba trenéři udělali sedm změn

Poslední víkend, poslední dva zápasy a konec.
23. světový šampionát vrcholí duely o medaile. Souboj poražených semifinalistů je utkáním číslo 103. Posledním bude nedělní finále mezi Španělskem a obhájci titulu z Argentiny.
Francouzský trenér Didier Deschamps proti prohranému semifinále udělal sedm změn v sestavě: hrají Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández, Zaire-Emery, Cherki a Doué. Na lavici zůstali Koundé, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Dembélé, Barcola a Saliba je zraněný.
Jeho protějšek Thomas Tuchel udělal rovněž sedm změn. V sestavě jsou gólman Henderson, Konsa, Quansah, Rashford, Eze, Saka a Toney místo Pickforda, Stonese, Kanea, Gordona, Jamese, Bellinghama a Andersona.
Francie, mistr světa z roku 2018 a poražený finalista 2022 z Kataru, v semifinále podlehla Španělsku 0:2. Byla horším týmem. I tak může vybojovat medaili na třetím turnaji za sebou. O bronz si zahraje počtvrté, uspěla v letech 1958 a 1986, zatímco v roce 1982 skončila čtvrtá.
Anglie ještě v 85. minutě nad Argentinou vedla, ale závěr semifinále nezvládla a prohrála 1:2. Bude hrát o teprve druhou medaili v historii, má titul z roku 1966.
M. Maignan - M. Gusto, I. Konaté, M. Lacroix, T. Hernandez - W. Zaire-Emery, A. Rabiot, M. Olise, R. Cherki, D. Doué - K. Mbappé
D. Henderson - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence, D. Rice - B. Saka, E. Eze, M. Rogers, M. Rashford - I. Toney
W. Saliba, B. Samba, B. Barcola, N. Kanté, O. Dembélé, L. Hernandez, L. Digne, J. Koundé, A. Tchouaméni, D. Upamecano, M. Thuram, M. Akliouche, J. Mateta, M. Koné, R. Risser
N. Madueke, N. O’Reilly, J. Trafford, A. Gordon, O. Watkins, J. Henderson, J. Stones, H. Kane, J. Pickford, R. James, J. Bellingham, T. Chalobah, D. Burn, E. Anderson