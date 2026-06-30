Televizní program 21. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|úterý 30. června, 19:00
|Pobřeží slonoviny – Norsko
|ČT sport
|úterý 30. června, 23:00
|Francie – Švédsko
|Nova Action
|středa 1. července, 3:00
|Mexiko – Ekvádor
|Nova Action
Úterý 30. června, 19:00
Pobřeží slonoviny – Norsko
Pobřeží slonoviny postoupilo do vyřazovací fáze ze druhého místa skupiny E. Africký celek porazil Ekvádor 1:0 i Curacao 2:0, jedinou porážku utrpěl s Německem (1:2). Silnou stránkou týmu je ofenziva a široký kádr, který může rozhodnout i střídajícími hráči.
Norsko si zajistilo postup už po dvou kolech díky výhrám 4:1 nad Irákem a 3:2 nad Senegalem. V závěrečném duelu podlehlo Francii 1:4, trenér Staale Solbakken ale šetřil opory včetně Erlinga Haalanda a Martina Ödegaarda. V každém norském utkání na turnaji padlo pět branek.
- Vítěz utkání narazí ve druhém kole play off na Brazílii.
- Podrobnou textovou reportáž z utkání Pobřeží slonoviny – Norsko najdete ZDE.
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Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Úterý 30. června, 23:00
Francie – Švédsko
Francie prošla základní skupinou suverénně. Postupně porazila Senegal, Irák i Norsko, jako jedna z mála vyhrála všechny tři zápasy a s deseti vstřelenými góly patří k nejproduktivnějším týmům turnaje. Svěřenci Didiera Deschampse navíc na světových šampionátech prohráli po 90 minutách jen jediné z posledních sedmnácti utkání a právem patří mezi největší favority na titul.
Švédsko začalo turnaj vysokou výhrou 5:1 nad Tuniskem, poté ale stejným rozdílem podlehlo Nizozemsku a na závěr remizovalo 1:1 s Japonskem. Do play off postoupilo jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst. Seveřané půjdou do zápasu v roli outsidera.
- Vítěz se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Německo – Paraguay.
- Podrobnou textovou reportáž z utkání Francie – Švédsko najdete ZDE.
Středa 1. července, 3:00
Mexiko – Ekvádor
Mexiko zvládlo základní skupinu bez ztráty. Mexiko zvládlo základní skupinu bez ztráty. Navíc je spolu se Španělskem jedním ze dvou týmů, které na turnaji ještě neinkasovaly. Domácí celek se nyní pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství ve vyřazovací fázi mistrovství světa, které trvá od roku 1986.
Ekvádor měl cestu do play off mnohem složitější. Po porážce s Pobřežím slonoviny a bezbrankové remíze s Curacaem byl blízko vyřazení, v závěrečném kole ale otočil duel s Německem a zvítězil 2:1. Díky tomu postoupil jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst.
- Vítěz narazí ve druhém kole play off na lepšího z dvojice Anglie – DR Kongo.
- Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – Ekvádor najdete ZDE.