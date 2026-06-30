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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

21. den MS ve fotbale: Francie narazí na Švédsko, do akce jdou i Norsko a Mexiko

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  9:00

Francouzský útočník Ousmane Dembélé (vpravo) oslavuje s Kylianem Mbappém (uprostřed) a dalšími spoluhráči svůj třetí gól v zápase proti Norsku. | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Jednadvacátý hrací den nabídne další tři atraktivní souboje. Program otevře duel Pobřeží slonoviny s Norskem, večer se střetnou Francie a Švédsko a noční program uzavře souboj Mexika s Ekvádorem. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 21. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
úterý 30. června, 19:00Pobřeží slonoviny – NorskoČT sport
úterý 30. června, 23:00Francie – ŠvédskoNova Action
středa 1. července, 3:00Mexiko – EkvádorNova Action

Úterý 30. června, 19:00

Pobřeží slonovinyNorsko

Pobřeží slonoviny postoupilo do vyřazovací fáze ze druhého místa skupiny E. Africký celek porazil Ekvádor 1:0 i Curacao 2:0, jedinou porážku utrpěl s Německem (1:2). Silnou stránkou týmu je ofenziva a široký kádr, který může rozhodnout i střídajícími hráči.

Norsko si zajistilo postup už po dvou kolech díky výhrám 4:1 nad Irákem a 3:2 nad Senegalem. V závěrečném duelu podlehlo Francii 1:4, trenér Staale Solbakken ale šetřil opory včetně Erlinga Haalanda a Martina Ödegaarda. V každém norském utkání na turnaji padlo pět branek.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Úterý 30. června, 23:00

FrancieŠvédsko

Francie prošla základní skupinou suverénně. Postupně porazila Senegal, Irák i Norsko, jako jedna z mála vyhrála všechny tři zápasy a s deseti vstřelenými góly patří k nejproduktivnějším týmům turnaje. Svěřenci Didiera Deschampse navíc na světových šampionátech prohráli po 90 minutách jen jediné z posledních sedmnácti utkání a právem patří mezi největší favority na titul.

Švédsko začalo turnaj vysokou výhrou 5:1 nad Tuniskem, poté ale stejným rozdílem podlehlo Nizozemsku a na závěr remizovalo 1:1 s Japonskem. Do play off postoupilo jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst. Seveřané půjdou do zápasu v roli outsidera.

Středa 1. července, 3:00

MexikoEkvádor

Mexiko zvládlo základní skupinu bez ztráty. Mexiko zvládlo základní skupinu bez ztráty. Navíc je spolu se Španělskem jedním ze dvou týmů, které na turnaji ještě neinkasovaly. Domácí celek se nyní pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství ve vyřazovací fázi mistrovství světa, které trvá od roku 1986.

Ekvádor měl cestu do play off mnohem složitější. Po porážce s Pobřežím slonoviny a bezbrankové remíze s Curacaem byl blízko vyřazení, v závěrečném kole ale otočil duel s Německem a zvítězil 2:1. Díky tomu postoupil jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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