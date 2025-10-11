Jeden coby asistent trenéra, druhý na lavičce a později na hřišti.
A jaký byl fotbal?
„Otřesný,“ zhodnotil s naštvanou tváří kouč Francesco Calzona, italský přísňák ve službách slovenského nároďáku, na tiskové konferenci.
Ten do Belfastu přijížděl jako lídr skupiny poté, co senzačně porazil Německo a poté uspěl s nevyzpytatelným Lucemburksem. Zbývalo potvrdit úspěšný start, což by Slováky poslalo do výborné pozice před zbytkem boje o přímý postup na mistrovství světa.
Místo toho se skupina vyrovnala.
„Celý týden chlapcům říkám, že nás čeká tvrdý soupeř, který nám nic nedaruje. Ale chytili jsme se do vlastní pasti. Vytvořili jsme jim veškeré podmínky na to, aby nás dostali přesně tam, kde nás chtěli mít,“ lamentoval Calzona.
Po první půli prohrával 0:1 vlastním gólem Patrika Hrošovského.
Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny
Zlepšení, které ve druhé půli přece jen přišlo i s příchodem sparťanského kapitána Haraslína, ale pohřbila pojistka Traie Huma devět minut před koncem, když k němu míč nešikovně poslal gólman Martin Dúbravka.
„Musíme všechno zrychlit. Pokud se nám to nepodaří, budeme mít v pondělí co dělat i s méně kvalitním Lucemburskem,“ pokrčil rameny Calzona.
Ve slovenské skupině mají šest bodů Slováci, Němci a nově také Severní Irové. „Všichni jsou ve hře, ale kdyby nám někdo dopředu řekl, že budeme mít po třech zápasech šest bodů, byli bychom spokojení. Musíme ze sebe vydat to nejlepší, abychom mohli dál budovat sen o světovém šampionátu,“ řekl Calzona.
Prohlásil, že devět hráčů ho vyloženě zklamalo. V základu nemohl tentokrát nemohl počítat se stálicemi Stanislavem Lobotkou nebo Dávidem Hanckem, který očekává v Madridu narození druhého potomka.
„Ještě bych přidal Tomáše Suslova, také by nám pomohlo fyzično Denise Vavra. Hrajeme to stále v jakési pohotovosti, ale nechci hledat alibi. Hráči vydali maximum, možná jen neměli nejlepší den, ale jejich přístup byl stoprocentní,“ mluvil kouč smířlivěji.
Přitom ještě v září Slováci po triumfu nad Německem (2:0) nešetřili chválou. „Kvalitu ale neošálíte. V tom utkání jsme hráli možná na 120 procent. Někdy vám na vítězství stačí i 80, ale proti Severním Irům to nebyl ten případ. Opakovaně bychom to zřejmě nepředvedli, kvalita dlouhodobě vítězí,“ pravil Calzona.
Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil
„Slováci by měli problémy i s Hanckem nebo Lobotkou,“ tvrdil sebevědomě severoirský kouč Michael O’Neill. „Nikdo nenechal nic náhodě, ani hráči, ani realizační tým,“ chválil.
Slováci o přímém postupu mohou dál spíš jen snít. Kalkulovat ale nechtějí: „To nám nikdy v historii nepomohlo,“ citoval kapitána Martina Škriniara server šport.sk.
Teď je čeká domácí zápas s Lucemburskem a hlavně odvety se Severním Irskem a na závěr kvalifikace v Německu. Kdyby Slováci zamířili ze druhého místa do baráže, klidně by se za určitých okolností mohli na jaře potkat s Českem.
Projdou až na MS?