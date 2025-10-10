Pořadatelé
Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
Postupující z kvalifikací
Evropa (16 míst)
- Dvanáct týmů postoupí přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin a to nejpozději 18. listopadu.
- Další čtyři mužstva si účast na šampionátu zajistí z březnové baráže. Do ní půjdou druzí v pořadí ve skupinách a čtyři vítězové loňské Ligy národů, kteří neskončili na prvních dvou příčkách skupin.
Asie (8+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Japonsko, Írán, Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Austrálie
- Další dva účastníci vzejdou ze šesti týmů 4. kvalifikačního kola (Saúdská Arábie, Irák, Indonésie, Katar, Omán a Spojené arabské emiráty).
- Další dva si zahrají o účast v mezikontinentální baráži.
Afrika (9+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko
- Dvanáct týmů postoupí přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin, čtyři nejlepší z druhých míst si zahrají play off o účast v mezikontinentální baráži.
Jižní Amerika (6+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Argentina, Brazílie, Ekvádor, Uruguay, Kolumbie, Paraguay
- Kvalifikace už v září skončila, každá z deseti zemí odehrála od podzimu 2023 osmnáct zápasů, postup si zajistilo šest nejlepších, sedmou Bolívii čeká v březnu mezikontinentální baráž.
Severní a Střední Amerika (3+2 mezikontinentální baráž)
- Tři týmy postoupí jako vítězové tří skupin závěrečného třetího kola kvalifikace, dva nejlepší z druhých míst si zajistí účast v mezikontinentální baráži.
Oceánie (1+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Nový Zéland
Mezikontinentální baráž: Nová Kaledonie
Mezikontinentální baráž (FIFA play off)
- Turnaj, který se v březnu 2026 odehraje v mexických městech v Guadalajaře a Monterrey.
- Ze šesti účastníků budou dva nejvýše postavení v žebříčku FIFA nasazeni přímo do finálových utkání.
- Semifinále i finále se hrají na jeden zápas. Vítězové obou finále postoupí na šampionát.