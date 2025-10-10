Premium

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

  14:57
První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové mistrovství světa 2026 počítá účastníky, kterých nejpozději 31. března příštího roku bude osmačtyřicet. Kdo už má jistotu?

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v říjnu jako čtvrtý tým z africké kvalifikace po vítězství nad Somálskem. | foto: Profimedia.cz

Pořadatelé

Spojené státy americké, Kanada, Mexiko

Postupující z kvalifikací

Evropa (16 míst)

  • Dvanáct týmů postoupí přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin a to nejpozději 18. listopadu.
  • Další čtyři mužstva si účast na šampionátu zajistí z březnové baráže. Do ní půjdou druzí v pořadí ve skupinách a čtyři vítězové loňské Ligy národů, kteří neskončili na prvních dvou příčkách skupin.

Asie (8+1 mezikontinentální baráž)

Jistá účast: Japonsko, Írán, Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Austrálie

  • Další dva účastníci vzejdou ze šesti týmů 4. kvalifikačního kola (Saúdská Arábie, Irák, Indonésie, Katar, Omán a Spojené arabské emiráty).
  • Další dva si zahrají o účast v mezikontinentální baráži.

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Afrika (9+1 mezikontinentální baráž)

Jistá účast: Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko

  • Dvanáct týmů postoupí přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin, čtyři nejlepší z druhých míst si zahrají play off o účast v mezikontinentální baráži.

Jižní Amerika (6+1 mezikontinentální baráž)

Jistá účast: Argentina, Brazílie, Ekvádor, Uruguay, Kolumbie, Paraguay

  • Kvalifikace už v září skončila, každá z deseti zemí odehrála od podzimu 2023 osmnáct zápasů, postup si zajistilo šest nejlepších, sedmou Bolívii čeká v březnu mezikontinentální baráž.

Severní a Střední Amerika (3+2 mezikontinentální baráž)

  • Tři týmy postoupí jako vítězové tří skupin závěrečného třetího kola kvalifikace, dva nejlepší z druhých míst si zajistí účast v mezikontinentální baráži.

Oceánie (1+1 mezikontinentální baráž)

Jistá účast: Nový Zéland
Mezikontinentální baráž: Nová Kaledonie

Mezikontinentální baráž (FIFA play off)

  • Turnaj, který se v březnu 2026 odehraje v mexických městech v Guadalajaře a Monterrey.
  • Ze šesti účastníků budou dva nejvýše postavení v žebříčku FIFA nasazeni přímo do finálových utkání.
  • Semifinále i finále se hrají na jeden zápas. Vítězové obou finále postoupí na šampionát.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Čeští fotbalisté v klíčovém zápase o mistrovství světa. Jak se vám líbil jejich výkon proti Chorvatsku? Známkujte jako ve škole.

9. října 2025  22:17

